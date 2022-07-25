Звільнення Демченка пов'язане зі станом його здоров'я, - прессекретар президента Никифоров

Звільнення президентом першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Руслана Демченка пов'язане зі станом його здоров'я.

Про це заявив речник глави держави Сергій Никифоров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Війна мобілізувала не лише нашу армію, а й усіх нас, усі державні органи. Ми наразі всі працюємо на межі наших можливостей. Велике фізичне та моральне навантаження. На жаль, стан здоров'я пана Демченка не дає йому змоги нині працювати з таким навантаженням", - повідомив Никифоров.

За словами прессекретаря Зеленського, рішення президента про кадрову зміну першого заступника секретаря РНБО було прийнято виключно через стан здоров'я.

"Що стосується всього іншого, то пан Демченко всю свою професійну та дипломатичну кар'єру служив вірою та правдою Україні. Будь-які згадки про якісь чутки та плітки, безпідставні обвинувачення тут недоречні", - додав .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Демченка звільнили з посади першого заступника секретаря РНБО, - указ Зеленського

Нагадаємо, 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Демченка з посади першого заступника секретаря РНБО.