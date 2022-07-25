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Новини Війна
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125 автомобілів для ЗСУ придбали за гроші з продажу картини Марії Примаченко

примаченко

Український шоумен, відомий волонтер Сергій Притула за 500 тисяч доларів із продажу картини Марії Примаченко придбав для українських захисників 125 автомобілів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Притула повідомив у фейсбуці.

"Кожного разу, коли я бачу, як чергова колона "бусів Примаченко" прямує до наших захисників, то з вдячністю згадую і того добродія, який придбав картину на аукціоні, і те подружжя колекціонерів, яке передало картину у розпорядження нашого фонду, і усіх, хто допоміг з проведенням того аукціону, який я запам‘ятаю до кінця життя і який дозволив нам законтрактувати 125 бусів VW T5. З цієї партії зайшли ще 13 бусиків", - зазначається в дописі.

"Клеїм наліпки, відправляємо по підрозділах. Але окрім бусів, нам потрібні і джипи, і пікапи, і медички", - додав Притула.

Читайте: Заощаджені на купівлі "Байрактарів" гроші підуть на забезпечення перемоги, - Притула

Як повідомлялося, наприкінці лютого під час наступу російських військ у смт Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалося близько двох з половиною десятків робіт всесвітньо відомої художниці Марії Примаченко.

5 травня вцілілу картину з музею української художниці Марії Примаченко "Квітки виросли коло четвертого енергоблоку" продали за 500 тисяч доларів. Усі кошти з аукціону пішли на благодійний фонд Сергія Притули для допомоги ЗСУ.

Автор: 

картина (111) збір (335) Притула Сергій (88)


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Топ коментарі
+9
Дякувати треба подружжю колекціонерів ! А при чому тут цей шоумен?. Картини малювала Приймаченко...
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25.07.2022 18:59
+9
ПОВАГА всім хто долучився до доброї справи
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25.07.2022 19:11
+8
Просто цікаво, а скільки автомобілів придбав для армії квартал95, в якому одні мільйонери
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25.07.2022 19:04
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А куди вони йдуть ці машини, Тахо-50, Ленд ровери-500 шт, кто їх продає і яким генералам
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25.07.2022 18:51 Відповісти
Чи й собі починать картини малювать?
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25.07.2022 18:53 Відповісти
Починай!
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25.07.2022 20:53 Відповісти
Дякувати треба подружжю колекціонерів ! А при чому тут цей шоумен?. Картини малювала Приймаченко...
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25.07.2022 18:59 Відповісти
Як ця картина відображає і минуле і сьогодення: трьохголова атомна гідра і рашизм в усіх його проявах!
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25.07.2022 19:00 Відповісти
Дивно,що усі машини обговорюють, а ви актуальність картини. Я також думала про це.
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25.07.2022 19:46 Відповісти
Средняя стоимость машины 4.000$, для Т4- сейчас, когда в Европе один хлам остался, думаю догребали уже не хлам, а рухлядь.
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25.07.2022 19:04 Відповісти
Ошибаетесь, рынок ЕС это 10-15 млн новых автомобилей ежегодно в зависимости от кризисов-шмизисов, следовательно автопарк регулярно обновляется, и проблем с новыми поставками быть не может априори.
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25.07.2022 19:12 Відповісти
Вы вообще, где нибудь за последний год в Европе были, цены на бушку видели или думаете за 500т. 125 новых авто по 4т. приобрели. Математика наука точная. Спросите у перегонов можно ли за 4т. бусик купить и его состояние.
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25.07.2022 19:21 Відповісти
Якщо знімається налог,то це мінус 16%. Можна купити і в нормальному стані. Європа перейшла на якісний транспорт, а далі ідуть електро.
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25.07.2022 19:45 Відповісти
-19%
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25.07.2022 22:23 Відповісти
125 новых авто по 4т. приобрели. Математика наука точная. Спросите у перегонов можно ли за 4т. бусик купить и его состояние.
В бізнесі проста математика - діє не так ...

Купив одну , ну пару машин - ціна одна ...
Платиш за пару десятків - ціна - зовсім інша - дрібногуртова ...
А за партію у 125 машин - нормальну гуртову ціну тобі дадуть і будуть заохочуватии до подальшої співпраці
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25.07.2022 22:28 Відповісти
Напевно Притула нова зірка на заміну слуг народу. Тільки з арифметикою у Притули не все ок.За таку ціну купляють автомобілі для перегонів на виживання.
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25.07.2022 23:16 Відповісти
Светлов, ПНХ.
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26.07.2022 07:19 Відповісти
т5, нє, чи знов зрада?
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25.07.2022 19:46 Відповісти
Останній течик виїхав за ворота фв в 2003 році.
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25.07.2022 19:49 Відповісти
Просто цікаво, а скільки автомобілів придбав для армії квартал95, в якому одні мільйонери
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25.07.2022 19:04 Відповісти
Автівки, то таке... Ви б бачили татуху лисого - дуже потужна!
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25.07.2022 19:10 Відповісти
та судячи по ряхам та животам вони недоїдають, гріх щось з них питати
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25.07.2022 20:25 Відповісти
ПОВАГА всім хто долучився до доброї справи
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25.07.2022 19:11 Відповісти
Опять "новые лица"...дальше политический проект под выборы и "мудрый" народ с умилением голосует,а потом чешет репу...круговорот дерьма в природе мля!
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25.07.2022 20:38 Відповісти
Що це за мишинкм такі по $4000? "Лада-Жигулі"?
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26.07.2022 00:05 Відповісти
Придурку, машини вживані, але технічно справні. Життя їх на фронті може бути дуже коротким.
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26.07.2022 07:22 Відповісти
 
 