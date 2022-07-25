На Херсонщині росіяни викрали 63 представників місцевої влади і близько 300 активістів, - ОВА
На Херсонщині окупанти викрали 63 представників органів місцевого самоврядування і близько 300 активістів.
Про це на брифінгу повідомив т. в. о. керівника Херсонської ОВА Дмитро Бутрій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми моніторимо цю інформацію. Розумієте, що є певний брак в наданні такої інформації – територія тимчасово окупована. Але максимально з тих повідомлень сформована база даних – конкретні люди. На сьогодні – це 63 представники органів місцевого самоврядування і близько 300 – це активісти проукраїнські", - сказав Бутрій.
Він підкреслив, що це люди, прізвища яких підтверджені.
За словами Бутрія, викрадених насправді набагато більше, бо російські загарбники посилили терор проти мирного населення. Вони перевіряють автомобілі, особисті речі, телефони, чоловіків змушують роздягатися і якщо військовим рф щось не сподобається (у телефоні, татуювання та інше), то "людей просто забирають".
Як пояснив очільник області, надходить інформація, що людину забрали, а от підтвердити конкретне прізвище викраденого не завжди можна.
Будь ласка, зачекайте...
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