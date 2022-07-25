Росія в рамках угоди щодо зерна не брала на себе зобов'язань, які заважають продовжувати "спеціальну військову операцію", - Лавров

Росія в рамках угоди щодо зерна, досягнуто 22 липня у Стамбулі, не брала на себе зобов'язань, що заважають продовжувати "спеціальну військову операцію" в Україні.

Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Якщо говорити про епізод, який стався в Одесі, то немає нічого в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе, у тому числі в рамках підписаних 22 липня у Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати спеціальну військову операцію, знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі", - сказав він журналістам під час свого візиту до Конго.

За словами російського міністра, представники Секретаріату ООН нібито "вчора підтвердили саме таке прочитання підписаних документів".

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Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.

23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.

Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.