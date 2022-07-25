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Новини Війна
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КАМАЗ окупантів переїхав цивільну автівку на трасі між Мелітополем та Бердянськом. Загинуло двоє дорослих і дитина, - Федоров

мелітополь

Російські окупанти вчинили черговий злочин на окупованій території України - їхній КАМАЗ переїхав цивільну автівку з людьми. Серед загиблих є дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні на трасі між окупованими Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми.

"Двоє дорослих та дитина загинули на місці…", - зауважив Федоров.

"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь, застануть пекло при житті від наших військових", - резюмує він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти затримують на блокпосту у Василівці понад 5 тис. людей, які хочуть виїхати в Запоріжжя. Вже є померлі, - мер Мелітополя Федоров

Автор: 

армія рф (17388) Бердянськ (469) діти (5066) ДТП (4467) Мелітополь (770) смерть (6750) Федоров Іван (648)


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Нажаль, допоки ми не звільнимо нашу землю, це буде продовжуватися знову і знову
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25.07.2022 17:08 Відповісти
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25.07.2022 17:15 Відповісти
Мерзенні кацапські вбивці-горіти вам усім у пеклі...
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25.07.2022 17:15 Відповісти
подлые зэ-********
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25.07.2022 17:17 Відповісти
куйня, для постачання електоенергії до криму треба синхронізувати енергосистеми Укркаїни та паРаші.
на теперішній момент Українська енергосистема синхронизована з європейською!
можливий варіант розділення синхронізації блоків ЗАЕС, але це дуже складне завдання!
Поянюю, треба відокремити енергосистеми України та параші на самій ЗАЕС, частина блоків буде працювати на парашу, частина на Україну, ЦЕ МАЙЖЕ НЕМОЖЛИВО!
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25.07.2022 20:53 Відповісти
І напевно ж бачили, кого давлять. Це - нелюди, і ніякі не християни. Тим більше, ніякі не "братья" - чорти у пеклі їм брати
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25.07.2022 17:19 Відповісти
Чорти у пеклі вже самі почали хреститися та волати до диявола, що б кацапів до них не відправляв, а зразу в Стікс.
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25.07.2022 17:55 Відповісти
Думаю, что рашисты сделали это вполне осознано. Зверье на двух ногах
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25.07.2022 17:21 Відповісти
Який жах Просто взяти і переїхати цілу сім'ю. Навіщо?!
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25.07.2022 22:57 Відповісти
 
 