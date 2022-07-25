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Новини Війна
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Воллес застеріг країни, які намагаються залишатися осторонь війни Росії проти України: Якщо сидіти на паркані з Путіним, він з'їсть паркан, а потім - і вас

бен,уоллес,воллес

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес застеріг країни, які намагаються залишатися осторонь війни Росії проти України. За словами британського міністра, за такої позиції російський диктатор Володимир Путін "з'їсть вас".

Про це він сказав під час пресконференції з міністром оборони Словаччини Ярославом Надьом у Братиславі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Під час пресконференції Надь сказав, що Словаччина відкрита для переговорів про передачу Україні 11 своїх винищувачів МіГ-29.

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Британський міністр привітав підтримку Словаччиною України у її протистоянні російському повномасштабному вторгненню та висловив застереження країнам, які не хочуть приставати на чийсь бік у конфлікті.

"Якщо ви сидітимете на паркані з президентом Путіним, він, зрештою, з'їсть паркан, а потім з'їсть вас", – сказав Воллес.

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Велика Британія (5590) путін володимир (23821) Воллес Бен (217)


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25.07.2022 22:48 Відповісти
Лу і 'е, сіделі, на трубє. Пу в бункер впало, Лу напасти зассало, хто остався на трубє
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25.07.2022 22:50 Відповісти
Труба згнила - всі впали і здохли.
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25.07.2022 23:13 Відповісти
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25.07.2022 23:12 Відповісти
ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.07.2022 23:16 Відповісти
гарно сказано..., або з'їсть паркан, а вас обригає...
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25.07.2022 23:29 Відповісти
Британському міністру Бену Воллесу - респект 👍🏼👍🏼👍🏼

Його висловлювання про кремлівського карлика правдиві і реальні !!
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26.07.2022 00:53 Відповісти
Британцям респект!
Туркам Ганьба, Ердоган каже "не так розмовляєте ЄС з ******" !!! А хто х терористами й війсковив злочинцем розмовляє взагалі крім кулі???!!!
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26.07.2022 02:35 Відповісти
 
 