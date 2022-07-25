У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

Україна може зупинити експорт зерна Чорним морем. Таке рішення ухвалять, якщо в морі виникнуть будь-які загрози з боку РФ.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Посадовець прокоментував обстріл порту Одеси, до якого вдалися окупанти 23 липня. За його словами, навігацію Чорним морем як планували, так і надалі робитимуть.

"Для нас це (експорт зерна. - Ред.) також важливо, як і для всього цивілізованого світу. Ми з вами прекрасно розуміємо, якщо щось відбуватиметься у Чорному морі, то, звичайно, ця ініціатива буде зупинена", - сказав Кубраков.

Глава Мінінфраструктури також зазначив, що Україна домовлялась з ООН і Туреччиною, й вони висловили свою позицію з приводу дій Росії.

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.