У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков
Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем. Таке рішення ухвалять, якщо в морі виникнуть будь-які загрози з боку РФ.
Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Посадовець прокоментував обстріл порту Одеси, до якого вдалися окупанти 23 липня. За його словами, навігацію Чорним морем як планували, так і надалі робитимуть.
"Для нас це (експорт зерна. - Ред.) також важливо, як і для всього цивілізованого світу. Ми з вами прекрасно розуміємо, якщо щось відбуватиметься у Чорному морі, то, звичайно, ця ініціатива буде зупинена", - сказав Кубраков.
Глава Мінінфраструктури також зазначив, що Україна домовлялась з ООН і Туреччиною, й вони висловили свою позицію з приводу дій Росії.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
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а наш міністр погрожує заборонити експорт українського зерна.
Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга Крюгера", це коли долбо#би не можуть зрозуміти, що вони долбо#би. Тому що вони долбо#би.
Про що свідчить ОБСТРІЛ ПОРТА!
Чому же не припиняють?
Тому, що БРЕШУТЬ!
Для кого ці понти? Для наріду, який вживає зЕ-беня марафон?