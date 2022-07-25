На Харківщині бійці зведеного прикордонного загону протягом доби ліквідували близько 40 окупантів, кількох взяли в полон, - МВС
В боях на Харківщині бійці зведеного загону Державної прикордонної служби України звільнили кілька населених пунктів, взяли в полон росіян та здобули трофеї.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.
Сили оборони в результаті успішних контрнаступальних заходів на Харківщині взяли під контроль низку населених пунктів, де росіяни розміщували артилерію для обстрілів житлових масивів Харкова.
Прикордонники ліквідували близько 40 окупантів, знищили броньовану техніку ворога. Також було взято в полон російських військовослужбовців. Техніка, озброєння та боєкомплект окупантів стали трофейними й будуть використані українськими військовими в боях з ворогом.
Топ коментарі
+26 Александр Чуднивец #474549
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+11 дератизатор
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https://youtu.be/IwZQTfYJAec
Особливо за оце французсько-ресторанне "Трофе"...