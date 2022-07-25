КАМАЗ окупантів переїхав цивільну автівку на трасі між Мелітополем та Бердянськом. Загинуло двоє дорослих і дитина, - Федоров

Російські окупанти вчинили черговий злочин на окупованій території України - їхній КАМАЗ переїхав цивільну автівку з людьми. Серед загиблих є дитина.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні на трасі між окупованими Мелітополем та Бердянськом російський військовий КАМАЗ переїхав легкову машину із трьома людьми.

"Двоє дорослих та дитина загинули на місці…", - зауважив Федоров.

"Те, що навіть не можна назвати звірством, адже рашисти точно не люди й гірші за найдикіших тварин. Сподіваюсь, застануть пекло при житті від наших військових", - резюмує він.

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