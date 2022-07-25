Росіяни відновили підірвані ЛЕП між Херсонщиною і Кримом та крадуть електроенергію, - представництво президента в АРК

Російські окупанти відновили лінії електропередач між Херсонщиною і Кримом, підірвані в 2015 р. під час енергетичної блокади півострова, і крадуть електроенергію.

Про це повідомляє у телеграмі Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Глава окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов повідомив про відновлення опор високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом. Ці лінії були підірвані у 2015 році під час енергетичної блокади Кримського півострова у зв’язку з його окупацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що окупанти називають це "важливим кроком до економічної інтеграції" окупованих територій півдня України у Російську Федерацію та нібито "відтворення єдиного господарського комплексу, який протягом століть об'єднував Крим, Херсонщину та Запорізьку область". Цим "відновленням" опікувалися фахівці міністерства енергетики РФ.

Утім, наголошують в Представництві, попри заяви окупантів про готовність Криму за потреби стати "транзитним регіоном" для подачі електроенергії на захоплені РФ території півдня України, дуже ймовірно, що ситуація буде діаметрально протилежно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

Тимчасово непідконтрольні території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей в умовах мирного часу не відчували дефіциту електроенергії. Потреби цих регіонів покривали місцеві теплоелектростанції та Запорізька АЕС потужністю до 6000 Мегават електроенергії, яка розташована у місті Енергодар.

Тим часом окупований Крим споживає орієнтовно до 1300 Мегават електроенергії в літній період і до 1500 Мегават електроенергії в зимовий період, а покриття відповідних потреб відбувається шляхом місцевих теплоелектростанцій та через енергоміст із території РФ, допустимою потужністю 810 Мегават з ростовської АЕС.

"Енергосистема тимчасово окупованого Кримського півострова ніколи не була самодостатньою та завжди потребувала постачання електроенергії з інших регіонів. Вкрай імовірно, що в умовах окупації окремих територій півдня України, зокрема міста Енергодар і Запорізької АЕС, відновлення високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом може бути використано саме для забезпечення потреб Криму за рахунок окупованої Запорізької АЕС", - заявляють в Представництві.

Підкреслюється, що механізми та поведінка окупантів неодноразово свідчили про те, що їхні дії завжди спрямовані саме на викрадення ресурсів, а не на постачання. Таке вже відбулося з Північно-кримським каналом, таке відбувається з викраденням українського зерна з елеваторів та у фермерів новоокупованих територій півдня. Тепер до цього переліку може додатися електроенергія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кримчани за хабарі "вирішують питання" з російськими воєнкомами, - Скібіцький

Викрадення електроенергії окупантами може створити загрозу енергетичної кризи в регіоні, зокрема дефіциту електроенергії для потреб місцевого населення.