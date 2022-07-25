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У ВР почали збір підписів за призначення нардепа "Слуги народу" Костіна генпрокурором, - Юрчишин

андрей,костин

У Верховній Раді почали збирати підписи за призначення Генеральним прокурором депутата "Слуги народу" Андрія Костіна, керівника правового комітету ВРУ.

Про це повідомив у фейсбуці нардеп "Голосу" Ярослав Юрчишин, інформує Цензор.НЕТ.

"В принципі ця процедура не потрібна для внесення подання президента, але створює враження що депутати більшості на щось впливають. Комісія по відбору керівника САП відкинула його кандидатуру як політичнозалежну. Але щодо генпрокурора немає вимоги політичної нейтральності", - зауважує нардеп. 

Далі він детально зупиняється на тому, що демонструє такий сценарій.

"З одного боку ОП зрозуміло (принаймні його частині), що мати аватара Татарова на посаді генпрокурора не вдасться. А тримати його у статусі в.о. у воюючій країні теж не дуже привабливо. Але реально це шило на мило. І на це шило голосів зібрати достатньо реально. Бо ж свій, слугонародний. Ну і ще людина Єрмака, ще один солдат президента",  - додає Юрчишин.

"Ех, ще довго чекати Україні на свого Хосе Угаса (якщо не знаєте хто це - Гугл в допомогу. Мав честь працювати з ним свого часу у Transparency International. А, основний кандидат на голову СБУ таки в.о. голови Малюк. Тут все чьотко, по-татарівськи", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Призначення нового генпрокурора чекаємо в найближчі 10 днів, - "слуга народу" Арахамія

Як зазначалось, 19 липня ВР відправила Венедіктову у відставку.

Раніше президент Зеленський відсторонив Венедіктову з посади генерального прокурора України. Він пояснив це рішення тим, що багато співробітників прокуратури здійснили державну зраду, залишившись на окупованій території та співпрацюючи з ворогом. Про звільнення Венедіктової поки не йдеться, - казали раніше в ОП.

Джерела Цензор.НЕТ повідомляють, що Зеленський пропонував Венедіктовій написати заяву про звільнення за власним бажанням, але вона відмовилася це зробити.

Держдеп США зазначив, що стежить за кадровими перестановками в українській владі.

Автор: 

ВР (14975) збір (335) Юрчишин Ярослав (153) підписи (31) Костін Андрій (267) Офіс Генпрокурора (3250) Генпрокурор (32)


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Топ коментарі
+45
Наперсточники продовжують грати у наперстки...Таки дограються...
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25.07.2022 16:13
+30
Фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту І.Баканова та І.Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом. Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко. «Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їх ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання «політичних доручень» проти опозиції. Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. Згідно статті 106 Конституції України Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Хочемо нагадати, що Україна - парламентcько-президентська республіка, а Зеленський - не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора. Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку «за» всупереч ряду законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з'ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне «множення на нуль» парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу».
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25.07.2022 16:21
+23
Зелене болото нову булькає
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25.07.2022 16:13
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Наперсточники продовжують грати у наперстки...Таки дограються...
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25.07.2022 16:13 Відповісти
Ну не скотиняки ці зелені виродки?
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25.07.2022 16:16 Відповісти
а ті, хто їх навибирав? і до тепер захищає?
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25.07.2022 16:27 Відповісти
ой бувший сотрудник аппарата ГПУ.. этотКостин или родстевнник ну не верю я чтобы был в ГПУ Костин начальтник депаратмента какого то и тут просто хфамилии одинаковые...
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25.07.2022 16:55 Відповісти
Шулера. Бенина школа.
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25.07.2022 16:20 Відповісти
вангую: ні *** не дограються..все буде тіп-топ...Бойко, Тимошенко, Порошенко-яскравий приклад
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25.07.2022 16:47 Відповісти
І коли ж вони дограються? ТРИДЦЯТЬ років над нами експериментують, а ми грозимо мізинцем. Може досить? Або давайте скажемо що ми просто НІКЧЕМИ і все стане на свої місця.
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25.07.2022 18:28 Відповісти
Зелене болото нову булькає
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25.07.2022 16:13 Відповісти
хто шо знает про этого кренделя?
лично меня в этой истории настораживает, пока, только словосочетание "Слуга народа"......
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25.07.2022 16:16 Відповісти
а цього ще не достатньо?
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25.07.2022 16:23 Відповісти
Голова комітету правової політики відповідальний за судову реформу яка успішно провалена
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25.07.2022 16:28 Відповісти
У тому то і річ, що це слухняне ніхто, яке за гарну плату буде перед дерьмаком-бабломойським на задніх лапках ходити.
Ось послужний список цього висуванця.

