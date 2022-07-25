УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11054 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 163 29

У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

зерно

Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем. Таке рішення ухвалять, якщо в морі виникнуть будь-які загрози з боку РФ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Посадовець прокоментував обстріл порту Одеси, до якого вдалися окупанти 23 липня. За його словами, навігацію Чорним морем як планували, так і надалі робитимуть.

"Для нас це (експорт зерна. - Ред.) також важливо, як і для всього цивілізованого світу. Ми з вами прекрасно розуміємо, якщо щось відбуватиметься у Чорному морі, то, звичайно, ця ініціатива буде зупинена", - сказав Кубраков.

Глава Мінінфраструктури також зазначив, що Україна домовлялась з ООН і Туреччиною, й вони висловили свою позицію з приводу дій Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експорт зерна розпочнеться цього тижня, першим запрацює морпорт "Чорноморськ", - Мінінфраструктури

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Читайте також: Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Автор: 

зерно (3119) експорт (4476) Чорне море (1669) Кубраков Олександр (447)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
так сейчас воздушная тревога в Одесе, или это не угроза?
показати весь коментар
25.07.2022 16:43
+10
да то другое лежу возле компа Черемушки слушаю вой сирену телеграмм каналы ужас один УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ ИЛИ ПРОТИВНИК ПОДНЯЛ В НЕБО ТУШКИ УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С САМОЛЕТОВ или с КАСПИЙСКОГО МОРЯ..ОЧЕНЬ ***** ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ--это УГРОЗА ОДЕССЕ ИЛИ ГЛАВНОЕ ГЕШЕФТ ДЛЯ ВОВЫ?????? мне как то ***** на голодающих ********* Африки Азии Индии Китая и прочие ******* задроты как им ***** на Украину..между прочим...
показати весь коментар
25.07.2022 16:52
+10
З кацапів зняли заборону на експорт російського зерна,

а наш міністр погрожує заборонити експорт українського зерна.

Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга Крюгера", це коли долбо#би не можуть зрозуміти, що вони долбо#би. Тому що вони долбо#би.
показати весь коментар
25.07.2022 16:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так сейчас воздушная тревога в Одесе, или это не угроза?
показати весь коментар
25.07.2022 16:43 Відповісти
да то другое лежу возле компа Черемушки слушаю вой сирену телеграмм каналы ужас один УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С АКВАТОРИИ ЧЕРНОГО МОРЯ ИЛИ ПРОТИВНИК ПОДНЯЛ В НЕБО ТУШКИ УГРОЗА РАКЕТНЫХ ВЫЛЕТОВ С САМОЛЕТОВ или с КАСПИЙСКОГО МОРЯ..ОЧЕНЬ ***** ИНТЕРЕСНО ЗНАТЬ--это УГРОЗА ОДЕССЕ ИЛИ ГЛАВНОЕ ГЕШЕФТ ДЛЯ ВОВЫ?????? мне как то ***** на голодающих ********* Африки Азии Индии Китая и прочие ******* задроты как им ***** на Украину..между прочим...
показати весь коментар
25.07.2022 16:52 Відповісти
слишком откровенно, конечно......, но в целом - поддерживаю!
показати весь коментар
25.07.2022 17:05 Відповісти
а санкції на росію будуть поновлені, чи зняті назавжди? Звичайно зняті, а росія ніколи не виконає того, що підписала. Але у Володі винні хто завгодно, але не він.
показати весь коментар
25.07.2022 19:02 Відповісти
видите ли, американские и европейские ТНК влошились в укр зерно и землю, им надо деньги зарабатывать, они давят свои правительства на оружие для Украины, они генсека ООН загнали на побегушках, что им надавить ради суверенитета Украины.
показати весь коментар
25.07.2022 18:52 Відповісти
зе!гниды в безопасности
показати весь коментар
25.07.2022 17:11 Відповісти
Що значить припинено постачання, а чому не розху...на русня в їх портах і на мосту Кримському? Що, дєрьмак не дозволяє папину армію хєрячить?
показати весь коментар
25.07.2022 17:45 Відповісти
І цим Кацапія буде жорстоко покарана.
показати весь коментар
25.07.2022 16:43 Відповісти
Так кацапії це і треба. Кацапське зерно і добрива вже разблоковані, а українське зерно - це тепер конкуренти.
показати весь коментар
25.07.2022 16:50 Відповісти
Ну понятное дело если Рашка разбомбит или подорвет на минах караваны с зерном то все прекратится. А пока у нас предпочитают закрывать глаза на то что Рашка насрала большую кучу на все ваши договоренности.
показати весь коментар
25.07.2022 16:45 Відповісти
прекратите а фарватер вы оставите заходи нехочу?
показати весь коментар
25.07.2022 16:48 Відповісти
знищать всі кораблі і зерно, і потім скажуть вам потрібнр, купуйте наше російське і крадене українське, і всі погодяться, бо кушать хочеться... це ж навіть дворічній дитині зрозуміло
показати весь коментар
25.07.2022 16:51 Відповісти
Поки вважатимемо, що його вже припинили.
показати весь коментар
25.07.2022 16:52 Відповісти
Ноунейм кубраков, щось напідписувало, а тепер щось розповідає про можливість зупинки якоїсь «цієї ініціативи». Цікаво воно читало, що напідписувало?
показати весь коментар
25.07.2022 16:52 Відповісти
как? как прыпынено??? куда денутся корабли?
остановить, раз, два!!!
показати весь коментар
25.07.2022 16:54 Відповісти
Їх нема.
показати весь коментар
25.07.2022 17:05 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 16:55 Відповісти
Кажуть, що зерно не знайшлося. Але знайшлися якісь гроші на якихось офшорних рахунках. Частина тих грошей перекочувала на інші офшорні рахунки, і справа закрита "у зв'язку із неможливістю встановлення місцеперебування мишей".
показати весь коментар
25.07.2022 17:35 Відповісти
З кацапів зняли заборону на експорт російського зерна,

