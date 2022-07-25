Гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та ООН, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розпочне експорт зерна через Чорне море відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна
"Ми все підготували. З нашого боку коридор діє, у наших водах він контрольований Україною і перевірки (суден – ред.) у них здійснюватимуть лише українці… Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт – це ті наративи, які російська сторона сьогодні поширює як дезінформацію", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали в Києві.
Водночас, за його словами, подальше гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та Організації Об'єднаних Націй, з якими укладено відповідні домовленості.
"Ми довіряємо Туреччині та ООН, з якими ми підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони мають дбати про безпеку кораблів інших держав, які погодилися перевозити зерно, кукурудзу, ячмінь до інших країн", - зазначив президент.
У цьому контексті Зеленський також наголосив, що звільнення острова Зміїний є важливим фактором щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна.
"Це важливо щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна, а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей", - додав Зеленський.
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
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"а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей" (с)
Ну от ніколи такого не було, і от знову...
в любом варианте море земля река Украина получит СВОИ $12 000000000
нема в Україні державних діячів, тупі, криворізько-лугансько-донецькі пристосунванці і гопніки
Он добился своей легализации и снятия ключевых санкций...
а дятлы переживают за зерно...
Нехай краще ці "голодуючі" шукають собі нових постачальников - це єдина правильна відповідь. Україні потрібно її збіжжя бо невідомо скільки буде тривати війна і чи зможе Україна збирати врожай у потрібній кількості і надалі.
ВСУ и весь мир расхлебывает до сих пор.
"...Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт..." Кварталу уже лень придумывать новые отмазки. Тоже самое, этот идиот, вещал когда отводил войска и запрещал стрелять, мотивируя, что пусть мир увидит кто срывает перемирие. Результат известен. Хотя зебилам пофиг, они не способны учиться, не способны делать выводы и до сих пор не видят своей вины в том что сейчас происходит в стране.