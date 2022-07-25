Сподіваюсь, почнемо готувати для ЗСУ екіпажі для танків "Леопард" або "Абрамс", - Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив отримання Україною від Польщі танків, а також висловив сподівання, що вдасться досягти домовленості про озброєння ЗСУ сучасними танками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Це танки з Польщі, але не польського виробництва. Тобто це техніка класу Т – скажемо так, колишнього радянського класу. Вони були на озброєнні польської армії", – пояснив очільник Міноборони в ефірі національного телемарафону.



Міністр не назвав кількість отриманих від Польщі танків, тому що "ворог має дізнатися про це на полі бою", а не раніше.

Резніков також висловив сподівання, що Україна отримає сучасні танки.



"Я сподіваюся, що так. Насамперед ми почнемо з дружніх країн, у яких є танки "Леопард", які готові нам передати. Наш план – це буде кілька десятків танків, на яких ми будемо проводити навчання наших танкових екіпажів. Скоріш за все, в країнах Балтії. Після того, як наші танкові екіпажі будуть готовими, будемо продовжувати чи паралельно вести розмови про озброєння наших ЗСУ танками сучасними", – сказав міністр.

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Резніков зауважив, що йдеться не лише про "Леопарди", це також можуть бути американські танки "Абрамс".