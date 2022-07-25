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Через падіння уламків ворожих безпілотників на Волині постраждали троє дітей, - ОВА

безпілотник

Унаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у с.Дубове на Волині постраждали двоє дорослих і троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Госпіталізовано було п'ять осіб: двох дорослих і трьох дітей. Усім була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує. Наразі у медзакладі перебуває двоє дорослих", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, наразі на місці події тривають слідчі дії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 липня на Волині українські військові збили два ворожі безпілотні апарати, які були направлені з Білорусі і здійснювали розвідку. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житлові будинок. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині було чутно вибухи, ППО збила 2 безпілотники. Уламки пошкодили приватні будинки, є жертви, - ОВА (оновлено)

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безпілотник (4165) діти (5066) Волинська область (863)


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Походу там не бпла-шпигун впав (або ж то був Глобал Ховк, що не можливо), а ракета....https://t.me/belaruski_gajun/1564
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25.07.2022 19:21 Відповісти
Уламки однієї із зенітних ракет впали на житловий будинок. Джерело:
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25.07.2022 20:14 Відповісти
Брехня! Від безпілотника таких руйнувань не може бути!. Напишіть правду, якою гіркою вона б не була.
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25.07.2022 20:34 Відповісти
Мабуть цілили по безпілотнику і якась ракета мимо нього,зате в будинок.
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25.07.2022 21:01 Відповісти
Жертви і руйнування від уламків зенітної ракети БУКа (мабуть вибухнуло ракетне паливо двигуна). Хто бачив цей ЗРК, той зрозуміє. Інший безпілотник збив винищувач, впав у полі. Розвідку вели вздовж траси Брест-Ковель.
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25.07.2022 21:33 Відповісти
 
 