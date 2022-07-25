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Рада польської мови при Академії наук закликала вживати "в Україні" замість "на Україні"

польща

Рада польської мови, яка діє при Академії наук Польщі, запропонувала розширити застосування форми "в Україні", оскільки, на її думку, традиційне написання "на Україні" не є єдино правильним.

 Як інформує Цензор.НЕТ, відповідна думка Ради польської мови опублікована на її сайті.

"Беручи до уваги особливу ситуацію та особливі почуття наших українських друзів, які часто сприймають вислови "на Україні", "на Україну" як ознаку ставлення до своєї країни як до несуверенної, Рада польської мови заохочує використання синтаксичної форми "в Україні" і "в Україну" і не вважає форму з "на" єдино правильною (як ви можете прочитати в друкованих виданнях про правильність)", – йдеться у рішенні Ради польської мови.

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Автор: 

Польща (8500) мова (741)


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Топ коментарі
+14
Я, як українець, підтримую встановлення словосполучення "в Україні", хоча, як майже п'ятдесятилітня людина, деколи зловживаю совіцьким "на Україні". Хотів написати, що, мовляв, не потрібно вже так прискіпливо до цього ставитись; а потім почув сирену, та й думаю: а не пішли б ви, кацапи, *****, із своїми словосполученнями? Потрібно виривати з корінням усі оці наративи.
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25.07.2022 19:38
+12
ще би наших ватоголових хтось зумів закликати правильно вживати в Україні
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25.07.2022 19:21
+4
Долго ж они думали над простым правилом: с неостровными государствами должен использоваться предлог "в" и в украинском, и в русском; аналогично "in" - в английском; "w" - в польском.
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25.07.2022 19:34
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ще би наших ватоголових хтось зумів закликати правильно вживати в Україні
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25.07.2022 19:21 Відповісти
То не наші...
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25.07.2022 19:26 Відповісти
Ххх,вірно!
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25.07.2022 22:19 Відповісти
Ну пилять,для дебилOFF, в стране УКРАИНА, а не на параше роzzии...
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25.07.2022 19:35 Відповісти
Це рішення підкреслює перш за все повагу до українського народу
Рашисти навпаки підкреслюють неповагу
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25.07.2022 21:27 Відповісти
Цікаво, на Польщі теж вживають?
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25.07.2022 19:28 Відповісти
Нет, к их счастью, у них не было исторического промежутка времени с предлогом "на", в отличие от Украины. Кстати, интересно, когда и в каком языке впервые появилось "на Украине".
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25.07.2022 19:39 Відповісти
интересно какого же исторического периода не было в "Привисленских губерниях"?
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25.07.2022 19:52 Відповісти
Выражение "на Украине" - было прежде всего характерно для самого украинского языка, ибо сам топоним "Украина" был до 1991 года не административным, а только территориальным. А территориальные топонимы в украинском языке так и употребляют "на Донбасі", "на Сумщині", "на Волині"...
Однако в 1991 году все изменилось и названием нашего государства стало именно Украина (а не УНР, УССР, Гетьманщина, Войсько Запорізьке, Королівство Руське, Русь...) и потому именно с 1991 года правильно стало В Украине.
Что там по польскому языку - то его правил я не знаю, может для них природно и государства называть с предлогом "на".
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25.07.2022 20:39 Відповісти
"На Україні" включає в себе частини Слобожанщини, на яких тимчасово розташована Кацапляндия.
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25.07.2022 21:48 Відповісти
В Польщі вживають не тільки на Україні але й на Білорусі, на Латвії, на Литві, на Словаччині і навіть на Угорщині !
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25.07.2022 19:44 Відповісти
+100 !

Гей соколи
Wina, wina, wina dajcie,
A jak umrę pochowajcie
Na zielonej Ukrainie
Przy kochanej mej dziewczynie.

не мучайте поляків і самі не мучайтесь, вживається і "в" і "на", як краще звучить...

Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,

вгадайте, який "українофоб" це написав ?
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25.07.2022 20:36 Відповісти
Це написав фрік з Петербургу у 19 сторіччі.
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25.07.2022 21:51 Відповісти
Це не аргумент, бо у XIX сторіччі Україна - не була назвою ДЕРЖАВИ. А статус назви змінює все.
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26.07.2022 12:24 Відповісти
Так є!

