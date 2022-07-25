Рада польської мови при Академії наук закликала вживати "в Україні" замість "на Україні"
Рада польської мови, яка діє при Академії наук Польщі, запропонувала розширити застосування форми "в Україні", оскільки, на її думку, традиційне написання "на Україні" не є єдино правильним.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна думка Ради польської мови опублікована на її сайті.
"Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні", "на Україну" як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми "в Україні" і "в Україну" і не вважає форму з "на" єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність)", – йдеться у рішенні Ради польської мови.
Топ коментарі
+14 Олексій Симчук
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+12 Віталій Маркович
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+4 fnln6050 .
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Рашисти навпаки підкреслюють неповагу
Однако в 1991 году все изменилось и названием нашего государства стало именно Украина (а не УНР, УССР, Гетьманщина, Войсько Запорізьке, Королівство Руське, Русь...) и потому именно с 1991 года правильно стало В Украине.
Что там по польскому языку - то его правил я не знаю, может для них природно и государства называть с предлогом "на".
Гей соколи
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.
не мучайте поляків і самі не мучайтесь, вживається і "в" і "на", як краще звучить...
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
вгадайте, який "українофоб" це написав ?
Підтверджую!
На Украине - на окраИне, вражеская ИПСО кстати. И вот спустя 10 лет кажется мы остановили ватный вирус "на"кания))
Так шо приезжайте в Украину, живем в Украине) И пока моксели не научатся говорить правильно, продолжаем говорить на россии, на параше), а там посмотрим)
"Як загину - поховайте
На далекий Украини..." ???
Интересуюсь, бо это любимая песня моего внука (2,5 года), и когда-то мне ему этот момэнт придется пояснить.
Як загину, поховайте, та й на рідній Україні, коло милої дівчини.
Автор строк в песне или в стихотворении тоже человек и также подвержен чужому культурному влиянию/ информационной пропаганде и агрессивной языковой экспансии нашего древнего врага - московии.
По-этому нет ничего удивительного шо иногда "накают" или в песне или в стихе)
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій
Погодьтеся, по іншому було б взагалі не мелодично, та й різало б вуха. Може саме звідти кацапи й взяли цю моду...
Це логічно...