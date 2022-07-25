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Новини Війна
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Сподіваюсь, почнемо готувати для ЗСУ екіпажі для танків "Леопард" або "Абрамс", - Резніков

танк,абрамс,abrams

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання Україною від Польщі танків, а також висловив сподівання, що вдасться досягти домовленості про озброєння ЗСУ сучасними танками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Це танки з Польщі, але не польського виробництва. Тобто це техніка класу Т – скажемо так, колишнього радянського класу. Вони були на озброєнні польської армії", – пояснив очільник Міноборони в ефірі національного телемарафону.

Міністр не назвав кількість отриманих від Польщі танків, тому що "ворог має дізнатися про це на полі бою", а не раніше.

Резніков також висловив сподівання, що Україна отримає сучасні танки.

"Я сподіваюся, що так. Насамперед ми почнемо з дружніх країн, у яких є танки "Леопард", які готові нам передати. Наш план – це буде кілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів. Скоріш за все, в країнах Балтії. Після того, як наші танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати чи паралельно вести розмови про озброєння наших ЗСУ танками сучасними", – сказав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для ефективного стримування ворога Україні потрібно 50 систем HIMARS, для контрнаступу - щонайменше 100, - Резніков

Резніков зауважив, що йдеться не лише про "Леопарди", це також можуть бути американські танки "Абрамс".

Автор: 

Міноборони (7371) зброя (7466) Польща (8500) танк (2067) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+13
Міністр Блаблабла України.
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25.07.2022 20:38
+12
Зараз знову з'явиться Шольц та все знов пересере...
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25.07.2022 20:38
+7
Нiмеччину шантажуе Росiя. Там знову шось з турбiною. Читала на кацапських сайтах. Нехай дякують Меркель. Ми теж iй можем "подякувати" за вiйну ,хоча наша вина теж е в теперiшнiй ситуацii.
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25.07.2022 20:43
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Міністр Блаблабла України.
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25.07.2022 20:38 Відповісти
міністр оборони це "Патрони-кальсони"

а у нас адвокат-балабол і солдати без турсів...
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25.07.2022 20:44 Відповісти
В1н спод1ваеться...Тихенько про себе спод1вайся - балабол хренов,як 1 вся зелена шобла...
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25.07.2022 22:35 Відповісти
Зараз знову з'явиться Шольц та все знов пересере...
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25.07.2022 20:38 Відповісти
Нiмеччину шантажуе Росiя. Там знову шось з турбiною. Читала на кацапських сайтах. Нехай дякують Меркель. Ми теж iй можем "подякувати" за вiйну ,хоча наша вина теж е в теперiшнiй ситуацii.
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25.07.2022 20:43 Відповісти
Німецькі фірми -виробники озброєння уже натякнули Шольцу що за його позицію про надання зброї Україні він може не добути свого терміну на цій посаді. Фірми зацікавлені у полігонних випробуваннях своєї продукції на фронтах України
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25.07.2022 21:25 Відповісти
великолепненько !!!
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25.07.2022 20:39 Відповісти
Все буде, всьому свій час. І це питання лише часу! Не все і сразу! Слава Україні і п....да русні! Вибачте за мат)
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25.07.2022 20:43 Відповісти
Нам потрібно (при участі наших найближчих партнерів) створити свій власний танк наступної за "Оплотом"генерації . Бо сподіватись тільки на закордонні поставки - це шлях у нікуди...
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25.07.2022 20:47 Відповісти
підземний завод у вже почав рити?
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25.07.2022 21:09 Відповісти
ты головой думай хоть чуть чуть - створити свой танк? так он уже есть только кто будет оплачивать его производство и закупку? денег нет - а американцы нам дают все бесплатно для обороны - об этом только мечтать можна было в мирное время
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25.07.2022 21:22 Відповісти
У нас є свій танк. Це Н О Т А. Обкатаний та обстріляний тато АРМАТИ Т-14. Аналогів у світі не має від слова зовсім
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25.07.2022 21:28 Відповісти
у нас уже 20 років як є машина стандартів НАТО і це ЯТАГАН
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25.07.2022 22:20 Відповісти
До речі, про танки.
Конкурс дитячих малюнків профспілки кацапської Госдури 2019 року "Ми рісуєм мір".
Приз глядацьких симпатій, - малюнок 6-річного Арсєнія Анохіна.
Малюнок називається "Танк міра". Енто звєздєц...
https://profsnews.ru/konkursy/itogi-ii-konkursa-detskih-risunkov-my-risuem-mir/

