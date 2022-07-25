У ВР почали збір підписів за призначення нардепа "Слуги народу" Костіна генпрокурором, - Юрчишин
У Верховній Раді почали збирати підписи за призначення Генеральним прокурором депутата "Слуги народу" Андрія Костіна, керівника правового комітету ВРУ.
Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.
"В принципі ця процедура не потрібна для внесення подання президента, але створює враження що депутати більшості на щось впливають. Комісія по відбору керівника САП відкинула його кандидатуру як політичнозалежну. Але щодо генпрокурора немає вимоги політичної нейтральності", - зауважує нардеп.
Далі він детально зупиняється на тому, що демонструє такий сценарій.
"З одного боку ОП зрозуміло (принаймні його частині), що мати аватара Татарова на посаді генпрокурора не вдасться. А тримати його у статусі в.о. у воюючій країні теж не дуже привабливо. Але реально це шило на мило. І на це шило голосів зібрати достатньо реально. Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента", - додає Юрчишин.
"Ех, ще довго чекати Україні на свого Хосе Угаса (якщо не знаєте хто це - Гугл в допомогу. Мав честь працювати з ним свого часу у Transparency International. А, основний кандидат на голову СБУ таки в.о. голови Малюк. Тут все чьотко, по-татарівськи", - резюмує він.
Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.
Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.
Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.
Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
лично меня в этой истории настораживает, пока, только словосочетание "Слуга народа"......
Ось послужний список цього висуванця.
В 1995 году окончил с отличием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова (специальность «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Правоведение »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] . Ківалов?
Костин является директором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 Адвокатской компании «Право»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Заместитель председателя Совета адвокатов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области . Заместитель председателя президиума Объединения адвокатов «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Одесская областная коллегия адвокатов »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Он работал в различных адвокатских компаниях и других организациях. Прошел путь от юриста до руководителя компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn2-5 [5] .
Является членом правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОО «Одесский дипломатический клуб»
"Слуга урода".
ФСЬО .
Але все тільки в проектах.
що з керівництвом країни щось не так?
незалежногогенпрокурора.
Свернуть
"Треба признатися що ВР у нас НІКОЛИ не було"
В США дійсно ВР НІКОЛИ не було.
Де хто і не засинав, щоб нарешті прокидатися, а де хто голосував за Кравчука, Кучму, прахвесора, зебілів... не вміє і, головне - не хоче думати своєю головою.
Важки і довгострокові наслідки совка.
Не треба робити такі закиди особливо сидячи в Штатах та узагальнювати і всіх грести під одну гребінку.
Костін А.Є. Зрадник, самодур і аферист із ксивою депутата - YouTube
1:16:11
8 вер. 2021 р. - Голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України Костін Андрій Євгенович‼️
Шо то морды литса подозрительно одного формата.
----Оце і вся діяльність. Черговий ноунейм з одеської помийки.
Цей напрокурорить . Прокурором буде Ермак з Татаровим.
Андрушін!
///
Злі язики з Банкової кажуть, що Єрмак, як і раніше, хоче призначити Генпрокурором свого кума Олега Кіпера, який сьогодні очолює прокуратуру Києва. Але під нього поки що немає голосів. Навіть за гроші. Тому поки що головним фаворитом на призначення є нардеп із "Слуги народу" Андрій Костін. Він зрозумілий "слугам", є для них своїм, орієнтований на Банкову та не токсичний. А те, що він ніколи не був занурений у роботу Генпрокуратури і не розуміє багатьох механізмів усередині структури, депутатів особливо не бентежить. Вони оцінюють призначення по-іншому. Один із "злих язиків" сказав якось про Венедиктову:
- Вона теж не розуміла, що і як працює в Генпрокуратурі, але нічого страшного не сталося.
- Так нічого й хорошого не сталося. А чого ви її зняли?
- Тому що прийшов наказ із ОП.
Ну, на цьому можна робити паузу і погодитися, що якщо сьогодні Україною управляє Єрмак, людина, яку не обирали і яка раніше займалася кіосками в Києві та була директором магазину "Санахант", то у нас можливо все.
І бути професіоналом необов'язково.
Щоправда, й позитивного результату для України не буде.
Доведено багаторазово.
достал пид…
- єрмаки, деркачи и прочие фсбшные арахамии на низком старте 🤣🤣🤣