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Новини Санкції проти Росії
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В Європарламенті заявили, що винятки із санкцій лише посилять шантаж та тиск Росії

юкнявічене

Якщо Путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз та окремих його членів для досягнення винятків із санкційного режиму, то це лише посилить тиск з боку РФ.

Про це у коментарі Guildhall заявила депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене, інформує Цензор.НЕТ.

"Пакети санкцій Європейського Союзу приймаються одноголосно, це компроміс, на який погоджуються всі держави-члени ЄС, і вони обговорюються за зачиненими дверима. У Кремлі знають це і ніколи не перестають використовувати чутливість та залежності окремих країн для погроз та шантажу, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу", - заявила політик.

"Очевидно, якщо Путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз або на окремих його членів, щоб домогтися винятків із санкцій, то він лише посилить тиск", - підсумувала Юкнявічене.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після роз'яснень Єврокомісії Литва відновила залізничний транзит підсанкційних товарів до Калінінграда, - DW

22 липня країни Євросоюзу запровадили сьомий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України.

У сьомому пакеті санкцій країни Європейського союзу вивели з-під санкцій заборону на постачання до Російської Федерації низки деяких товарів та послуг, які необхідні для авіаційної сфери.

Крім того, Євросоюз послабить свої санкції у сфері взаємодії з державними підприємствами, які займаються постачанням продуктів харчування та нафти до третіх країн.

У заяві Ради Європи зазначили, що санкції не торкатимуться експорту російських продуктів продовольства, а також закупівлі російських ліків та медичного обладнання третім країнам.

Раніше також Канада вирішила зробити виняток із режиму санкцій для Росії та направити до Німеччини відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік - 1".

Автор: 

Європарламент (1045) Литва (2398) санкції (11831) Юкнявічене Раса (4)


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Топ коментарі
+14
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25.07.2022 19:35
+10
Хто-б сумнівався! Особливо після того як Євросоюз змусив Литву "зробить виняток" для транспортування підсанкційних товарі до Калінінграду!!!
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25.07.2022 19:26
+9
Санкції про зняття санкцій.
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25.07.2022 19:22
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не мад де правди діти, чим більше поступатися, тим більше русскіє будуть хотіли тих поступок.
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25.07.2022 19:19 Відповісти
Санкції про зняття санкцій.
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25.07.2022 19:22 Відповісти
Ничего. Санкции им только на пользу. Тем более, мерзкий таракан что-то затевает:
У Білорусі мають намір закупити 1000 санітарних мішків для трупів. За даними журналістів, держкомпанія "БелСудЕкспертЗабезпечення" може виготовити таку кількість пакетів за 10 днів.
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25.07.2022 19:25 Відповісти
Так це для добровольців які переодяглися в російську форму і воюють в рядах російської армії! Ти ж не думаєш що їх "минають" наші кулі і снаряди?
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25.07.2022 19:29 Відповісти
Хто-б сумнівався! Особливо після того як Євросоюз змусив Литву "зробить виняток" для транспортування підсанкційних товарі до Калінінграду!!!
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25.07.2022 19:26 Відповісти
світ ладен "допомагати" тільки тим, хто сам собі дає раду й без тамтого світу

трупоїди завше з прибутком

це просто треба твердо затямити й не впадати в істерику
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25.07.2022 19:31 Відповісти
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25.07.2022 19:35 Відповісти
и снова о погоде )))
///
на росії черговий поїзд зійшов з рейок, трошки підозрюють диверсію


У Росії між Калмикією та Дагестаном 12 товарних вагонів зійшли з рейок, головною причиною цією ситуації слідчі розглядають диверсійну атаку.
Про це повідомляє проект Радіо Свобода - Кавказ.Реалії з посиланням на джерело у правоохоронних органах Дагестану.


«Попередні дані свідчать про те, що на цій ділянці частково було ослаблене залізничне полотно. У кількох місцях рейки були відсутні зовсім, в інших місцях вони були розхитані», - розповів співрозмовник Кавказ.Реалії.

Джерело редакції в уряді Дагестану заявило, що поки що не ухвалено рішення про те, якої версії дотримуватися. За його словами, поки що «вкрай малоймовірно», що сходження вагонів назвуть терактом. Також не вирішено, називати подію диверсією чи ні.

«Є побоювання про паніку серед населення», - заявило джерело.

12 вагонів вантажного поїзда зійшли з рейок у ніч на 24 липня на перегоні Улан-Холл - Біле Озеро Північно-Кавказької залізниці. Що саме перевозили у вагонах - невідомо.

Источник: https://www.radiosvoboda.org/ radiosvoboda.org
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25.07.2022 19:36 Відповісти
***** одну турбинку получил, теперь шантажом вымогает следующую...
Ну а чо, раз санкции ослабляют...
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25.07.2022 19:52 Відповісти
Прояв здорового глузду та тверезого мислення?
Таке можна лише вітати!
Сподіваюсь, скоро наші друзі з Європи, таки зрозуміють, що не можна домовлятися з кацапами!
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25.07.2022 21:03 Відповісти
Всё делается что бы затянуть как можно дольше войну ценою крови украинцев.
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25.07.2022 22:35 Відповісти
А ты рассчитывал, что ЗСУ победят Россию за пару месяцев? Минимум год нужен, чтоб демилитаризовать и денацифицировать такой огромный сброд, как ВС РФ.
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25.07.2022 22:43 Відповісти
Чёртовы гении, как они догадались? )))))
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25.07.2022 22:47 Відповісти
Не мешайте арохамии и верещук торговать водой с крымом
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26.07.2022 05:17 Відповісти
 
 