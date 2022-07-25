Гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та ООН, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна розпочне експорт зерна через Чорне море відповідно до підписаних у Стамбулі домовленостей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна

"Ми все підготували. З нашого боку коридор діє, у наших водах він контрольований Україною і перевірки (суден – ред.) у них здійснюватимуть лише українці… Ми обов'язково розпочнемо експорт, щоб іще раз довести усьому світу, що не Україна зриває експорт – це ті наративи, які російська сторона сьогодні поширює як дезінформацію", – заявив Зеленський на брифінгу з президентом Гватемали в Києві.

Водночас, за його словами, подальше гарантування безпеки експорту українського зерна лежить на Туреччині та Організації Об'єднаних Націй, з якими укладено відповідні домовленості.

"Ми довіряємо Туреччині та ООН, з якими ми підписали відповідні документи щодо експорту зерна, а вони мають дбати про безпеку кораблів інших держав, які погодилися перевозити зерно, кукурудзу, ячмінь до інших країн", - зазначив президент.

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У цьому контексті Зеленський також наголосив, що звільнення острова Зміїний є важливим фактором щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна.

"Це важливо щодо контролю безпеки інших коридорів транспортування зерна, а далі питання до ООН і Туреччини, наскільки вони зможуть контролювати РФ, яка, як виявилося, може бити ракетами навіть після домовленостей", - додав Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

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За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.