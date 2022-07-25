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На Херсонщині росіяни змушують "латати" мости комунальників, бо дорожники відмовилися, - ОВА

міст

Спеціалісти дорожньої сфери ремонтувати мости на Херсонщині, що були обстріляні ЗСУ, відмовилися, тому окупанти примусили це робити працівників комунальних підприємств.

Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти намагаються залатати Антонівський та міст біля Каховської ГЕС, що були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости спеціалісти дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти примусили це робити звичайних працівників КП", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти намагаються відновити пошкоджені мости на окупованій Херсонщині, - Соболевський. ФОТО

Автор: 

міст (1232) Херсонська область (5759)


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Топ коментарі
+15
Орки тварюки тікайте поки вас не вивезли на камазах кучкою
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25.07.2022 20:14
+12
А чому коммунальники не відмовились?
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25.07.2022 20:22
+11
Вони з секти: какаяразніца?
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25.07.2022 20:23
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Орки тварюки тікайте поки вас не вивезли на камазах кучкою
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25.07.2022 20:14 Відповісти
Засипати битою цеглою і закатати стилом асфальтом?
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25.07.2022 20:21 Відповісти
Ні, спочатку соломою.
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25.07.2022 20:27 Відповісти
Можна скотчем заклеїти. Нєнуашо. Там дірки наче не дуже великі, скотчу вистачить
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25.07.2022 21:07 Відповісти
Спочатку треба мати той скотч. В РФії його не виготовляють а імпортувати зась
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25.07.2022 21:17 Відповісти
А чому коммунальники не відмовились?
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25.07.2022 20:22 Відповісти
Вони з секти: какаяразніца?
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25.07.2022 20:23 Відповісти
люди, що під дощ кладуть асфальт, можуть запросто забетонувати дірки в покритті мосту. Їх же ніколи не притягували до відповідальності за те, що покладений ними асфальт руйнується як не за кілька днів, то за місяць. та хай навіть рік пройде - в Херсоні дощ все одно хоч раз на рік та й випаде
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25.07.2022 21:44 Відповісти
Преспособленцев хватает везде. Ответ у них один"а жить то как то нада"
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25.07.2022 20:30 Відповісти


Бачу "справжнього" фронтовика...
причому прямо в Штатах.
Реєстрація: 25 липня 2022.
Чи звичайний трольок проклюнувся, що осилив VPN, правда трошки малограмотний?

