На Херсонщині росіяни викрали 63 представників місцевої влади і близько 300 активістів, - ОВА

На Херсонщині окупанти викрали 63 представників органів місцевого самоврядування і близько 300 активістів.

Про це на брифінгу повідомив т. в. о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми моніторимо цю інформацію. Розумієте, що є певний брак в наданні такої інформації – територія тимчасово окупована. Але максимально з тих повідомлень сформована база даних – конкретні люди. На сьогодні – це 63 представники органів місцевого самоврядування і близько 300 – це активісти проукраїнські", - сказав Бутрій.

Він підкреслив, що це люди, прізвища яких підтверджені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Херсонщині російські окупанти хочуть заборонити обіг гривні, - ОВА

За словами Бутрія, викрадених насправді набагато більше, бо російські загарбники посилили терор проти мирного населення. Вони перевіряють автомобілі, особисті речі, телефони, чоловіків змушують роздягатися і якщо військовим рф щось не сподобається (у телефоні, татуювання та інше), то "людей просто забирають".

Як пояснив очільник області, надходить інформація, що людину забрали, а от підтвердити конкретне прізвище викраденого не завжди можна.