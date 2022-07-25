Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, - Ердоган про вивіз зерна
Туреччина закликає всі сторони, які підписали угоду про створення коридору для вивезення зерна з України, виконувати його,
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок в інтерв'ю каналу TRT президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.
"Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, а також - уникати дій, які йдуть урозріз із підписаною угодою", - сказав він.
"Ми віддані тому, щоб виконувати на практиці цю угоду з усіма її елементами. Це наш пріоритет. І також наш пріоритет - забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового", - додав Ердоган.
Минулого тижня у Стамбулі відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна: один підписали генсек ООН Антоніу Гутерріш, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, а другий – Гутерріш, Акар та український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
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Арахамія - продавав Україну за 30 ********* від Абрамовича.
У Ердогана видно дах поїхав 😠
https://anekdotov.me/nacionalnosti/7487-russkij-i-turok-idut-ryadom-i-razgovarivayut-turok.html
о передышке - приостановке военных действий.
Сказать прямо "мы ********* пыль глотать" Россия не может,
и ищет любой другой повод, к которому можно пристегнуть перемирие.
А Абрахамия и Абрамович ("борцы за Украину, чтоб никто не сомневался)
должны обильно добавить лубрикант, чтобы впихнуть невпихуемое.