На півдні ворог відтиснутий до додаткових рубежів оборони, він уникає прямих зіткнень, - ОК "Південь"

Російські військові на південних рубежах уникають зіткнень із підрозділами ЗСУ, але намагаються втримати рубежі оборони і продовжують обстріли цивільних об'єктів.

Про це повідомив речник оперативного командування "Південь" Владислав Назаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Обстановка на півдні України складна та динамічна у розвитку, але контролюється силами оборони. Ворог, відтиснутий до додаткових рубежів оборони дотримується тактики контрбатарейної протидії. Особовий склад деморалізований, намагається уникнути прямих зіткнень", - зазначив Назаров.

За його словами, вночі ворог завдав удару шістьма реактивними снарядами з системи залпового вогню "Смерч" по Миколаєву та Миколаївському району. Зруйновано двоповерховий будинок. Пожежу ліквідовано. Снаряди влучили також в об’єкти промислової інфраструктури та в поля за межами міста, на території прилеглих сіл. Постраждалих нема.

Дивіться: Командир 28-ї ОМБр ЗСУ Віталій Гуляєв загинув на Миколаївщині. ФОТО

Під постійним вогнем залишаються села на лінії розмежування, періодично виникають займання полів із зерновими. При спробі збору розвідданих про положення наших військ в Миколаївському районі було виявлено і знищено ворожий безпілотний літальний розвідник "Елерон".

За ніч нашими силами знищено ще 12 рашистів та БМП-3.

Речник ОК "Південь" додав, що в Чорному морі розстановка сил ворожого флоту не зазнала суттєвих змін. Близько 10 кораблів та катерів маневрують вздовж кримського узбережжя до Анапи, два ракетних та один великий десантний корабель чатують на виконанні бойових завдань, несучи загрозу ракетних ударів та нагадування про плани десантної операції.

Також читайте: ЗСУ отримають спеціальні протирадарні ракети, яких раніше у нас не було. Це дасть перевагу для контрнаступу, - Резніков