В 1995 году окончил с отличием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B8%D0%BC._%D0%98._%D0%98._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одесский государственный университет им. И. И. Мечникова (специальность «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Правоведение »)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] . Ківалов?
Костин является директором https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82 Адвокатской компании «Право»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Заместитель председателя Совета адвокатов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесской области . Заместитель председателя президиума Объединения адвокатов «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1 Одесская областная коллегия адвокатов »https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-2 [2] .
Он работал в различных адвокатских компаниях и других организациях. Прошел путь от юриста до руководителя компанииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn2-5 [5] .
Является членом правления https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F ОО «Одесский дипломатический клуб»
"Слуга урода".

ФСЬО .
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25.07.2022 16:30 Відповісти
думаю, к этой истории сейчас подтянется журналистский корпус и мы вскоре все узнаем.....
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25.07.2022 16:43 Відповісти
дєрьмак махнув хусточкою, і почався збір підписів...
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25.07.2022 16:17 Відповісти
в якому проекті ким він тільки вже не був у виконавчій владі...
Але все тільки в проектах.
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25.07.2022 16:17 Відповісти
Они собираются "жить" вечно ? Сейчас, благодаря войне, "зеленые" богуют. Но как учит история, и во время войны можно случайно оказаться в подвале дома условного купца Ипатьева
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25.07.2022 16:19 Відповісти
Цікаво, коли зебіли запідозрять,
що з керівництвом країни щось не так?
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25.07.2022 16:19 Відповісти
Когда война их лишит всего. Может тогда дойдёт.
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25.07.2022 16:22 Відповісти
Коли ворог буде на підступах к Володимиру (волинському).
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25.07.2022 17:36 Відповісти
тільки це цікаво? ніколи, бо телевізор і популярні блогери кажуть що все спокійно.
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25.07.2022 16:22 Відповісти
Коля, пиплюнь.Те з рота зелене лайно дерьмака-татарова, будь ласка, та донесіть до дописувачів свою думку, з пирводу кандидатури незалежного генпрокурора.
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25.07.2022 16:36 Відповісти
Колян Шевченко, ГНИДА 🤢,************ ,В ВАШЕЙ ПАРТИИ ОДНИ ПРЕДАТЕЛИ - Баканов, Наумов, д'ерьмак, Ковалёв , демченко ,Татаров ………………эти 💯👺🇷🇺💩,а помельче -- ТЫСЯЧИ СБУшников сдавших города - Херсон , ваш режим 🎪🤢👹пи…… гнойные разминировали Новая Каховка, Мелитополь ,Мариуполь………
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25.07.2022 16:56 Відповісти
Згоден на 100%, але не зрозумів кому це призначено
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25.07.2022 23:42 Відповісти
а це тому що українці їх вважають хоч і злодіями але своїми. То так і далі буде, допоки не зрозуміють, що злодії своїми не бувають, бо у злодіїв немає своїх, і навіть в їх партійці це тільки ситуативний сімбіоз, тільки щось станеться, і почнуть гризти одне одного як чужі, вони тільки мімікрувати під своїх можуть, ну вишиванку там вдягнути, щось українською на людях бовкнути типу "патріотичне". Вірус. Ховається в клітках організму, до іншіх хитрощів вдаються, щоб імунна система їх не бачила, а може бути і так, що імунна система їх захищатиме, а вони тим часом спокійнійсенько цілий організм з"їдять.
