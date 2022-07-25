Російські окупанти викрали близько 100 працівників ЗАЕС, близько тисячі - виїхали з Енергодара, - Енергоатом

В Енергодарі російські військові викрали близько сотні працівників захопленої ними Запорізької АЕС.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Робітників станції вони (загарбники. - Ред.) викрали до сотні", - сказав Котін.

За його словами, у полоні людей катують, і до роботи на станції з них повертаються лише одиниці.

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Котін зазначив, що наразі в Енергодарі перебуває близько 10 тисяч працівників ЗАЕС.

"На самій АЕС працюють в мирний час 11 тисяч людей, в зараз виїхало близько тисячі працівників. Близько 10 тисяч працівників знаходяться в Енергодарі, але станція також скоротила чисельність персоналу, який залучений у роботі", - сказав він.