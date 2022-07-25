УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11198 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 270 11

На Харківщині бійці зведеного прикордонного загону протягом доби ліквідували близько 40 окупантів, кількох взяли в полон, - МВС

рф,арміярф,техніка

В боях на Харківщині бійці зведеного загону Державної прикордонної служби України звільнили кілька населених пунктів, взяли в полон росіян та здобули трофеї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

Сили оборони в результаті успішних контрнаступальних заходів на Харківщині взяли під контроль низку населених пунктів, де росіяни розміщували артилерію для обстрілів житлових масивів Харкова.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки нічних обстрілів Чугуєва: окупанти били із ЗРК С-300. ФОТОрепортаж

Прикордонники ліквідували близько 40 окупантів, знищили броньовану техніку ворога. Також було взято в полон російських військовослужбовців. Техніка, озброєння та боєкомплект окупантів стали трофейними й будуть використані українськими військовими в боях з ворогом.

прикордонники (1100) Харківщина (6054) ЗСУ (7545)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Всім виконавцям-респектище...
показати весь коментар
25.07.2022 17:32
+15
доброго вечора. Я з Полтавської області. фермер.В мене площа 100 га соняшник. В цьому році не подавав декларацію, тому що що маю лише збитки. Але готовий платити податки в разі фізичного усунення фсбшної потвори Ермака. Я ту потвору не вибирав. Ідіть накуй. Грошей нема.
показати весь коментар
25.07.2022 17:54
+11
Респект!
Особливо за оце французсько-ресторанне "Трофе"...
показати весь коментар
25.07.2022 17:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім виконавцям-респектище...
показати весь коментар
25.07.2022 17:32 Відповісти
Жданов, интересное.....
https://youtu.be/IwZQTfYJAec
показати весь коментар
25.07.2022 17:32 Відповісти
Отличный урожай!
показати весь коментар
25.07.2022 17:33 Відповісти
Респект!
Особливо за оце французсько-ресторанне "Трофе"...
показати весь коментар
25.07.2022 17:40 Відповісти
доброго вечора. Я з Полтавської області. фермер.В мене площа 100 га соняшник. В цьому році не подавав декларацію, тому що що маю лише збитки. Але готовий платити податки в разі фізичного усунення фсбшної потвори Ермака. Я ту потвору не вибирав. Ідіть накуй. Грошей нема.
показати весь коментар
25.07.2022 17:54 Відповісти
так в нього ж не виборча посада.
показати весь коментар
25.07.2022 17:56 Відповісти
Так людина не по перевибори говорить а про фізичне усунення.
показати весь коментар
25.07.2022 18:00 Відповісти
Про це й мова. Його ніхто не обирав, а повноваження в нього і його маріонеток - такі, ніби його обрали
показати весь коментар
25.07.2022 18:00 Відповісти
Знаєте,танк без башти якось прикольніше виглядає))Нагадало фото,де мій тесть в Воркуті на всюдиході американців возив)
показати весь коментар
25.07.2022 18:14 Відповісти
Озвучте населённые пункты, плиззз
показати весь коментар
25.07.2022 19:19 Відповісти
Неймовірно чудова новина про звільнення кількох населених пунктів Харківщини!!! Респект та повага!
показати весь коментар
26.07.2022 04:07 Відповісти
 
 