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25.07.2022 20:49 Відповісти
нічого дивного )дибіл стругає дибіла
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деградація на генетичному рівні
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25.07.2022 22:17 Відповісти
********* озброєння для ЗСУ не буде. Навіть стари " Леопарди" з Іспанії
не прийшли. В НАТО йде планова заміна засторілого озброення на *******, виходячи з цього старе пійде в Україну , а новітне озброєння
країнам членів НАТО.
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25.07.2022 20:51 Відповісти
Нові танки аналоги НОТИ тільки починають розроблятися в світі. А ми вже маємо готову машину повністю власного виробництва
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25.07.2022 21:37 Відповісти
там купа всього що потрібно було "імпортозамістити" з параші,в першу чергу гармату. якщо потрібен танк зразка нато на вчора,то є ятаган на який потрібно натягнути шкуру оплота з панорамю так каз
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25.07.2022 22:22 Відповісти
Пучєглазе чмо, ти вже побачив сформовані кацапській ударні групи?
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25.07.2022 20:56 Відповісти
Хотелось бы увидеть как немецкие танки развенчают миф про лучшие рабсейские танки. Немцы настал теперь ваш час включиться в борьбу с фашизмом. Рабсеяне, да, у вас сейчас обыкновенный фашизм и фюрер. Презрение вам!
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25.07.2022 20:57 Відповісти
метастазы позитивно-квартальских, ******** новын кругом...
зевлада, вы не болтайте ерундой на голубом очке телесуфлёра, а лучше молча, но делайте..
уже многих прздбольство Найвэлычнившивого и его свиты уже реально достало.. и не только в Украине..
ОПская банда, про.бёте поддержку Запада - будете болтаться на Новогодней Йолке вместо игрушек и зелёных лампочек, рядом с красными и синими.. а оно нам ВСЕМ надо?!
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25.07.2022 21:19 Відповісти
Посмотрели пистаболы новости в фейсбуке и по очереди с перестановкой слов по кругу пустили
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25.07.2022 21:27 Відповісти
PT-91 Twardy s Polsi polucili.Xotelos stob dali leopardi 2A6 urovnia
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25.07.2022 21:35 Відповісти
Ээ... всякий танк, как и всякая вещь есть форма проявления беспредельного разнообразия!
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25.07.2022 21:42 Відповісти
Суки!! Хлеб не продавайте, а не надейтесь! Ублюдки!
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25.07.2022 21:44 Відповісти
зброя як і гроші любить тишу а особливо кількість
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25.07.2022 22:13 Відповісти
Танк в современной войне, это крематорий на гусеницах. Не надо заморачиватся с похоронами экипажа. Они бы ещё доспехи крестоносцев бы подогнали бы, а что, у немцев в музеях их много...
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25.07.2022 22:14 Відповісти
******* і казки долбодятлів надивившихся відосиків з бпла,євреям розкажи про "крематорій на гусеницях" посміши екіпажі меркав
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25.07.2022 22:24 Відповісти
Не згоден. Танк, це єдина машина, яка може виїхати на передній край позицій супротивника, по яким вже відпрацювала арта та авіація, та прорвати лінію оборони. Особливо танки накшталт Челленджера/Абрамса, що в бою отримували по декілька влучань з РПГ й все одно продовжували виконувати завдання.
Інакше кажучи без танків неможливий наступ на укріплені позиції супротивника - це вам скаже будь який військовий.
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25.07.2022 23:24 Відповісти
И отцептесь вы от немцев. Не хотят давать оружие, пусть не дают. Пускай немцы дают лучше лекарства и медоборудованне. Они у них действительно высококлассные. Это может спасти жизни наших ребят и вернуть их в строй. Главное, что бы лекарства и оборудование не осели в частных клиниках, приближенных к власть идущим и не стали средством заколачивания денег для барыг от медицины ...
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25.07.2022 22:25 Відповісти
Очередной зеленый ********. Может сразу экипаж планеты смерти готовить. Свою армию чуть не угробили, а теперь воняют, что им мало помогают.
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25.07.2022 23:56 Відповісти
Уже протмвно слушать и читать про их попрошайничество, под Киевом у московитов сил и техники било больше раз в пять и контратаковали и род Харьковом, а сейчас не понятно что творится
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26.07.2022 07:35 Відповісти
 
 