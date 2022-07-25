Через падіння уламків ворожих безпілотників на Волині постраждали троє дітей, - ОВА

Унаслідок падіння уламків ворожого БПЛА у с.Дубове на Волині постраждали двоє дорослих і троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"Госпіталізовано було п'ять осіб: двох дорослих і трьох дітей. Усім була надана медична допомога, їх життю нічого не загрожує. Наразі у медзакладі перебуває двоє дорослих", - зазначив очільник ОВА.

За його словами, наразі на місці події тривають слідчі дії.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 25 липня на Волині українські військові збили два ворожі безпілотні апарати, які були направлені з Білорусі і здійснювали розвідку. Уламки однієї із зенітних ракет впали на житлові будинок. Одна людина загинула, кілька поранених перебувають у лікарні. Усі обставини встановлюються.

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