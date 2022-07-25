У ВР почали збір підписів за призначення нардепа "Слуги народу" Костіна генпрокурором, - Юрчишин

У Верховній Раді почали збирати підписи за призначення Генеральним прокурором депутата "Слуги народу" Андрія Костіна, керівника правового комітету ВРУ.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"В принципі ця процедура не потрібна для внесення подання президента, але створює враження що депутати більшості на щось впливають. Комісія по відбору керівника САП відкинула його кандидатуру як політичнозалежну. Але щодо генпрокурора немає вимоги політичної нейтральності", - зауважує нардеп.

Далі він детально зупиняється на тому, що демонструє такий сценарій.

"З одного боку ОП зрозуміло (принаймні його частині), що мати аватара Татарова на посаді генпрокурора не вдасться. А тримати його у статусі в.о. у воюючій країні теж не дуже привабливо. Але реально це шило на мило. І на це шило голосів зібрати достатньо реально. Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента", - додає Юрчишин.

"Ех, ще довго чекати Україні на свого Хосе Угаса (якщо не знаєте хто це - Гугл в допомогу. Мав честь працювати з ним свого часу у Transparency International. А, основний кандидат на голову СБУ таки в.о. голови Малюк. Тут все чьотко, по-татарівськи", - резюмує він.

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Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.