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25.07.2022 16:21 Відповісти
Фракція «Європейська Солідарність» вважає кадрові рішення щодо керівників Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора черговим кроком до диктатури російського зразка і вимагає звіту І.Баканова та І.Венедіктової у парламенті, як це передбачено законом. Про це пише співголова фракції Ірина Геращенко. «Наша фракція Європейська Солідарність єдина голосувала ПРОТИ призначення силового блоку нинішньої влади, усвідомлюючи, що вони базуються не на професійних якостях, а виключно на лояльності. А їх ключовим завданням було не верховенство права і безпека країни, а виконання «політичних доручень» проти опозиції. Разом з тим, нічні недільні укази президента Зеленського про відсторонення своїх найближчих друзів і соратників з високих посад виглядають, на жаль, як черговий крок до диктатури і прямо суперечать законам і Конституції України. В ч. 2 статті 11 Закону «Про правовий режим воєнного стану» передбачено, що Президент України у період дії воєнного стану може прийняти рішення про відсторонення від займаної посади посадової особи, призначення на посаду та звільнення з посади якої віднесено до його повноважень, та покладення на відповідний період виконання обов'язків на іншу особу. Згідно статті 106 Конституції України Президент України: 11) призначає на посаду та звільняє з посади за згодою Верховної Ради України Генерального прокурора; 14) вносить до Верховної Ради України подання про призначення на посаду та звільнення з посади Голови Служби безпеки України. В той час як згідно статті 85 Конституція України до повноважень Верховної Ради України належить: 12-1) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України Голови Служби безпеки України; 25) надання згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України Генерального прокурора; висловлення недовіри Генеральному прокуророві, що має наслідком його відставку з посади. Хочемо нагадати, що Україна - парламентcько-президентська республіка, а Зеленський - не Путін і не Лукашенко, аби своїми указами звільняти своїх вчорашніх друзів, які займають посади голови СБУ та Генерального прокурора. Прикметно, що почалася ця кадрова вакханалія з незаконного звільнення Уповноваженої з прав людини, де парламент слухняно натиcнув кнопку «за» всупереч ряду законів. Тепер же Банкова взагалі усунула парламент з процесу прийняття рішень, фактично ліквідовуючи парламентаризм. Зазначимо, що як І.Баканов, так і І.Венедиктова мають надати звіти про свою роботу, за результатами яких і відбувається голосування за відставку. Наша фракція буде вимагати таких звітів, адже в неділю увечері з'ясувалося, що всі питання, які ми задавали щодо підготовки країни дати відсіч агресору - були актуальними і на часі. Ми вважаємо вкрай небезпечним прецедентом порушення Конституції і повне «множення на нуль» парламенту, що є прямим шляхом до диктатури російського штибу».
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25.07.2022 16:21 Відповісти
Коли спасають власний зад, про конституцію не думають
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25.07.2022 16:47 Відповісти
Такого треша, як при ВАЗеленськогу не було ніколи, навіть за часів бандюковича.
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25.07.2022 17:18 Відповісти
Треба признатися що ВР у нас НІКОЛИ не було, а павуки в банці 30 років грабували країну. Невже і після війни так буде? Коли ж ми врешті решт прокинемося?
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25.07.2022 18:40 Відповісти


