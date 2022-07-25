Рада польської мови при Академії наук закликала вживати "в Україні" замість "на Україні"

Рада польської мови, яка діє при Академії наук Польщі, запропонувала розширити застосування форми "в Україні", оскільки, на її думку, традиційне написання "на Україні" не є єдино правильним.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна думка Ради польської мови опублікована на її сайті.

"Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні", "на Україну" як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми "в Україні" і "в Україну" і не вважає форму з "на" єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність)", – йдеться у рішенні Ради польської мови.

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