а наш міністр погрожує заборонити експорт українського зерна.

Є таке відоме правило Даннінга Крюгера, суть якого полягає в тому, що люди, які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки, приймають невдалі рішення і при цьому нездатні усвідомлювати свої помилки через низький рівень своєї кваліфікації.
А якщо простіше то "Ефект Даннінга Крюгера", це коли долбо#би не можуть зрозуміти, що вони долбо#би. Тому що вони долбо#би.
показати весь коментар
25.07.2022 16:56 Відповісти
Кацапи для того і били по порту, щоб ми не вивозили зерно. Кацапи свого досягли, заборону на експорт знято, а українське зерно - конкурентне
показати весь коментар
25.07.2022 17:09 Відповісти
шо, лозинку гарну знайшли!?
показати весь коментар
25.07.2022 17:06 Відповісти
Ну, как в том одесском анекдоте: "Таки пусть теперь Шлёма не спит".
показати весь коментар
25.07.2022 17:06 Відповісти
ЗАГРОЗА Є!
Про що свідчить ОБСТРІЛ ПОРТА!
Чому же не припиняють?
Тому, що БРЕШУТЬ!
показати весь коментар
25.07.2022 17:06 Відповісти
Є підозра, що кубраков й інші зе- керівники вже отримали відкат від рф, щоб Україна припинила відправку зерна, а рф продовжила продавати за підвищеними цінами. Не виключено, що саме з цієї метою і перебував абрамович в Стамбулі.
показати весь коментар
25.07.2022 17:06 Відповісти
Хіба ще не було загрози?
Для кого ці понти? Для наріду, який вживає зЕ-беня марафон?
показати весь коментар
25.07.2022 17:13 Відповісти
Кубракова надо мобилизовать и показать ему угрозу...дыбилы ***....
показати весь коментар
25.07.2022 17:15 Відповісти
Йди нахер разом з цивілізованим світом.
показати весь коментар
25.07.2022 17:17 Відповісти
слухайте, експорт зерна буде припинено ще не начавшись. а от команда зе ******** зняла обмеження рашці. ось така фігня малята.
показати весь коментар
25.07.2022 17:52 Відповісти
десь я таке чув, здається при розведенні військ: якщо росія порушить умови , то наші війська швидко повернуться на попередні позиції, а і де **** наші війська?
показати весь коментар
25.07.2022 17:57 Відповісти
 
 