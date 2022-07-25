На Харківщині бійці зведеного прикордонного загону протягом доби ліквідували близько 40 окупантів, кількох взяли в полон, - МВС

В боях на Харківщині бійці зведеного загону Державної прикордонної служби України звільнили кілька населених пунктів, взяли в полон росіян та здобули трофеї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Сили оборони в результаті успішних контрнаступальних заходів на Харківщині взяли під контроль низку населених пунктів, де росіяни розміщували артилерію для обстрілів житлових масивів Харкова.

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Прикордонники ліквідували близько 40 окупантів, знищили броньовану техніку ворога. Також було взято в полон російських військовослужбовців. Техніка, озброєння та боєкомплект окупантів стали трофейними й будуть використані українськими військовими в боях з ворогом.