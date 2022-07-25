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Звільнення Демченка пов'язане зі станом його здоров'я, - прессекретар президента Никифоров

руслан,демченко

Звільнення президентом першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка пов'язане зі станом його здоров'я.

Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас, усі державні органи. Ми наразі всі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дає йому змоги нині працювати з таким навантаженням", - повідомив Никифоров.

За словами прессекретаря Зеленського, рішення президента про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через стан здоров'я. 

"Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні обвинувачення тут недоречні", - додав .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченка звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО, - указ Зеленського

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) звільнення (2675) Демченко Руслан (43) Сергій Никифоров (160)


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Топ коментарі
+36
Своє завдання виконав, відправиться на захід сонця, десь на теплих берегах курортів Барселони біля коханого шарія доживати вік.
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25.07.2022 16:33
+28
Тобто автора Харківських угод просто звільнили за станом здоров`я, а не віддали під суд за держзраду?
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25.07.2022 16:42
+25
Виявляється, що захворал Штірліц! Консерва відкрилась і тепер відправляється на переконсервацію!
Якщо, щось розказує никифиров, то це означає брехню на 300%.
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25.07.2022 16:36
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ай-ай-йай..., як прикро...
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25.07.2022 16:31 Відповісти
На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дає йому змоги нині працювати з таким навантаженням
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25.07.2022 16:38 Відповісти
Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні обвинувачення тут недоречні

Поссал на морду
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25.07.2022 16:45 Відповісти
Спартц животворяща, будемо мати надію, процес розкупорювання консерв почала ? Й вони одраразу ж захворіли- підпортились. Чи це буде Цап відбувайло?
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25.07.2022 16:53 Відповісти
СТЕСНЯЮСЬ СПРОСИТЬ НЕ ЭТОТ ЛИ ДЕМЧЕНКО ПО УШИ В @ОВНЕ С ХАРЬКОВСКИМИ УГОДАМИ ПО НЕЗАКОННОМУ ПРОДЛЕНИ> АРЕНДЫ ЧФ РАШКИ В КРЫМУ ПРИ ДИРЕКТОРЕ АВТОБАЗЫ ШАПКОКРАДИЕ Яныке ??????
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25.07.2022 16:59 Відповісти
ну да тот самый - см заглавие новости На Радио Свобода
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25.07.2022 17:04 Відповісти
ШОСЬ у дерьмака відмінне здоров'я, прикро.
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25.07.2022 17:39 Відповісти
этого суку-предателя надо садить лет на десять,пусть на добыче урана поправляет свое здоровье
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25.07.2022 17:13 Відповісти
ДРУЗІ Я СЕРЙОЗНО! Давайте привітаємо Юру Бутусова , котрий про діагноз Демченка сказав Президенту прямо в очі ! Й за що натерпівся! Але не здався!
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25.07.2022 17:23 Відповісти
Растрелять, как говорил товарищ Сталин)
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25.07.2022 18:43 Відповісти
Дайте йому новічка.
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25.07.2022 23:35 Відповісти
Ніякого очищення: ,,Кака была, кака есть".
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25.07.2022 19:11 Відповісти
Своє завдання виконав, відправиться на захід сонця, десь на теплих берегах курортів Барселони біля коханого шарія доживати вік.
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25.07.2022 16:33 Відповісти
80 процентів виборців зараз разом крикнули " Ми цього прєдатєля не ізбіралі !!!" "
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25.07.2022 16:49 Відповісти
Куди він поїде? Йому 57 років.
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25.07.2022 16:54 Відповісти
Орден отримувати!
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25.07.2022 16:56 Відповісти
Якого кагала член, будь ласка роз'яснить полюдські
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25.07.2022 18:45 Відповісти
Я маю надію, що через деякий час збереться спільнота молодих хлопців, які на тлі жорстокості мордору згуртується навколо питання заслуженої помсти, як загарбникам, так і їхнім посіпакам. А до цього йде що буде український "Моссад", який не дасть спокою посіпакам штибу дємченка ні в світі, ні на мордорі!
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25.07.2022 18:15 Відповісти
геморрой насидел
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25.07.2022 16:35 Відповісти
у нього "ус атклеялся" , а Зеленський - ВЫКЛЮЧНО ЗА СТАНОМ ЗДОРОВ"Я . Вони українців ще й досі вважають з рабами ***** какая разніца?
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25.07.2022 17:08 Відповісти
та вони всі такі - як тільки за дупу взяли - так відразу такі хворі, такі хворі, шо піздец просто
не хворі тільки коли можна щось ******** та продать, включаючи секретну інформацію
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25.07.2022 16:36 Відповісти
1000%
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25.07.2022 16:38 Відповісти
ну всі бачили - єдина можливість позбавитися зрадника це дочекатися коли він вже за станом здоров"я не зможе зрадником бути? Т це буде без кінця і краю, бо поки один видохнеться там вже на його місце три десятки буде здорових.
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25.07.2022 16:36 Відповісти
так і виборці такі
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25.07.2022 16:50 Відповісти
Виявляється, що захворал Штірліц! Консерва відкрилась і тепер відправляється на переконсервацію!
Якщо, щось розказує никифиров, то це означає брехню на 300%.
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25.07.2022 16:36 Відповісти
400%
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25.07.2022 16:39 Відповісти
Цьому йолопу іноді довіряють інформувати про сороміцьку брехню від ОПУ -воно ж себе після визиту у США показало...
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25.07.2022 16:41 Відповісти
Протух...
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25.07.2022 16:51 Відповісти
В какой стране страдалец Демченко лечится? Что говорят доктора,скоро-ли улетит в мир иной?
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25.07.2022 16:36 Відповісти
на родине шишечку вставили в анус
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25.07.2022 16:52 Відповісти
Зеленський звільнив першого заступника секретаря РНБО, про лобіювання Харківських угод котрим повідомляли «Схеми»- Радіо Свободи!!!
Вітаю Юра Бутусов ! Вітаю Україно! Подяка Спартц! Перший пішов!!! ОПУ-ОПУ й татарова (у) туди ж...
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25.07.2022 16:37 Відповісти
НікіфорОВ - це той підкало-мойський кацап що висовув язика і "тримав пальцями" Монумент Вашингтона на селфі у Washington DC.
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25.07.2022 16:37 Відповісти
так, це саме оте чмо.
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25.07.2022 16:53 Відповісти
У зеліків там всі такі язикаті ))) це їхнє кредо
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25.07.2022 18:47 Відповісти
Чисто совкова заява як про звільнення члена політбюро.
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25.07.2022 16:39 Відповісти
Неважко здогадатися, куди він поїде на лікування,

