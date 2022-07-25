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Новини Війна
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Російські окупанти викрали близько 100 працівників ЗАЕС, близько тисячі - виїхали з Енергодара, - Енергоатом

енергодар

В Енергодарі російські військові викрали близько сотні працівників захопленої ними Запорізької АЕС.

Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін у телеефірі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Робітників станції вони (загарбники. - Ред.) викрали до сотні", - сказав Котін.

За його словами, у полоні людей катують, і до роботи на станції з них повертаються лише одиниці.

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Котін зазначив, що наразі в Енергодарі перебуває близько 10 тисяч працівників ЗАЕС.

"На самій АЕС працюють в мирний час 11 тисяч людей, в зараз виїхало близько тисячі працівників. Близько 10 тисяч працівників знаходяться в Енергодарі, але станція також скоротила чисельність персоналу, який залучений у роботі", - сказав він.

Автор: 

окупація (6695) викрадення (819) Енергоатом (1635) Петро Котін (111) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1406)


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Що вони там роблять? Постачають електрику до Криму?
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25.07.2022 17:52 Відповісти
Довб...б, це атомна станція, а не лоток на ринку. Навіть, якщо вона стоїть, то люди мають обслуговувати обладнання задля ядерної безпеки або відновлення її роботи в майбутньому
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25.07.2022 17:58 Відповісти
по Чорнобилю ми бачили "безпеку" коли жрали пили в рудому лісі в террористів аль-каїди більше мізків чим в цих орків
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25.07.2022 18:00 Відповісти
Так рашисти *закільцювали* Крим,знята остання блокада(вода,жд,елек-я)
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25.07.2022 20:27 Відповісти
Пам'ятаю, як писали про це місто в СБУ, ще коли ворога не було. Жителі просили допомогти прибрати зраду. СБУ одяг Прада для тероборони приміряв
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25.07.2022 18:30 Відповісти
 
 