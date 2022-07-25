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Новини Газова війна
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газопровід (1538) Оператор ГТС (532)

Зафіксоване різке зростання тиску на газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород. Це може призвести до аварії, - Оператор ГТС

газопровід

Оператор ГТС України зафіксував різке зростання тиску на магістральному газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород на ділянці держкордон РФ Україна. Його зміна відбулася без попередження з боку ПАТ "Газпром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Такі непогоджені дії "газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він додав, що особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як газпром знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн кубометрів на добу. Зокрема, у 2009 році за аналогічних обставин сталася аварія на газопроводі.

Наразі ОГТСУ поінформував газпром, що несвоєчасне подання інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі. У компанії наголосили на необхідності узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

Також читайте: Україна може транспортувати весь законтрактований Німеччиною у Росії газ, але в Європі чомусь ігнорують цей факт, - Оператор ГТС

Як відомо, Російська федерація з 11 по 21 липня призупинила постачання газу "Північним потоком" через проведення планових профілактичних робіт.

Раніше Канада вирішила повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream.

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із прийняттям такого рішення.

25 липня стало відомо, що російський газовий монополіст "газпром" виводить з експлуатації ще один газотурбінний двигун для "Північного потоку - 1", встановлений на компресорній станції "Портова". При цьому добовий обсяг прокачування газу становитиме 33 млн кубометрів.

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Топ коментарі
+21
Це ж не випадковість... Як з ними узгоджувати те, що вони роблять навмисне, для створення аварійної ситуації і в подальшому для знищення Української ГТС.
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25.07.2022 22:44
+21
Вони підвищили тиск а ви прикрутіть вхід в магістраль.І проблеми будуть у кацапів треба підходить до проблеми професійно а не політично.
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25.07.2022 22:46
+15
Попытка поднять резко давление в газопроводе без быстрой возможности отбора,может привести к взрыву и возможности обвинить Украину что мы не можем справиться с трубой...

Ладно европа с сименсом не могут разобраться но тут возникает внештатная ситуация и возможно приведшей диверсии
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25.07.2022 22:46
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кацапи запили і "газанули"
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25.07.2022 22:44 Відповісти
Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец.
Арахамия помогает спасти деньги Путина: https://youtu.be/MRsV_xg_01U?t=143
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26.07.2022 02:30 Відповісти
Забздели русские от химарсов.
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25.07.2022 22:44 Відповісти
До чого тут хiмарси?
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26.07.2022 01:55 Відповісти
Це ж не випадковість... Як з ними узгоджувати те, що вони роблять навмисне, для створення аварійної ситуації і в подальшому для знищення Української ГТС.
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25.07.2022 22:44 Відповісти
росія зробила щось не за правилами? Та ну, брехуни
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25.07.2022 22:45 Відповісти
це москалі так хотіли щось зламати в газопроводі?
щоб посилити шантаж мабуть
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25.07.2022 22:45 Відповісти
Попытка поднять резко давление в газопроводе без быстрой возможности отбора,может привести к взрыву и возможности обвинить Украину что мы не можем справиться с трубой...

Ладно европа с сименсом не могут разобраться но тут возникает внештатная ситуация и возможно приведшей диверсии
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25.07.2022 22:46 Відповісти
Вони підвищили тиск а ви прикрутіть вхід в магістраль.І проблеми будуть у кацапів треба підходить до проблеми професійно а не політично.
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25.07.2022 22:46 Відповісти
Ще комусь зрозумілоя? Терористи ерефії
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26.07.2022 00:06 Відповісти
Кацапському провокатору "розумні" українці поставили 21 лайк.
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26.07.2022 17:32 Відповісти
@свічка

Тварини.

Зафіксовано різкий ріст тиску на магістральному газопроводі «Уренгой-Помари-Ужгород» на ділянці держкордон РФ- Україна. Зміна тиску відбулась без попередження зі сторони ПАТ «Газпром»


в 2009 році за аналогічних обставин відбулась аварія на газопроводі Туркменістану.
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25.07.2022 22:50 Відповісти
Идет российский газ до сих пор.....страна ********* совсем?
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25.07.2022 23:12 Відповісти
Какая? Германия?
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25.07.2022 23:45 Відповісти
Значит надо прикрыть задвижку на вводе, пусть трубу разорвёт на территории параши .
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25.07.2022 23:37 Відповісти
А можна під шумок зробити так, щоб аварія сталася саме на тій гілці, яка на Угорщину іде?))
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25.07.2022 23:46 Відповісти
То треба придбати за цим тиском. Оплата ж за куби... Чим більше тиск, тим краще.
Закон Бойля-Маріотта в допомогу...
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26.07.2022 00:00 Відповісти
а пам"ятаєте ци падлюки постійно звинувачували українців, ніби вони газ крадуть і тому тиску немає. То може і треба мати тепер якусь додаткову трубу в яку зайвий тиск відкачувати вразі внештатної ситуації, щоб внештатних ситуацій уникати.
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26.07.2022 00:18 Відповісти
...різке зростання тиску на газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород...
Джерело:

Наскільки різке, можна дізнатись? В межах регламенту чи ні?
Скоріше в межах, просто підняли без попередження.
Їм же ж бабло нема куди дівати, то нехай качають понад необхідне. Нам менше треба буде на прокачку витрачатись.
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26.07.2022 00:21 Відповісти
Лишній тиск в наші газосховища.
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26.07.2022 00:33 Відповісти
а в чому взагалі проблема? москалі підвищують тиск не попередивши, то обрубуйте і обмежуйте тиск НА ВХОДІ в Україну!!!! і хай вже мас-КАЛЛ-ські труби потіють...
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26.07.2022 00:41 Відповісти
Кацапи не можуть і дня прожити щоб когось не підставити.
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26.07.2022 01:55 Відповісти
Турецкое МИД сообщает, что согласно заявлению ГАЗПРОМА давление никто не поднимал.
Зеленскому самое время за повышение давления газа вручить подозрение ПОРОШЕНКО.
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26.07.2022 05:37 Відповісти
Так вот зачем турбины "Сименс" ремонтировали в Канаде
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26.07.2022 06:24 Відповісти
Збільшити відбір у 5(10) разів!!!
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26.07.2022 08:03 Відповісти
Цікавить інше питання до уряду і Нафтогазу, як ми маємо реформувати економіку і скоротити споживання газу для опалення тощо..., з розрахунку, що Україна, не зможе більше придбати газ за кордоном, а буде змушена лише розраховувати на внутрішні ресурси добичі, що для цього робить держава, припустімо все нема де купити газ і нема за що його купити, що далі? які рішення?
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26.07.2022 08:40 Відповісти
ТАК ми ж до сьогодні качаємо кацапський газ???!!! "введіть ембарго" (с) наш телесуфльор про це знає, коли волає до цілого світу про "не купувати в росії газ"?
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26.07.2022 09:11 Відповісти
 
 