а саме головне - його туди вільно випустять.
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25.07.2022 16:40 Відповісти
****.....страна....
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25.07.2022 23:05 Відповісти
да-да....., охотно верю..... )
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25.07.2022 16:40 Відповісти
Тобто автора Харківських угод просто звільнили за станом здоров`я, а не віддали під суд за держзраду?
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25.07.2022 16:42 Відповісти
ДАНІЛОВ памятаєте казав про засідання РНБО з Президентом - "СТАВКА розгляне ..."Та СТАВКА вирішила про відставку- чи Єрмак єдіналічно ?
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25.07.2022 16:43 Відповісти
ПеребдЭл...
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25.07.2022 16:44 Відповісти
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25.07.2022 16:50 Відповісти
а лікуватися поїде на московію.
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25.07.2022 16:51 Відповісти
за згадки про майбутнє бурхливо потекла клаустрофобія.
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25.07.2022 16:52 Відповісти
по состоянию здоровья...

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25.07.2022 16:52 Відповісти
Виродки, кому ви цю маячню розказуєте? Своїм антонінам і зебланам? Вам американці зажали ваші маленькі яїчка в тиски і здавлюють . А ви гниди вирішуйте , або самі щось робіть або США розказує про оманськ-3 і "підготовку до нападу від зебланам - і тоді народ України вас всіх люструє прямо там де буде ловить.
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25.07.2022 16:54 Відповісти
Тобто, чувака, який був головою комітету з розвідки при Гідранті, і який ******* наступ орків з Півдня і з білорашки, звільняють просто за станом здоров'я?
І ми хочемо з такими персонажами виграти цю війну?
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25.07.2022 16:54 Відповісти
Cтесняюсь спросить... а його "хвороба" , растуди його мать, дозволяє йому вручить повістку... . і на фронт? Бо наших воїнів чомусь після тяжких поранень знову відправляють воювать...
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25.07.2022 16:55 Відповісти
Кашлянув в сторону Керуючого презедентом?
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25.07.2022 16:58 Відповісти
Тоді на гиляку полегшити стражданн
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25.07.2022 16:58 Відповісти
Усi повiрили...
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25.07.2022 16:58 Відповісти
То може він здохне від виснаження? Та ні. Просто рівень інтеллекту шобли із ОП не дозволив вигадати нічого правдоподібнішого.
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25.07.2022 16:59 Відповісти
Ковдру в клітинку приготував? І тут таке фото благородне. А де те, де воно неголене і в таких підарських очочках? От там воно справжнє... гівно
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25.07.2022 17:04 Відповісти
Ну хіба ж презЕдент дерьмак відпустив би такого цінного співробітника, автора "харківських угод", якби не турбота про його здоров'я?
Які, кажете, СБУ справи знищила, невже по демчено? Та не може такого бути.
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25.07.2022 17:08 Відповісти
Це чудово, коли один зрадник розказує не про дуже добрий стан здоров'я іншого зрадника.
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25.07.2022 17:09 Відповісти
хвороба та називається кацапофілія...
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25.07.2022 17:10 Відповісти
Новий плівок в обличчя українцям рівно,як і підписи від слуг на пост прокурора. Слуги так і не зрозуміли,що війна,а не розпил країни.
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25.07.2022 17:11 Відповісти
Як Ви думаєте коли його завербували 2000-2003 - Генеральный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB_(%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C) Консул Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D1%83%D0%BB Стамбуле .С 18 августа 2003https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-7 [7] по 17 мая 2005 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-8 [8] - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Чрезвычайный и полномочный посол Украины в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Сербии и Черногории .2005 - первый заместитель Руководителя Главной службы https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B внешней политики Президента Украины.2005-2006 - Руководитель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%B8_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B&action=edit&redlink=1 Службы Государственного Протокола и Церемониала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%83_%D1%82%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%83_%D0%90%D0%B4%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 [uk] Президента Украины.2006-2010 - Руководитель Офиса Президента Украины.