Підтверджую!
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25.07.2022 21:31 Відповісти
Шо ти маєш на увазі?
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25.07.2022 22:20 Відповісти
Ще й як!)
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25.07.2022 22:21 Відповісти
Долго ж они думали над простым правилом: с неостровными государствами должен использоваться предлог "в" и в украинском, и в русском; аналогично "in" - в английском; "w" - в польском.
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25.07.2022 19:34 Відповісти
Я, як українець, підтримую встановлення словосполучення "в Україні", хоча, як майже п'ятдесятилітня людина, деколи зловживаю совіцьким "на Україні". Хотів написати, що, мовляв, не потрібно вже так прискіпливо до цього ставитись; а потім почув сирену, та й думаю: а не пішли б ви, кацапи, *****, із своїми словосполученнями? Потрібно виривати з корінням усі оці наративи.
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25.07.2022 19:38 Відповісти
Існує здоровий глузд, а також правила граматики і всього іншого. "Напасти в Україну", наприклад, дурня повна із усіх точок зору. Тому перед вживанням того чи іншого прийменника, або іншої частини мови, необхідно думати(думать, российскою) і не пропонувати бездумне вживання того чи іншого словосполучення.
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25.07.2022 19:49 Відповісти
І що ви хотіли сказати? Напасти " в росію", Польщу, Німеччину..- також дурня!
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25.07.2022 21:10 Відповісти
Рекомендую всім зацікавленим статтю Андрея Анзимирова-Бессмертного "В Украине" или "на Украине". © Вона розміщена на сайті Бібліотека Якова Кротова. Там автор розклав по поличкам чому єдино правильним є вживання словосполучення В Україні.
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25.07.2022 19:50 Відповісти
Ну за це жирнючий лайокс полякам. Ще б прибрали із своїх підручників історії вину УПА за волинські події, то ціни таким сусідам не було б.
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25.07.2022 20:02 Відповісти
Еще в 2012 году начали эту компанию по противодействию распространения ватной приставки "на"))) Все кругом стали резко "накать"- на подвале, на магазине, на Украине и т.д. Пришлось ломать эту ватную тупую массовую совкость и объяснять почему нельзя так говорить.
На Украине - на окраИне, вражеская ИПСО кстати. И вот спустя 10 лет кажется мы остановили ватный вирус "на"кания))
Так шо приезжайте в Украину, живем в Украине) И пока моксели не научатся говорить правильно, продолжаем говорить на россии, на параше), а там посмотрим)
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25.07.2022 20:11 Відповісти
А молдаван Бобул співає На Україну повернусь...
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25.07.2022 20:23 Відповісти
Ок, поясните, Панове, такой момэнт. В песне "Хей, соколи" Украинскою строка
"Як загину - поховайте
На далекий Украини..." ???
Интересуюсь, бо это любимая песня моего внука (2,5 года), и когда-то мне ему этот момэнт придется пояснить.
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25.07.2022 20:39 Відповісти
Якщо я не помиляюся, там такі слова:
Як загину, поховайте, та й на рідній Україні, коло милої дівчини.
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25.07.2022 20:49 Відповісти
Отвечаю: ватники(росиянцы) не желая уважать и принимать наши традиции, обычаи и культуру всегда в дебатах приводят одни и те же аргументы. Если мы говорим о приставке "на" - то ватники всегда говорят так: а вот у вас Шевченко в одном стихе говорил на Украине, а вот у вас Билозир спела на Украине и т.д.
Автор строк в песне или в стихотворении тоже человек и также подвержен чужому культурному влиянию/ информационной пропаганде и агрессивной языковой экспансии нашего древнего врага - московии.
По-этому нет ничего удивительного шо иногда "накают" или в песне или в стихе)
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25.07.2022 21:02 Відповісти
У ХІХ-ХХ це популярна пісня "виселенців", і найчастіше у виконанні там трапляється варіант рядка "...на зеленій Україні" - його можна розуміти не тільки романтично, а й буквально, як відсилання до Зеленого Клину ("Закитайщини") https://uamoderna.com/md/halczak-kharchyshyn-hei-sokoly https://uamoderna.com/md/halczak-kharchyshyn-hei-sokoly

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25.07.2022 21:13 Відповісти
Не відразу зрозумів сутність питання. Справа в тому, що українська мова дозволяє чергування літер У та В на початку як речень, так і на початку деяких слів. Наприклад: У селі, В селі; Учитель, Вчитель. Вірні обидва варіанти. Так само як і вірні обидві назви: Україна та Вкраїна. І Шевченко саме так й писав На Вкраїні милій.

Як умру, то поховайте

Мене на могилі

Серед степу широкого

На Вкраїні милій

Погодьтеся, по іншому було б взагалі не мелодично, та й різало б вуха. Може саме звідти кацапи й взяли цю моду...
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25.07.2022 21:16 Відповісти
Є "Україна" - держава, і є "Україна" - територія Стосовно держави говориться "В", а стосовно "території" - "НА" В пісні говориться про "територію"
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26.07.2022 06:27 Відповісти
Цікавим є той факт, що у всіх офіційних документах презиків параші до (уйла писали "в", вюа як (уйло прийшло - почали писать "на". А потім ще сперечаються безмозглі, що ми не знаємо "правіл русскага язика"
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25.07.2022 20:56 Відповісти
Власти Украины должны на всех уровнях при всех встречах с западными партнёрами говорить на росии. Их так коробить будет от такого.
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25.07.2022 21:20 Відповісти
у кацапов будет разрыв мозга если часто это говорить.
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25.07.2022 21:22 Відповісти
Колись цікавився цим питанням і перечитував польські джерела. Виявилося, що коли мова про країни, території яких входили до складу Речі Посполитої, то польський правопис вживає " на" ( на Українє, на Бєлорусі, на Літвє) в інших випадках " в" ( в Нємчех, в Росьї, ве Влохах(в Італії)). Мабуть правило писати "на Українє" і москалі взяли з польського правопису.
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25.07.2022 21:33 Відповісти
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25.07.2022 22:32 Відповісти
В Україні маскалі йдуть НАх*й!
Це логічно...
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26.07.2022 00:28 Відповісти
 
 