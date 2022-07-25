Пам’ятні монети спецвипусків серії "Збройні Сили Україниˮ номіналом 10 гривень стануть обіговими

Монети спеціальних випусків серії "Збройні Сили України номіналом 10 гривень Нацбанк вводить в обіг як платіжний засіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національного банку.

"Обігові пам’ятні монети із зображенням військової символіки та воїнів Збройних Сил України щодня нагадуватимуть мільйонам українців про українських захисників, які зараз на полі бою відстоюють право України на свободуˮ, – сказав заступник Голови Національного банку Олексій Шабан.

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В обігу з'являться всі пам’ятні монети спеціальних випусків: Сили спеціальних операцій Збройних Сил України; Військово-морські Сили Збройних Сил України; Сухопутні війська Збройних Сил України; Збройні Сили України; Десантно-штурмові війська Збройних Сил України; Державна прикордонна служба України; День пам’яті полеглих захисників України; Повітряні Сили Збройних Сил України; Учасникам бойових дій на території інших держав; КрАЗ-6322 "Солдатˮ; На варті життя (присвячується військовим медикам); 100-річчя створення Українського військово-морського флоту; День українського добровольця; Захисникам Донецького аеропорту.

НБУ передасть 5,5 млн штук 14 пам’ятних монет банкам та фінустановам для подальшого видавання клієнтам та/або приймання від клієнтів як звичайні обігові монети номіналом 10 гривень.

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