С 17 февраля 2010https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 [9] по 17 декабря 2010 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 [10] - заместитель https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Министра иностранных дел Украины .С 17 декабря 2010https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 [11] по 5 марта 2014 годаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] - первый заместитель Министра иностранных дел Украины.
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25.07.2022 17:12 Відповісти
Так крав, що аж зірвав спину? )))
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25.07.2022 17:14 Відповісти
слуги народа - отбросы
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25.07.2022 17:15 Відповісти
хахахахахаха
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25.07.2022 17:19 Відповісти
в санаторії Мі-6 йому здоров'я поправлять. Тепер агенту 007 завдання чуть легше: доставити живе тіло до Британії. Боря Джонсонюк має власні цілющі методи лікування....
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25.07.2022 17:20 Відповісти
Яу що важко сидіти в кабінетах,автомат в руки і на фронт.
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25.07.2022 17:27 Відповісти
Сказала ще одна гнида.
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25.07.2022 17:32 Відповісти
*******
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25.07.2022 17:37 Відповісти
Хотів було щось написати,але окрім грубої нецензурної лайкм нічого на ум нет приходить. Тому утримаюсь...
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25.07.2022 17:38 Відповісти
Ой,***...
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25.07.2022 17:44 Відповісти
"Ми наразі всі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження"
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25.07.2022 17:50 Відповісти
а в дерьмака дупа не болить??
може також по состоянію...
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25.07.2022 17:58 Відповісти
"За восемь бед - один ответ, В тюрьме есть тоже лазарет ..." (В. Висоцький), так ось, нехай там і лікуэться!
Мені злається що план ***** "Порошенко", повністю провалився! Тому, ці імбіціли більше не потрібні...
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25.07.2022 18:15 Відповісти
Перефразовуючи недолугого брехуна нікіфорова скажу коротко:"Всю свою професійну кар"єру дємченко вірою і правдою служив не Україні, а її ворогам ригоаналам і кацапам. Та ще й останнім часом опинився на посаді в команді зечмонь.
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25.07.2022 18:22 Відповісти
Прокляття його дістало! Татарову з єрмаком приготуватися!
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25.07.2022 18:31 Відповісти
Я так привезли папочку, по якій треба садити, будь ласка злийти її в нет, щоб народ побачив кого воно пригрівало
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25.07.2022 18:49 Відповісти
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25.07.2022 18:51 Відповісти
Переживав бідолага, чи всі кримінальні справи по його участі проти Майдану і України спалили в ДБР.
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25.07.2022 19:04 Відповісти
ага..
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25.07.2022 19:10 Відповісти
на гниду меньше стало, но не в тюрьме.
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25.07.2022 19:15 Відповісти
Пора б вже Дєрмакові захворіти, а то працює наче віл 24/7.
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25.07.2022 19:17 Відповісти
Конечно ,а что вы разве готовы признать провал кадровой политики Зели ? Зелебобик должен признать: Его кадровая политика по возвращению во власть люстрированных чиновников времен Януковича провальна,она привела к многим проблемам во время войны
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25.07.2022 19:38 Відповісти
Ставлю 100 к 1 что он уже в москве.
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25.07.2022 20:31 Відповісти
Хворает... Сильно!
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26.07.2022 14:53 Відповісти
 
 