Окупанти затримують на блокпосту у Василівці понад 5 тис. людей, які хочуть виїхати в Запоріжжя. Вже є померлі, - мер Мелітополя Федоров

Окупанти затримують на блокпості у Василівці Запорізької області понад п'ять тисяч людей, які хочуть виїхати з окупації в Запоріжжя. У черзі вже померли п'ятеро людей.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Посадовець зазначив, що дорога через Василівку є єдиним шляхом виїзду з окупованих територій півдня. Тож усі мешканці, які хочуть потрапити до Запоріжжя, мають проїхати російський блокпост у Василівці.

За словами Федорова, наразі в черзі у Василівці очікують понад п'ять тисяч людей у 1,2 тисячі автівках. "Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут влаштувати мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз у посадці"", - каже мер Мелітополя.

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Федоров зазначив, що наприкінці минулого тижня влада Мелітополя разом з урядом зверталася до міноборони РФ із проханням забезпечити коридор для виїзду українців з міста. За словами мера, росіяни це прохання відкинули: заявили, що охочих виїхати з Мелітополя немає.

Як зазначає Федоров, росіяни пропускають з окупації у Василівці від 20 до 150 автівок на день, тобто приблизно 500 людей. Але попит на виїзд значно більший, і черга у Василівці зростає щодня, стверджує посадовець.

Мер Мелітополя вважає, що росіяни не випускають українців з окупації, щоб використовувати їх як "живий щит", оскільки бояться контрнаступу ЗСУ.

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