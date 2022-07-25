Росіяни відновили підірвані ЛЕП між Херсонщиною і Кримом та крадуть електроенергію, - представництво президента в АРК
Російські окупанти відновили лінії електропередач між Херсонщиною і Кримом, підірвані в 2015 р. під час енергетичної блокади півострова, і крадуть електроенергію.
Про це повідомляє у телеграмі Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ.
"Глава окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов повідомив про відновлення опор високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом. Ці лінії були підірвані у 2015 році під час енергетичної блокади Кримського півострова у зв’язку з його окупацією", - йдеться у повідомленні.
Зазначають, що окупанти називають це "важливим кроком до економічної інтеграції" окупованих територій півдня України у Російську Федерацію та нібито "відтворення єдиного господарського комплексу, який протягом століть об'єднував Крим, Херсонщину та Запорізьку область". Цим "відновленням" опікувалися фахівці міністерства енергетики РФ.
Утім, наголошують в Представництві, попри заяви окупантів про готовність Криму за потреби стати "транзитним регіоном" для подачі електроенергії на захоплені РФ території півдня України, дуже ймовірно, що ситуація буде діаметрально протилежно.
Тимчасово непідконтрольні території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей в умовах мирного часу не відчували дефіциту електроенергії. Потреби цих регіонів покривали місцеві теплоелектростанції та Запорізька АЕС потужністю до 6000 Мегават електроенергії, яка розташована у місті Енергодар.
Тим часом окупований Крим споживає орієнтовно до 1300 Мегават електроенергії в літній період і до 1500 Мегават електроенергії в зимовий період, а покриття відповідних потреб відбувається шляхом місцевих теплоелектростанцій та через енергоміст із території РФ, допустимою потужністю 810 Мегават з ростовської АЕС.
"Енергосистема тимчасово окупованого Кримського півострова ніколи не була самодостатньою та завжди потребувала постачання електроенергії з інших регіонів. Вкрай імовірно, що в умовах окупації окремих територій півдня України, зокрема міста Енергодар і Запорізької АЕС, відновлення високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом може бути використано саме для забезпечення потреб Криму за рахунок окупованої Запорізької АЕС", - заявляють в Представництві.
Підкреслюється, що механізми та поведінка окупантів неодноразово свідчили про те, що їхні дії завжди спрямовані саме на викрадення ресурсів, а не на постачання. Таке вже відбулося з Північно-кримським каналом, таке відбувається з викраденням українського зерна з елеваторів та у фермерів новоокупованих територій півдня. Тепер до цього переліку може додатися електроенергія.
Викрадення електроенергії окупантами може створити загрозу енергетичної кризи в регіоні, зокрема дефіциту електроенергії для потреб місцевого населення.
Будь ласка, зачекайте...
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Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.
Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?
Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.
http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR1HPEXxU04GrRn_BOPhRJgloA3bKfC6Cq5LwMe_24ygO07FCWCAQLHKQXE http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...
Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.
Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
Не повторяйте вслед за Корчинским и цензором брехню. -
«Дурень думкою багатіє». В «Енергоатомі» відповіли на заяви РФ щодо Запорізької АЕС
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html
Так що, при бажанні можуть це зробити, ми і світ ще й змушені будемо в цьому їм допомогти. Вони ж ще й будуть кричати, що людям з окупованої потрібна енергія
И сухопутный коридор, и зерно
Все как Х-ло задумал, пока что идет
Не повторяйте вслед за Корчинским и цензором брехню. -
«Дурень думкою багатіє». В «Енергоатомі» відповіли на заяви РФ щодо Запорізької АЕС
https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html
Тогда может так и было
А сейчас линии восстановили, контроль переключили
За 2 месяца все можно переделать
Якщо рашисти зможуть утримати ЗАЕС до осені-зими (в чому я сумніваюсь), вони будуть зменшувати до мінімуму виробництво електроенергії ЗАЕС. Я бачу великий план путлєра лишити енергобезпеки Європи на зиму і шантажувати, щоб зняли санкції. З зерном це їм вже вдалось зробити (без проблем продають наше зерно як своє і світ мовчить, бо хоче їсти). Про цей план свідчать:
- зменшення прокачки газу в Європу під різними причинами (щоб не змогли закачати достатньо газу в сховища);
- спроби створити аварії на нашому газопроводі;
- блокування постачання вугілля в Україну морським шляхом;
- зменшити виробництво на ЗАЕС до мінімуму.
Але я надіюсь, що до того у путлєра будуть такі воєнні проблеми, що йому буде не до цих планів. ЗСУ - наша надія!
Згадаймо деякі: добробати, волонтерство, вода в Крим, електроенергія в Крим, вугілля з ОРДЛО, вугілля з рашки, електроенергія від лукашенка, продуктопроводи для медведчука, візи для рашки, інформаційні ресурси руесесского міра в Україні (теле і радіоканали, москальська література, москальська мова, москальські назви, москальські співуни і т.і.)
И пусть а ж.ОПе не валят всю вину на СБУшника даже высокого ранга, приказать разминировать на Чонгаре 4 моста и 6 дамб могла дать только ж.ОПа, то-есть Дерьмак или его петушки типа Татарова.