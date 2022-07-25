Воллес застеріг країни, які намагаються залишатися осторонь війни Росії проти України: Якщо сидіти на паркані з Путіним, він з'їсть паркан, а потім - і вас

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес застеріг країни, які намагаються залишатися осторонь війни Росії проти України. За словами британського міністра, за такої позиції російський диктатор Володимир Путін "з'їсть вас".

Про це він сказав під час пресконференції з міністром оборони Словаччини Ярославом Надьом у Братиславі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час пресконференції Надь сказав, що Словаччина відкрита для переговорів про передачу Україні 11 своїх винищувачів МіГ-29.

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Британський міністр привітав підтримку Словаччиною України у її протистоянні російському повномасштабному вторгненню та висловив застереження країнам, які не хочуть приставати на чийсь бік у конфлікті.

"Якщо ви сидітимете на паркані з президентом Путіним, він, зрештою, з'їсть паркан, а потім з'їсть вас", – сказав Воллес.