В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
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25.07.2022 23:45 Відповісти
Дорожникам респект а комунальники нехай латають,буде все якісно...
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25.07.2022 20:29 Відповісти
Краще б це робили дорожники бо вони добряче руки набили ремонтувати так, щоб на наступний день знову треба було ремонтувати.
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25.07.2022 20:56 Відповісти
В общем, сейчас возникла полная ясность по поводу того, каким является набор вариантов для противника. Оказывается, решение состоит из двух пунктов: возведения понтонных переправ и ремонт поврежденных мостов. Тут стоит заметить, что буквально вчера, совершенно случайно, встретил знакомого, которому пришлось решать некоторые вопросы юридического характера лет 20 назад. Еще тогда он был не в пионерском возрасте, а сейчас он и вовсе не может на него претендовать, ну а я и не думал, что он еще жив. В общем, у него было время попить кофе и пообщаться на террасе с видом на Днепр.
Понятно, что сначала вспомнили былые времена, а потом речь пошла о войне. Он рассказал, что всем домом собирали на снаряжение двум или трем хлопцам из его дома. Говорит, что регулярно выделяет из пенсии небольшую сумму на помощь ЗСУ и оправдывает свой скромный вклад тем, что его сын, давно уехавший за океан, вкладывается и за себя и за него не только деньгами. Неожиданно, у нас оказалось множество общих тем и почти полное совпадение взглядов по текущим проблемам. Пришлось по-белому позавидовать тому, как ясно работает голова у этого совсем уже пожилого человека.
Но интерес этого разговора сводился к тому, что на пенсию он ушел с должности ГИПа - главного инженера проектов и всю свою долгую жизнь он проработал в проектных организациях. По специальности он был архитектором, но кто в теме - знает, что будучи руководителем проектной группы, он обязан увязывать работу специалистов разных профилей, в том числе - конструкторов, поскольку в первую очередь, сооружение должно вынести собственную нагрузку, а потом и все то, что добавит свой вес на несущие конструкции. А это, с его слов, епархия конструктора. Опять же, с его слов, ему самому всегда легко давался сопромат и конструкции - продолжение сопромата и потому он легко находил общий язык с конструкторами.
Все это имеет прямое отношение к теме, поскольку речь зашла о наших ударах по мостам. Если опустить массу деталей, то вывод этого спеца был таков, что самое тупое решение, которое может принять противник в данной ситуации, это взять и подварить арматуру внутри конструкций моста и тупо залить все это бетоном. Тупость решения состоит в том, что сам мост уже давно в эксплуатации и только по этой причине у него уменьшаются несущие характеристики, естественным путем.
Киевляне знают, что как минимум один мост у нас имеет ограничения в движении именно по этой самой причине, а не из-за какого-то внешнего воздействия. Но в данном случае, было не просто внешнее воздействие, а нечто такое, что в общем - трудно было предусмотреть при проектировании сооружения. К тому же, повреждения эти множественные и потому всем понятно, что несущие способности уже ниже тех, которые были гарантированы проектом, а вот насколько - надо было подробно разбираться и смотреть, как это воздействие подействовало на различные узлы конструкции. Понятно, что за пару дней такую экспертизу невозможно провести, а тем более - невозможно разработать мероприятия, которые позволили бы максимально восстановить свойства конструкции. А из этого следует, что никто не знает, насколько устойчивой будет эта часть конструкции и в каком объеме ее можно будет эксплуатировать.
То есть, если вы хотите заделать дырки, чтобы в них никто не провалился это - одно дело, а если вы хотите восстановить движение по мосту, это - совсем другая история, поскольку надо понимать, что может он выдержать, после такого «ямочного ремонта». Но именно это противник и делает, как видно из фото, приведенных выше.
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25.07.2022 20:29 Відповісти
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25.07.2022 20:46 Відповісти
Треба їбашити по тим хто латає дири в мосту, по одним в'їбашимо, інші відмовляться..
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25.07.2022 20:56 Відповісти
орки уже понтонные мосты наводят...... правда, на что они расчитывают - непонятно......
https://twitter.com/i/status/1551595638139326464
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25.07.2022 21:05 Відповісти
Оркам не мосты латать надо,а плоты вязать,и с песней известного кацапа " на маленьком плоту" выметаться с украинской земли!
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25.07.2022 21:06 Відповісти
штопаные понтоны - это так по-руzzки
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25.07.2022 21:26 Відповісти
Саме парадоксальне: п"ять місяців іде повномасштабна війна А кацапи застосовують понтонні парки мирного часу! Що це значить? Пояснюю: Понтони у мирний час - це металеві коробки обтічної форми, які зводяться у наплавний міст чи використовуються у якості поромів При веденні бойових дій ці "коробки" заповнюються піною, яка при контакті з повітрям перетворюється в твердий мілкопористий пінопласт Тому при пробитті стінки понтона кулею чи осколком, він не тоне А кацапи ту піну давно пропили і роблять мости з порожніх понтонів Перше ж попадання нижче рівня води і понтон тоне!
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26.07.2022 06:20 Відповісти
Есть такое понятие "общая прочность" и "местная прочность". Парашники намёка не поймут.
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25.07.2022 21:58 Відповісти
А шо там ковальов - зеленожопий?
Ще живе?
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25.07.2022 22:01 Відповісти
Я одного не пойму ? Что за пауза недобитого моста , почему его не закуярили полностью ? Что ждем ? Эти черти катаются ,подвозят , грабят увозят.. Опять вопросов море ответов ноль, и это опять Херсон. Или кого то из нас интересует залатали -ли они мост или нет . Или коммунальщиком он нужен что его латают ?? Люди сами уже ждут ,да когда же вы его завалите???
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25.07.2022 22:07 Відповісти
 
 