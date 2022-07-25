В Європарламенті заявили, що винятки із санкцій лише посилять шантаж та тиск Росії
Якщо Путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз та окремих його членів для досягнення винятків із санкційного режиму, то це лише посилить тиск з боку РФ.
Про це у коментарі Guildhall заявила депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене, інформує Цензор.НЕТ.
"Пакети санкцій Європейського Союзу приймаються одноголосно, це компроміс, на який погоджуються всі держави-члени ЄС, і вони обговорюються за зачиненими дверима. У Кремлі знають це і ніколи не перестають використовувати чутливість та залежності окремих країн для погроз та шантажу, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу", - заявила політик.
"Очевидно, якщо Путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз або на окремих його членів, щоб домогтися винятків із санкцій, то він лише посилить тиск", - підсумувала Юкнявічене.
22 липня країни Євросоюзу запровадили сьомий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України.
У сьомому пакеті санкцій країни Європейського союзу вивели з-під санкцій заборону на постачання до Російської Федерації низки деяких товарів та послуг, які необхідні для авіаційної сфери.
Крім того, Євросоюз послабить свої санкції у сфері взаємодії з державними підприємствами, які займаються постачанням продуктів харчування та нафти до третіх країн.
У заяві Ради Європи зазначили, що санкції не торкатимуться експорту російських продуктів продовольства, а також закупівлі російських ліків та медичного обладнання третім країнам.
Раніше також Канада вирішила зробити виняток із режиму санкцій для Росії та направити до Німеччини відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік - 1".
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У Білорусі мають намір закупити 1000 санітарних мішків для трупів. За даними журналістів, держкомпанія "БелСудЕкспертЗабезпечення" може виготовити таку кількість пакетів за 10 днів.
трупоїди завше з прибутком
це просто треба твердо затямити й не впадати в істерику
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на росії черговий поїзд зійшов з рейок, трошки підозрюють диверсію
У Росії між Калмикією та Дагестаном 12 товарних вагонів зійшли з рейок, головною причиною цією ситуації слідчі розглядають диверсійну атаку.
Про це повідомляє проект Радіо Свобода - Кавказ.Реалії з посиланням на джерело у правоохоронних органах Дагестану.
«Попередні дані свідчать про те, що на цій ділянці частково було ослаблене залізничне полотно. У кількох місцях рейки були відсутні зовсім, в інших місцях вони були розхитані», - розповів співрозмовник Кавказ.Реалії.
Джерело редакції в уряді Дагестану заявило, що поки що не ухвалено рішення про те, якої версії дотримуватися. За його словами, поки що «вкрай малоймовірно», що сходження вагонів назвуть терактом. Також не вирішено, називати подію диверсією чи ні.
«Є побоювання про паніку серед населення», - заявило джерело.
12 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок у ніч на 24 липня на перегоні Улан-Холл - Біле Озеро Північно-Кавказької залізниці. Що саме перевозили у вагонах - невідомо.
Источник: https://www.radiosvoboda.org/ radiosvoboda.org
Ну а чо, раз санкции ослабляют...
Таке можна лише вітати!
Сподіваюсь, скоро наші друзі з Європи, таки зрозуміють, що не можна домовлятися з кацапами!