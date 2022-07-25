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Новини Окуповані території Війна
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Окупанти затримують на блокпосту у Василівці понад 5 тис. людей, які хочуть виїхати в Запоріжжя. Вже є померлі, - мер Мелітополя Федоров

область,запорізька,василівка

Окупанти затримують на блокпості у Василівці Запорізької області понад п'ять тисяч людей, які хочуть виїхати з окупації в Запоріжжя. У черзі вже померли п'ятеро людей.

Про це міський голова Мелітополя Іван Федоров повідомив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Громадське".

Посадовець зазначив, що дорога через Василівку є єдиним шляхом виїзду з окупованих територій півдня. Тож усі мешканці, які хочуть потрапити до Запоріжжя, мають проїхати російський блокпост у Василівці.

За словами Федорова, наразі в черзі у Василівці очікують понад п'ять тисяч людей у 1,2 тисячі автівках. "Є зовсім жахливі речі, коли рашисти підходять до наших людей і кажуть: "Якщо хтось із тяжкохворих хоче тут влаштувати мітинг, то можемо пристрелити прямо зараз у посадці"", - каже мер Мелітополя.

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Федоров зазначив, що наприкінці минулого тижня влада Мелітополя разом з урядом зверталася до міноборони РФ із проханням забезпечити коридор для виїзду українців з міста. За словами мера, росіяни це прохання відкинули: заявили, що охочих виїхати з Мелітополя немає.

Як зазначає Федоров, росіяни пропускають з окупації у Василівці від 20 до 150 автівок на день, тобто приблизно 500 людей. Але попит на виїзд значно більший, і черга у Василівці зростає щодня, стверджує посадовець.

Мер Мелітополя вважає, що росіяни не випускають українців з окупації, щоб використовувати їх як "живий щит", оскільки бояться контрнаступу ЗСУ.

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Автор: 

Мелітополь (770) евакуація (2312) Запорізька область (3608) Федоров Іван (648)


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Топ коментарі
+4
Тут некоторые пишут: "надо было сразу сваливать". Для вас: представьте себе, что у вас родители пожилые, у них 24 февраля с утра от новостей сердце и давление, а 24-го вечером город уже в оккупации. И чтоб выехать нужно рискнуть здоровьем и жизнью. вариант через Крым по понятным причинам не вариант. Еще будут предложения?
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25.07.2022 16:08
+4
Есть вопросы. ЦРУ предупреждало за год, что будет вторжение. Ты в 2021-м куда всех своих родтсвенников увез, сразу после предупреждения?
И второй. Сегодня некоторые эксперты предупреждают, что ядерный удар малой мощности может быть нанесен по городам Украины. Ты уже всех родных эвакуировал из Европы? Прием.
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25.07.2022 16:40
+3
Це наслідки невидачі зброї населенню. В них стріляють як в зайців.
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25.07.2022 16:31
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Тут некоторые пишут: "надо было сразу сваливать". Для вас: представьте себе, что у вас родители пожилые, у них 24 февраля с утра от новостей сердце и давление, а 24-го вечером город уже в оккупации. И чтоб выехать нужно рискнуть здоровьем и жизнью. вариант через Крым по понятным причинам не вариант. Еще будут предложения?
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25.07.2022 16:08 Відповісти
Будут. Дид Байдин предупреждал за 48 часов, что будет вторжение. Вопросы? Приём.
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25.07.2022 16:33 Відповісти
Есть вопросы. ЦРУ предупреждало за год, что будет вторжение. Ты в 2021-м куда всех своих родтсвенников увез, сразу после предупреждения?
И второй. Сегодня некоторые эксперты предупреждают, что ядерный удар малой мощности может быть нанесен по городам Украины. Ты уже всех родных эвакуировал из Европы? Прием.
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25.07.2022 16:40 Відповісти
1.ЦРУ в отличие от Байдена не называло точных дат, а лишь призывало готовить сумки для объявления часа Х.Поэтому вспоминать ЦРУ неуместно, как и бежать куда то в 2021 г.

2. По поводу ЯО интересуют только официальные лица, а не бред диванных экспертов-похуйловников. Если будут приведены например выводы правительства США, их нужно учитывать. Надеюсь у вас переходов на личности более не будет, так как это признание вашего поражения в споре.
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25.07.2022 21:56 Відповісти
1. Байден называл дату 22, то есть он точной даты все же не угадал. На 100% никто ничего не мог гарантировать. Официальный запад стратегически считал, что Украина не продержится долго, и в этом он ошибся.
Насчет "готовить сумики" - не нужно считать других идиотами. Все было готово еще за несколько месяцев, но в момент, когда стало понятно, что нужно эвакуироваться, это не позволило сделать здоровье. Да и пожилых людей сложно сорвать с места, для них переход в соседний дом - стресс, а переезд опасен для жизни.

2. Кто тебе из официальных лиц, а тем более других государств может что-то гарантировать? Ты реально считаешь, что можно залезть в голову путину? Еще раз: предупреждения ЦРУ, а это никак не диванные эксперты, начались задолго до начала войны, после учений 2021 года и даты вторжения назывались самые разные. На такие предупреждения реагировать должна была прежде всего власть, а не пенсионеры. Именно власть должна была подготовить все для эвакуации, а лучше - для защиты юга. Но власть тогда обвиняла Запад в нагнетании паники. Поэтому твои претензии к людям, что они правильно не послушали ЦРУ, но неправильно не послушали Байдена, и не успели уехать неизвестно куда неизвестно на какой срок - абсолютно необоснованны.

И ты так и не ответил на мои вопросы. Когда и куда эвакуировал всех своих родственников, включая пожилых?
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26.07.2022 15:16 Відповісти
і пропозиції будуть і боти будуть казати, що ви всі там ватники, а фабрика лайків буде їм популярність накручувати, а люди будуть на цю фігню вестися, ну бо люди.
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25.07.2022 16:40 Відповісти
Щось не второпаю, Ваня мер Мелітополя чи Василівки? Все він знає і кругом встигає...
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25.07.2022 16:13 Відповісти
А там в город одна дорога для эвакуации - единственный путь через Васильевку.
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25.07.2022 16:42 Відповісти
Це наслідки невидачі зброї населенню. В них стріляють як в зайців.
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25.07.2022 16:31 Відповісти
Рашисти тримають українців, які тікають від "рускава міра", довгий час на своїх блок-постах, щоби прикритись нашими людьми як живим щитом від раптової атаки при початку контрнаступу ЗСУ в цьому районі.
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25.07.2022 16:38 Відповісти
на блок-постах злодії з анклавів днр лнр теж людей часто довго тримали були випадки що люди гинули, у кого сердце на приклад слабке.
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25.07.2022 16:42 Відповісти
Ці люди кацапні подтрібні як живий щит від контрнаступу ЗСУ після цього їм люди взагалі там не потрібні будуть. кацапія це територіальна шовіністична, фашиська імперія, для них українці це третій сорт, бульбаши другий. Війною проти України вони також знищують свої етнічні меншини як і в роки другої світової - тільки тепер вбивають їх об Україну. Такий комплексний "підхід".
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25.07.2022 17:14 Відповісти
А чому в Запоріжжя?На шостий місяць війни(((
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25.07.2022 18:25 Відповісти
 
 