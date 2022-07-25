Зафіксоване різке зростання тиску на газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород. Це може призвести до аварії, - Оператор ГТС

Оператор ГТС України зафіксував різке зростання тиску на магістральному газопроводі Уренгой - Помари - Ужгород на ділянці держкордон РФ Україна. Його зміна відбулася без попередження з боку ПАТ "Газпром".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба компанії.

"Такі непогоджені дії "газпрому" викликають занепокоєння. Оператор ГТС України наполягає, що оператор російської ГТС повинен надавати інформацію про причини такої поведінки в рамках стандартів угод між операторами. Несвоєчасне інформування Оператора несе потенційні ризики для штатної роботи української ГТС", - зазначив гендиректор ОГТСУ Сергій Макогон.

Він додав, що особливо небезпечним такий крок виглядає для Європи, після того, як газпром знову зменшив транзит через "Північний потік-1" до 33 млн кубометрів на добу. Зокрема, у 2009 році за аналогічних обставин сталася аварія на газопроводі.

Наразі ОГТСУ поінформував газпром, що несвоєчасне подання інформації про переключення і зміну режимів може призвести до позаштатних ситуацій на магістральному газопроводі. У компанії наголосили на необхідності узгодження дій, згідно з алгоритмом, визначеним чинною міжоператорською угодою.

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Як відомо, Російська федерація з 11 по 21 липня призупинила постачання газу "Північним потоком" через проведення планових профілактичних робіт.

Раніше Канада вирішила повернути Німеччині відремонтовану газову турбіну, що використовувалася в системі трубопроводу Nord Stream.

Міністерство закордонних справ та Міністерство енергетики України висловили глибоке розчарування у зв’язку із прийняттям такого рішення.

25 липня стало відомо, що російський газовий монополіст "газпром" виводить з експлуатації ще один газотурбінний двигун для "Північного потоку - 1", встановлений на компресорній станції "Портова". При цьому добовий обсяг прокачування газу становитиме 33 млн кубометрів.