Окупанти затримують на блокпосту у Василівці понад 5 тис. людей, які хочуть виїхати в Запоріжжя. Вже є померлі, - мер Мелітополя Федоров
Окупанти затримують на блокпості у Василівці Запорізької області понад п'ять тисяч людей, які хочуть виїхати з окупації в Запоріжжя. У черзі вже померли п'ятеро людей.
Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".
Посадовець зазначив, що дорога через Василівку є єдиним шляхом виїзду з окупованих територій півдня. Тож усі мешканці, які хочуть потрапити до Запоріжжя, мають проїхати російський блокпост у Василівці.
За словами Федорова, наразі в черзі у Василівці очікують понад п'ять тисяч людей у 1,2 тисячі автівках. "Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут влаштувати мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз у посадці"", - каже мер Мелітополя.
Федоров зазначив, що наприкінці минулого тижня влада Мелітополя разом з урядом зверталася до міноборони РФ із проханням забезпечити коридор для виїзду українців з міста. За словами мера, росіяни це прохання відкинули: заявили, що охочих виїхати з Мелітополя немає.
Як зазначає Федоров, росіяни пропускають з окупації у Василівці від 20 до 150 автівок на день, тобто приблизно 500 людей. Але попит на виїзд значно більший, і черга у Василівці зростає щодня, стверджує посадовець.
Мер Мелітополя вважає, що росіяни не випускають українців з окупації, щоб використовувати їх як "живий щит", оскільки бояться контрнаступу ЗСУ.
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И второй. Сегодня некоторые эксперты предупреждают, что ядерный удар малой мощности может быть нанесен по городам Украины. Ты уже всех родных эвакуировал из Европы? Прием.
2. По поводу ЯО интересуют только официальные лица, а не бред диванных экспертов-похуйловников. Если будут приведены например выводы правительства США, их нужно учитывать. Надеюсь у вас переходов на личности более не будет, так как это признание вашего поражения в споре.
Насчет "готовить сумики" - не нужно считать других идиотами. Все было готово еще за несколько месяцев, но в момент, когда стало понятно, что нужно эвакуироваться, это не позволило сделать здоровье. Да и пожилых людей сложно сорвать с места, для них переход в соседний дом - стресс, а переезд опасен для жизни.
2. Кто тебе из официальных лиц, а тем более других государств может что-то гарантировать? Ты реально считаешь, что можно залезть в голову путину? Еще раз: предупреждения ЦРУ, а это никак не диванные эксперты, начались задолго до начала войны, после учений 2021 года и даты вторжения назывались самые разные. На такие предупреждения реагировать должна была прежде всего власть, а не пенсионеры. Именно власть должна была подготовить все для эвакуации, а лучше - для защиты юга. Но власть тогда обвиняла Запад в нагнетании паники. Поэтому твои претензии к людям, что они правильно не послушали ЦРУ, но неправильно не послушали Байдена, и не успели уехать неизвестно куда неизвестно на какой срок - абсолютно необоснованны.
И ты так и не ответил на мои вопросы. Когда и куда эвакуировал всех своих родственников, включая пожилых?
город одна дорогадля эвакуации - единственный путь через Васильевку.