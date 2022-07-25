На Херсонщині росіяни змушують "латати" мости комунальників, бо дорожники відмовилися, - ОВА

Спеціалісти дорожньої сфери ремонтувати мости на Херсонщині, що були обстріляні ЗСУ, відмовилися, тому окупанти примусили це робити працівників комунальних підприємств.

Про це повідомляє у Фейсбуці Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти намагаються залатати Антонівський та міст біля Каховської ГЕС, що були пошкоджені точними ударами ЗСУ. Ремонтувати мости спеціалісти дорожньої сфери відмовилися, тому окупанти примусили це робити звичайних працівників КП", - йдеться у повідомленні.

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