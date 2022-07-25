УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11198 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 564 45

Гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та ООН, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розпочне експорт зерна через Чорне море відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми все підготували. З нашого боку коридор діє, у наших водах він контрольований Україною і перевірки (суден – ред.) у них здійснюватимуть лише українці… Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт – це ті наративи, які російська сторона сьогодні поширює як дезінформацію", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали в Києві.

Водночас, за його словами, подальше гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та Організації Об'єднаних Націй, з якими укладено відповідні домовленості.

"Ми довіряємо Туреччині та ООН, з якими ми підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони мають дбати про безпеку кораблів інших держав, які погодилися перевозити зерно, кукурудзу, ячмінь до інших країн", - зазначив президент.

Також читайте: У разі загрози з боку РФ у Чорному морі експорт зерна буде припинено, - Кубраков

У цьому контексті Зеленський також наголосив, що звільнення острова Зміїний є важливим фактором щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна.

"Це важливо щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна, а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

Читайте також: Відправку зерна здійснюватимуть із трьох українських портів, в АМП розпочали формування караванів, - Мінінфраструктури

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.

Автор: 

Зеленський Володимир (23832) зерно (3119) ООН (3347) Туреччина (3502)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+20
А ***** подписывания этого договора лежит на вас, зебилах
показати весь коментар
25.07.2022 17:33
+19
Лично у меня термин "гарантии" вызывают раздражение . Особенно когда что- гарантирует Параша, ООН или банда Зеленского
показати весь коментар
25.07.2022 17:38
+17
Ладно,Турция хитрый гарант безопасности, ООН - гарант озабоченности, что подписали твои бездарные мудаки ты вероятно и сам не понял.
показати весь коментар
25.07.2022 17:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт" (с)

Кому і що ще потрібно доводити?

"а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей" (с)

Ну от ніколи такого не було, і от знову...
показати весь коментар
25.07.2022 17:33 Відповісти
пока росийцы не продадут все свое зерно
показати весь коментар
25.07.2022 17:34 Відповісти
А все тому що гарантування безпеки транспортування українського зерна лежить на президенті України.
показати весь коментар
25.07.2022 18:03 Відповісти
Там черным по белому в договоре написано, что никаких обязательств ООН на себя не принимают и стороны никаких претензий к ООН не имеют права пред'являть)
показати весь коментар
25.07.2022 18:11 Відповісти
Украина тоже а вот Турция и оон да По словам N уже есть судовладельцы и страховщики, которые готовы отправить грузы по «зерновому коридору». Тем не менее есть и те, кто опасается за сохранность грузов, однако выразил уверенность в том, что с каждым выходом судна уверенность предпринимателей будет расти. «Когда судовладельцы и страховщики увидят, что коридор работает и работает безопасно, мы получим необходимое количество судов, чтобы полноценно загрузить портовые терминалы для экспорта зерновых и других продуктов»
в любом варианте море земля река Украина получит СВОИ $12 000000000
показати весь коментар
26.07.2022 08:15 Відповісти
Українськими смертями ти доводиш
показати весь коментар
25.07.2022 18:45 Відповісти
А ***** подписывания этого договора лежит на вас, зебилах
показати весь коментар
25.07.2022 17:33 Відповісти
Да не сможет такое никто гарантировать, да и не захочет, это же орки, бабахнуть могут в любой момент, а потом скажут что ударили по штабе азова или еще какой бред.
показати весь коментар
25.07.2022 17:34 Відповісти
было...они (турки) сказали что позвонили рахе и грозно так спросили - схераль? ..а рашка улыбнувшись мило - этонемы... и турки успокоились... правда потом рашкина машка и лавруха сказали-похвастались : а это таки мы.. .но это ничего не значит...забудьте...грузитесь дальше...
показати весь коментар
25.07.2022 17:48 Відповісти
А що вони можуть сказать? Тут дійсно - і сказать нічого - кацапи Ердогану (який підписався як гарант-посередник) лайном по морді мазнули!
показати весь коментар
25.07.2022 17:53 Відповісти
Лично у меня термин "гарантии" вызывают раздражение . Особенно когда что- гарантирует Параша, ООН или банда Зеленского
показати весь коментар
25.07.2022 17:38 Відповісти
Якось х*йово вона на них лежить...
показати весь коментар
25.07.2022 17:38 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 17:38 Відповісти
Ладно,Турция хитрый гарант безопасности, ООН - гарант озабоченности, что подписали твои бездарные мудаки ты вероятно и сам не понял.
показати весь коментар
25.07.2022 17:41 Відповісти
Они будут уничтожать корабли в наших портах колибрами и рассказывать что Украина заминировала порт.
показати весь коментар
25.07.2022 17:43 Відповісти
А навіщо нам президент ? Ми маємо Туреччину та ООН, вони непокоїться за безпеку України.
показати весь коментар
25.07.2022 17:43 Відповісти
спочатку цей даун гнусавий на лукашенко вішався, лукашенка абєщал не нападать, лукашенка наш тарговий партньор... тепер цей зебуїн на ердогана вішається...

нема в Україні державних діячів, тупі, криворізько-лугансько-донецькі пристосунванці і гопніки
показати весь коментар
25.07.2022 17:45 Відповісти
в Україні є, при владі нема.
показати весь коментар
25.07.2022 19:48 Відповісти
Самі найкращі смайли в Цензорі) Можна виразити любі емоції: Єрмак і інші колаборанти - , ООН - і т.д.
показати весь коментар
25.07.2022 17:45 Відповісти
главное в это верить...
показати весь коментар
25.07.2022 17:50 Відповісти
показати весь коментар
25.07.2022 17:52 Відповісти
Пойдет на дно наше зерно. Неужели не дошло еще, что любые договора с парашей пустые бумажки.
показати весь коментар
25.07.2022 17:55 Відповісти
нафиг ему зерно?
Он добился своей легализации и снятия ключевых санкций...

