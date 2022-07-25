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Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, - Ердоган про вивіз зерна

ердоган

Туреччина закликає всі сторони, які підписали угоду про створення коридору для вивезення зерна з України, виконувати його,

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив у понеділок в інтерв'ю каналу TRT президент країни Реджеп Тайіп Ердоган.

"Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, а також - уникати дій, які йдуть урозріз із підписаною угодою", - сказав він.

"Ми віддані тому, щоб виконувати на практиці цю угоду з усіма її елементами. Це наш пріоритет. І також наш пріоритет - забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового", - додав Ердоган.

Минулого тижня у Стамбулі відбулося підписання двох документів щодо створення коридору для вивезення зерна: один підписали генсек ООН Антоніу Гутерріш, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, а другий – Гутерріш, Акар та український міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія в рамках угоди щодо зерна не брала на себе зобов'язань, які заважають продовжувати "спеціальну військову операцію", - Лавров

Автор: 

зерно (3119) Ердоган Реджеп Таїп (928)


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Топ коментарі
+23
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25.07.2022 23:07
+12
Ердоган сходе "проковтнув" плювок Уйла?
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25.07.2022 23:06
+11
Які вже угоди з рашкою? Схаменіться вже довбні.
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25.07.2022 23:08
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Ердоган сходе "проковтнув" плювок Уйла?
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25.07.2022 23:06 Відповісти
Эрдоган, ты прежде, чем кого-то учить, оккупированную Турцией часть Кипра верни...
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25.07.2022 23:06 Відповісти
Не згоден .Там ще від Римської Імперії їбуться. Скоро вибори там Аби Ердоган не врався.
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25.07.2022 23:54 Відповісти
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25.07.2022 23:07 Відповісти
Які вже угоди з рашкою? Схаменіться вже довбні.
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25.07.2022 23:08 Відповісти
Ей, дроган! Вийми палець ***** зі своєї дупи!
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25.07.2022 23:08 Відповісти
Що робили там арахімія і абрамович?
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25.07.2022 23:13 Відповісти
Договарівалісь пасрєдінє
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25.07.2022 23:47 Відповісти
Лисого ганяли як що, мільярди на кону ... В кишені
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25.07.2022 23:57 Відповісти
Бабло від Абрамовича рахували 😠
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26.07.2022 00:44 Відповісти
Послушайте Юрия Швеца ( вчерашний выпуск) ЗЕЛЕНСКИЙ ПОРУЧИЛ ШАВКЕ АРАХЛАМИДИИ ‼️СНЯТЬ САНКЦИИ С АБРАМОВИЧА "кошелька "***** 🤢🤡Проклятый Иуда ‼️
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26.07.2022 09:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U Вот этот ролик.
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26.07.2022 09:21 Відповісти
Абрамович виводив з-під санкцій путінські гроші, які йому доручили.
Арахамія - продавав Україну за 30 ********* від Абрамовича.
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26.07.2022 10:34 Відповісти
***** мона на все класти болт, а ми повинні виконувати.
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25.07.2022 23:13 Відповісти
Абрамович и тайные переговоры в Стамбуле по снятию Путина с санкций// №277 - Юрий Швец
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25.07.2022 23:15 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U https://www.youtube.com/watch?v=MRsV_xg_01U

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26.07.2022 09:22 Відповісти
В том числе и ты Эрл. А тебе Путя по губам проводил, жуй дальше сопли, ******* ты наш.
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25.07.2022 23:16 Відповісти
Все стороны? То есть опять это Украина виновата?
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25.07.2022 23:23 Відповісти
Именно. Ибо нех с кацапами в переговоры играться.
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25.07.2022 23:45 Відповісти
Самое главное в этих договорах - это что российские корабли с зерном не будут проверять. То есть, пизженное зерно автоматически легализуется. Непонятно, кому больше выгодны эти соглашения? А это мы еще не читали всех допсоглашений. Не зря это мини-***** вещает о мире.
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25.07.2022 23:29 Відповісти
Ердогану вигідно , перш за все !
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26.07.2022 00:43 Відповісти
Тобто турок сказав, що його неїпеніяка стрільба - везіть зерно при будь-яких умовах обстрілів? Ну-ну!
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25.07.2022 23:32 Відповісти
Ну если лохи согласны везти не смотря ни на что, то ему вообще пох...
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25.07.2022 23:46 Відповісти
Опущений ******. Фуууу.
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25.07.2022 23:39 Відповісти
ЕрдоГандон , що по тому договору повинні ви робити мерзотники коли хтось порушує умови? Що, таку ось х#йню нести?Нах такі "гаранти " взагалі потрібні?
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25.07.2022 23:48 Відповісти
А як нормальні люди повинні ставитись до кривавого вбивці і морального урода , путлєра ?

У Ердогана видно дах поїхав 😠
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26.07.2022 00:41 Відповісти
Таким чином, навіть якщо від Одесі не залишиться нічого, крім зернового терміналу морпорта, зерно має вивозитися. А коли буде знищений і зерновий термінал, Турція звинуватить Україну у невиконанні угоди і застосує штрафні санкції?
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26.07.2022 00:48 Відповісти
забезпечити припинення вогню та побудову миру, чесного та довгострокового", - пердоган накуй за рашистським коритом-"чесно" цілковита деокупація території України до 2014 року
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26.07.2022 00:51 Відповісти
ердоган, ти це своєму дружбану пуйлу скажи!
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26.07.2022 00:59 Відповісти
зелёная падаль договорилась
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26.07.2022 05:52 Відповісти
Почему все, к чему прикасаются руки сами знаете кого и другие члены (агрохимии, безмозглые, верховные кроты и пр.) превращается в дерьмо?
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26.07.2022 09:14 Відповісти
Этот зерновой договор позор для Украины
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26.07.2022 09:28 Відповісти
Русский и турок идут рядом и разговаривают. Турок, чтобы поддеть русского, говорит: - У вас в России что ни Иван, то дурак. - Правильно. У нас таких турками называют.
https://anekdotov.me/nacionalnosti/7487-russkij-i-turok-idut-ryadom-i-razgovarivayut-turok.html
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26.07.2022 09:30 Відповісти
И Иван на фоне турок живёт как дурак.
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26.07.2022 10:47 Відповісти
На самом деле главное в "переговорах по зерну" - маленький довесочек
о передышке - приостановке военных действий.
Сказать прямо "мы ********* пыль глотать" Россия не может,
и ищет любой другой повод, к которому можно пристегнуть перемирие.
А Абрахамия и Абрамович ("борцы за Украину, чтоб никто не сомневался)
должны обильно добавить лубрикант, чтобы впихнуть невпихуемое.
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26.07.2022 10:42 Відповісти
Турок есть турок.
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26.07.2022 16:28 Відповісти
 
 