Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, - Ердоган про вивіз зерна

Туреччина закликає всі сторони, які підписали угоду про створення коридору для вивезення зерна з України, виконувати його,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок в інтерв'ю каналу TRT президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

"Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, а також - уникати дій, які йдуть урозріз із підписаною угодою", - сказав він.

"Ми віддані тому, щоб виконувати на практиці цю угоду з усіма її елементами. Це наш пріоритет. І також наш пріоритет - забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового", - додав Ердоган.

Минулого тижня у Стамбулі відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна: один підписали генсек ООН Антоніу Гутерріш, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, а другий – Гутерріш, Акар та український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

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