а дятлы переживают за зерно...
показати весь коментар
25.07.2022 18:09 Відповісти
А на тобі лежить єрмак
показати весь коментар
25.07.2022 18:06 Відповісти
Більшості тих країн які Зеля збирається "рятувати" від голоду у кращому випадку пофігу на Україну у гіршому бажають її капітуляції. Цей коридор вигідний тільки аграрній мафії в Україні яка фізично піздила людей за допомогою тітушок відбираючи землю. Голови цих мафіозних кланів давно вже за межами України, деякі з 2014 року. Аграрна мафія підіграє кацапії розказуючи "якщо не продамо збіжжя - буде голод". Не буде.

Нехай краще ці "голодуючі" шукають собі нових постачальников - це єдина правильна відповідь. Україні потрібно її збіжжя бо невідомо скільки буде тривати війна і чи зможе Україна збирати врожай у потрібній кількості і надалі.
показати весь коментар
25.07.2022 18:08 Відповісти
Чи він мав на увазі,що якщо москальські ракети летітимуть по зерногрузах,то турецька ППО буде їх захищати від московської навали?
показати весь коментар
25.07.2022 18:15 Відповісти
Я не понимаю таких заявлений президента, если в тексте договора, в последнем пункте, ясно говорится, что ООН не принимает на себя обязательств, и стороны не вправе чего либо от ООН требовать. Или тот договор, который дали в сети - липа, а подписано что-то тайное, а потому неопубликованное
показати весь коментар
25.07.2022 18:15 Відповісти
Він те, що єрмакцтво його підписувало, взагалі читав? Там ООН не те, що не гарантує, а навпаки , що на ООН не накладається ніяких зобов'язань
показати весь коментар
25.07.2022 18:17 Відповісти
Зеленский уже на шашлыки съездил с Ермаком под гарантии Макрона.

ВСУ и весь мир расхлебывает до сих пор.
показати весь коментар
25.07.2022 18:32 Відповісти
Ти з орками підписуєш договорняки, тобі замало Омансьої змови ? Ти ворог, лютий ворог, брехливий україноненавимник
показати весь коментар
25.07.2022 18:43 Відповісти
Может кто-то привести пример хоть одного договора при котором выигрывала Украина и проигрывала кацапия, или он был хотя бы паритетным? Нужно признать, что кремлю, благодаря зебилам, удалось поставить свою марионетку на высшую должность в Украине.
"...Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт..." Кварталу уже лень придумывать новые отмазки. Тоже самое, этот идиот, вещал когда отводил войска и запрещал стрелять, мотивируя, что пусть мир увидит кто срывает перемирие. Результат известен. Хотя зебилам пофиг, они не способны учиться, не способны делать выводы и до сих пор не видят своей вины в том что сейчас происходит в стране.
показати весь коментар
25.07.2022 18:50 Відповісти
Ой дурак.... Т.е. Рашка не гарантировала потопление кораблей и захват портов?
показати весь коментар
25.07.2022 18:57 Відповісти
Володя Боневтік, як завжди переводить стрілки на когось, в цьому випадку на турків і ООН. Ні Володя, це ваші з єлдаком бока і цк ви навмисно зняли санкції з росії і прикидаєтеся дурачками. Ти ж юрист, відкрий книжки і кодекси де йде мова про договори. А там Володя дві сторони, одна з цих двох знову зробила про@об, навмисно чи ні розберуться колись слідчі, але знову на користь ворога.
показати весь коментар
25.07.2022 18:59 Відповісти
Що, кинув презедента Менеджер презедента? Обіцяв як і з "Азовсталлю" піар до небес, і бурхливі оплески, а це були просто розроблені операції на користь Кацапії?
показати весь коментар
25.07.2022 19:02 Відповісти
ермак гарантировал
показати весь коментар
25.07.2022 19:14 Відповісти
Тримайте всі разом Володю самодура, а то він ще з турками посвариться, а Ердоган не Штайнмаєр, ніколи Володі цього не пробачить, а страждати будемо ми.
показати весь коментар
25.07.2022 20:08 Відповісти
Иди деревья сади. Гарантёр
показати весь коментар
25.07.2022 21:25 Відповісти
Зеленський, ти забезпечив продуктову безпеку українців, перед тим як вивезти зерно?
показати весь коментар
25.07.2022 21:28 Відповісти
День добрий, радий що тепер ми бачимо друг друга. Передивився ваші коментарі і зрозумів що ви думаюча людина, яка розуміє що вбивці з усіх сторін, що і було завжди... ми, як нація, всім заважаємо. Який модус операнді по вашому?
показати весь коментар
24.08.2022 18:09 Відповісти
Все це казки кривої босоти: все зерно української зерномафії викупив хитройобаний абрамович з ******** дисконтом! Тому не варто перейматись: все буде чіки-пукі, тобто, жиди своє бабло оформлять як спасіння діток чунга- чанги, ну а кацапи вчергове поржуть з зебілів : продали наше-заробили ; продали вкрадене - заробили, продали своє - заробили, і з-під санкцій зїбались щоб і надалі красти і продавати, продавати і красти вже новий врожай … Так хто тут довбойоб??
показати весь коментар
25.07.2022 21:37 Відповісти
бляха, а чому без конвою???
показати весь коментар
26.07.2022 00:52 Відповісти
показати весь коментар
26.07.2022 05:44 Відповісти
 
 