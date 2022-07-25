Сподіваюсь, почнемо готувати для ЗСУ екіпажі для танків "Леопард" або "Абрамс", - Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання Україною від Польщі танків, а також висловив сподівання, що вдасться досягти домовленості про озброєння ЗСУ сучасними танками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"Це танки з Польщі, але не польського виробництва. Тобто це техніка класу Т – скажемо так, колишнього радянського класу. Вони були на озброєнні польської армії", – пояснив очільник Міноборони в ефірі національного телемарафону.
Міністр не назвав кількість отриманих від Польщі танків, тому що "ворог має дізнатися про це на полі бою", а не раніше.
Резніков також висловив сподівання, що Україна отримає сучасні танки.
"Я сподіваюся, що так. Насамперед ми почнемо з дружніх країн, у яких є танки "Леопард", які готові нам передати. Наш план – це буде кілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів. Скоріш за все, в країнах Балтії. Після того, як наші танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати чи паралельно вести розмови про озброєння наших ЗСУ танками сучасними", – сказав міністр.
Резніков зауважив, що йдеться не лише про "Леопарди", це також можуть бути американські танки "Абрамс".
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деградація на генетичному рівні
не прийшли. В НАТО йде планова заміна засторілого озброення на *******, виходячи з цього старе пійде в Україну , а новітне озброєння
країнам членів НАТО.
зевлада, вы не болтайте ерундой на голубом очке телесуфлёра, а лучше молча, но делайте..
уже многих прздбольство Найвэлычнившивого и его свиты уже реально достало.. и не только в Украине..
ОПская банда, про.бёте поддержку Запада - будете болтаться на Новогодней Йолке вместо игрушек и зелёных лампочек, рядом с красными и синими.. а оно нам ВСЕМ надо?!
Інакше кажучи без танків неможливий наступ на укріплені позиції супротивника - це вам скаже будь який військовий.