"Треба признатися що ВР у нас НІКОЛИ не було"
В США дійсно ВР НІКОЛИ не було.

Де хто і не засинав, щоб нарешті прокидатися, а де хто голосував за Кравчука, Кучму, прахвесора, зебілів... не вміє і, головне - не хоче думати своєю головою.
Важки і довгострокові наслідки совка.

Не треба робити такі закиди особливо сидячи в Штатах та узагальнювати і всіх грести під одну гребінку.
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25.07.2022 23:08 Відповісти
Помийка «слуга народу» в ділі - знову чути знайомий сморід!
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25.07.2022 16:22 Відповісти


Костін А.Є. Зрадник, самодур і аферист із ксивою депутата - YouTube



1:16:11

8 вер. 2021 р. - Голова Комітету з питань правової політики Верховної Ради України Костін Андрій Євгенович‼️
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25.07.2022 16:23 Відповісти
Не родственничек ли это пшонки?)
Шо то морды литса подозрительно одного формата.
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25.07.2022 16:34 Відповісти
Може Кивалова? Щось там є таке...
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25.07.2022 16:37 Відповісти
Ті, хто поїхав від війни, не повернуться до корупції та беззаконня імені В.О. Зеленського, а цей безлад - нажаль, ще на довгі роки!...
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25.07.2022 16:34 Відповісти
всі, хто звязує своє життя з Єлдаком повинні памятати, що це загроза їхньому життю, бо вони використовуються як громовідвід. А на цьому джерелі підвищеної небезпеки є напис: не влезай убьет
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25.07.2022 16:35 Відповісти
У 1995 році закінчив із відзнакою https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC._%D0%86._%D0%86._%D0%9C%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова (спеціальність «Правознавство»)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-1 [1] .Костін є директором Адвокатської компанії «Право»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-1 [1] .Заступник голови https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Ради адвокатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області . Заступник голови президії Об'єднання адвокатів «Одеська обласна колегія адвокатів»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-4 [4] .Він працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях. Пройшов шлях від юриста до керівника компаніїhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn-1 [1] .Є членом правління ГО «Одеський дипломатичний клуб»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-5 [5] .2010 - обраний депутатом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Одеської міськради від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%97%D0%BC%D1%96%D0%BD «Фронт Змін» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-kstn1-5 [5] .Кандидат у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 народні депутати від партії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F) «Слуга народу» на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B2%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96_2019 парламентських виборах 2019 року , № 108 у спискуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] . На час виборів: заступник голови https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%B0%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96&action=edit&redlink=1 Ради адвокатів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одеської області , безпартійний. Проживає в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D0%B0 Одесі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] .
----Оце і вся діяльність. Черговий ноунейм з одеської помийки.
Цей напрокурорить . Прокурором буде Ермак з Татаровим.
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25.07.2022 16:36 Відповісти
риг-ківаловець
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25.07.2022 16:38 Відповісти
Костін? Хто такий той Костя?
Андрушін!
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25.07.2022 16:40 Відповісти
Чергова зелена зрадницька потвора
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25.07.2022 16:44 Відповісти
цитата:
///
Злі язики з Банкової кажуть, що Єрмак, як і раніше, хоче призначити Генпрокурором свого кума Олега Кіпера, який сьогодні очолює прокуратуру Києва. Але під нього поки що немає голосів. Навіть за гроші. Тому поки що головним фаворитом на призначення є нардеп із "Слуги народу" Андрій Костін. Він зрозумілий "слугам", є для них своїм, орієнтований на Банкову та не токсичний. А те, що він ніколи не був занурений у роботу Генпрокуратури і не розуміє багатьох механізмів усередині структури, депутатів особливо не бентежить. Вони оцінюють призначення по-іншому. Один із "злих язиків" сказав якось про Венедиктову:
- Вона теж не розуміла, що і як працює в Генпрокуратурі, але нічого страшного не сталося.
- Так нічого й хорошого не сталося. А чого ви її зняли?
- Тому що прийшов наказ із ОП.
Ну, на цьому можна робити паузу і погодитися, що якщо сьогодні Україною управляє Єрмак, людина, яку не обирали і яка раніше займалася кіосками в Києві та була директором магазину "Санахант", то у нас можливо все.
І бути професіоналом необов'язково.
Щоправда, й позитивного результату для України не буде.
Доведено багаторазово.
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25.07.2022 16:47 Відповісти
Да утилизировать елдака рашистский биомусор 🇷🇺💩🐛
достал пид…
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25.07.2022 16:59 Відповісти
Ящик Пандоры был открыт раньше - назначение Луценко
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25.07.2022 17:04 Відповісти
который сейчас тем не мене, на передовой, рядом с простыми патриотами защищает нас с вами...
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25.07.2022 17:41 Відповісти
Брехнею весь світ пройдеш та назад не вернешся (с)
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25.07.2022 18:46 Відповісти
Ты смотри, применение зеленого непотреба на госслужбу продолжается,одна было "государево око",а этот будет ермаковским му...ом.
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25.07.2022 16:49 Відповісти
Шаланди полниє кефалі,с Адеси Костін прівазіл,яка ціна цієї посади,мільярд доларів?
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25.07.2022 17:04 Відповісти
Нiчого не мiняеться, Янукович посмiхаеться....
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25.07.2022 17:06 Відповісти
Зняли Венедіктову і Баканова, ставлять Костіна. Кубраков, Буданов, Гетьманцев, Данілов...Українців будуть у цих нацистів-бандерівців призначати?
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25.07.2022 17:11 Відповісти
Що за новоє ліцо?
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25.07.2022 17:34 Відповісти
Мишиная возня статпогрешностей.
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25.07.2022 17:36 Відповісти
предлагаю назначить генпрокурором Украини конгрессвумен Спартц
- єрмаки, деркачи и прочие фсбшные арахамии на низком старте 🤣🤣🤣
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25.07.2022 18:12 Відповісти
а краще професіонала або маряну бе3углу або тищенка
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25.07.2022 18:16 Відповісти
та зразу призначте портнова, всеодно він і ківалов будуть керувати Костіним.
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25.07.2022 19:07 Відповісти
ну тепер прокурор буде точно "в доску свой"....
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25.07.2022 22:59 Відповісти
 
 