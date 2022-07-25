Росія в рамках угоди щодо зерна не брала на себе зобов'язань, які заважають продовжувати "спеціальну військову операцію", - Лавров
Росія в рамках угоди щодо зерна, досягнуто 22 липня у Стамбулі, не брала на себе зобов'язань, що заважають продовжувати "спеціальну військову операцію" в Україні.
Про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
"Якщо говорити про епізод, який стався в Одесі, то немає нічого в зобов'язаннях, які Росія взяла на себе, у тому числі в рамках підписаних 22 липня у Стамбулі угод, що забороняло б нам продовжувати спеціальну військову операцію, знищуючи військову інфраструктуру та інші військові цілі", - сказав він журналістам під час свого візиту до Конго.
За словами російського міністра, представники Секретаріату ООН нібито "вчора підтвердили саме таке прочитання підписаних документів".
Нагадаємо, 22 липня Україна, Туреччина та ООН підписали угоду про експорт зерна. Документом передбачено відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.
За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України.
23 липня російські окупаційні війська вдарили ракетами "Калібр" по Одесі. Зафіксовано влучання в морський торговий порт. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо, але сховище зерна не постраждало.
Наступного дня у РФ офіційно визнали, що завдали ракетного удару по порту Одеси. Нібито ракети "Калібр" "знищили об'єкт військової інфраструктури одеського порту" та військовий катер.
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ХЛОПЦІ ПРИ МОЖЛИВОСТІ ПРИКРИВАЙТЕ ЮРІЯ БУТУСОВА ТА ПОДІБНИХ ЙОМУ:
БЕЗ НИХ НІКОМУ БУДЕ ЗАДАТИ "СКЛАДНІ" ПИТАННЯ НАШИМ ПАЦЮКАМ.
Це ті самі гарантії безпеки вивезення зерна, які задовільнили ЗЄ-владу?
Твій сусід легко погодиться на те, щоб з твоєї хати вивези меблі на його користь, а хату потім хоч спалили.
Питання в тому, що цю херню погодилася Україна.
Все це дуже нагадує будапештський меморандум, пустий папірець.
Але він не винесе.
Фініш. Наші таикм чином також мають право топити касапські корита.
этот пунктик как-то не вписывается в гарантии от Турции и ООН... или то такэ !!!!
Кацапи дозволили нам відкликати всі міжнародні позови і відмовитися від їх поновлення.
Який плюс для України? Україні- ніякого.
а, що обрані мудрим народом керовники дурні чи взагалі зрадники.
Гарантій по цьому зерну нема, а з россіян зняли санкції.
То хто тут підори?
Про наших пи@@расов от зе промолчу, как про покойников.)
летять химери, аж шуба завертається
- Алло, слушаю вас?
- Это Реджеп ***** Эрдоган?
- Да, а кто говорит?
- Путин. Хочу спросить, как тебе спалось сегодня и вчера? Ничего не давило ночью?
- Нет, а что такое?
- Да после подписания тобой зернового соглашения я на тебя х...р положил.
В трубке слышно ржание унылой лошади и непонятное полублеяние похожее на смех тувинского оленя.