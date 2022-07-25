На Херсонщині росіяни змушують "латати" мости комунальників, бо дорожники відмовилися, - ОВА
Спеціалісти дорожньої сфери ремонтувати мости на Херсонщині, що були обстріляні ЗСУ, відмовилися, тому окупанти примусили це робити працівників комунальних підприємств.
Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти намагаються залатати Антонівський та міст біля Каховської ГЕС, що були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости спеціалісти дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти примусили це робити звичайних працівників КП", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+15 stels400
показати весь коментар25.07.2022 20:14
+12 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар25.07.2022 20:22
+11 Andrey Shevchenko #387516
показати весь коментар25.07.2022 20:23
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Бачу "справжнього" фронтовика...
причому прямо в Штатах.
Реєстрація: 25 липня 2022.
Чи звичайний трольок проклюнувся, що осилив VPN, правда трошки малограмотний?
В дитинстві мамА не вчила не судити про інших по собі?
Понятно, что сначала вспомнили былые времена, а потом речь пошла о войне. Он рассказал, что всем домом собирали на снаряжение двум или трем хлопцам из его дома. Говорит, что регулярно выделяет из пенсии небольшую сумму на помощь ЗСУ и оправдывает свой скромный вклад тем, что его сын, давно уехавший за океан, вкладывается и за себя и за него не только деньгами. Неожиданно, у нас оказалось множество общих тем и почти полное совпадение взглядов по текущим проблемам. Пришлось по-белому позавидовать тому, как ясно работает голова у этого совсем уже пожилого человека.
Но интерес этого разговора сводился к тому, что на пенсию он ушел с должности ГИПа - главного инженера проектов и всю свою долгую жизнь он проработал в проектных организациях. По специальности он был архитектором, но кто в теме - знает, что будучи руководителем проектной группы, он обязан увязывать работу специалистов разных профилей, в том числе - конструкторов, поскольку в первую очередь, сооружение должно вынести собственную нагрузку, а потом и все то, что добавит свой вес на несущие конструкции. А это, с его слов, епархия конструктора. Опять же, с его слов, ему самому всегда легко давался сопромат и конструкции - продолжение сопромата и потому он легко находил общий язык с конструкторами.
Все это имеет прямое отношение к теме, поскольку речь зашла о наших ударах по мостам. Если опустить массу деталей, то вывод этого спеца был таков, что самое тупое решение, которое может принять противник в данной ситуации, это взять и подварить арматуру внутри конструкций моста и тупо залить все это бетоном. Тупость решения состоит в том, что сам мост уже давно в эксплуатации и только по этой причине у него уменьшаются несущие характеристики, естественным путем.
Киевляне знают, что как минимум один мост у нас имеет ограничения в движении именно по этой самой причине, а не из-за какого-то внешнего воздействия. Но в данном случае, было не просто внешнее воздействие, а нечто такое, что в общем - трудно было предусмотреть при проектировании сооружения. К тому же, повреждения эти множественные и потому всем понятно, что несущие способности уже ниже тех, которые были гарантированы проектом, а вот насколько - надо было подробно разбираться и смотреть, как это воздействие подействовало на различные узлы конструкции. Понятно, что за пару дней такую экспертизу невозможно провести, а тем более - невозможно разработать мероприятия, которые позволили бы максимально восстановить свойства конструкции. А из этого следует, что никто не знает, насколько устойчивой будет эта часть конструкции и в каком объеме ее можно будет эксплуатировать.
То есть, если вы хотите заделать дырки, чтобы в них никто не провалился это - одно дело, а если вы хотите восстановить движение по мосту, это - совсем другая история, поскольку надо понимать, что может он выдержать, после такого «ямочного ремонта». Но именно это противник и делает, как видно из фото, приведенных выше.
https://twitter.com/i/status/1551595638139326464
Ще живе?