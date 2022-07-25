В Європарламенті заявили, що винятки із санкцій лише посилять шантаж та тиск Росії

Якщо Путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз та окремих його членів для досягнення винятків із санкційного режиму, то це лише посилить тиск з боку РФ.

Про це у коментарі Guildhall заявила депутат Європейського парламенту, екс-міністр оборони Литви Раса Юкнявічене, інформує Цензор.НЕТ.

"Пакети санкцій Європейського Союзу приймаються одноголосно, це компроміс, на який погоджуються всі держави-члени ЄС, і вони обговорюються за зачиненими дверима. У Кремлі знають це і ніколи не перестають використовувати чутливість та залежності окремих країн для погроз та шантажу, щоб зруйнувати єдність Євросоюзу", - заявила політик.

"Очевидно, якщо Путін побачить, що може чинити тиск на Європейський Союз або на окремих його членів, щоб домогтися винятків із санкцій, то він лише посилить тиск", - підсумувала Юкнявічене.

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22 липня країни Євросоюзу запровадили сьомий пакет санкцій проти Росії за її військову агресію проти України.

У сьомому пакеті санкцій країни Європейського союзу вивели з-під санкцій заборону на постачання до Російської Федерації низки деяких товарів та послуг, які необхідні для авіаційної сфери.

Крім того, Євросоюз послабить свої санкції у сфері взаємодії з державними підприємствами, які займаються постачанням продуктів харчування та нафти до третіх країн.

У заяві Ради Європи зазначили, що санкції не торкатимуться експорту російських продуктів продовольства, а також закупівлі російських ліків та медичного обладнання третім країнам.

Раніше також Канада вирішила зробити виняток із режиму санкцій для Росії та направити до Німеччини відремонтовану турбіну для газопроводу "Північний потік - 1".