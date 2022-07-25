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Новини Війна
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Росіяни відновили підірвані ЛЕП між Херсонщиною і Кримом та крадуть електроенергію, - представництво президента в АРК

леп

Російські окупанти відновили лінії електропередач між Херсонщиною і Кримом, підірвані в 2015 р. під час енергетичної блокади півострова, і крадуть електроенергію.

Про це повідомляє у телеграмі Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим, передає Цензор.НЕТ.

"Глава окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов повідомив про відновлення опор високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом. Ці лінії були підірвані у 2015 році під час енергетичної блокади Кримського півострова у зв’язку з його окупацією", - йдеться у повідомленні.

Зазначають, що окупанти називають це "важливим кроком до економічної інтеграції" окупованих територій півдня України у Російську Федерацію та нібито "відтворення єдиного господарського комплексу, який протягом століть об'єднував Крим, Херсонщину та Запорізьку область". Цим "відновленням" опікувалися фахівці міністерства енергетики РФ.

Утім, наголошують в Представництві, попри заяви окупантів про готовність Криму за потреби стати "транзитним регіоном" для подачі електроенергії на захоплені РФ території півдня України, дуже ймовірно, що ситуація буде діаметрально протилежно.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС та Україна працюють над збільшенням поставок української електроенергії до Європи

Тимчасово непідконтрольні території Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей в умовах мирного часу не відчували дефіциту електроенергії. Потреби цих регіонів покривали місцеві теплоелектростанції та Запорізька АЕС потужністю до 6000 Мегават електроенергії, яка розташована у місті Енергодар.

Тим часом окупований Крим споживає орієнтовно до 1300 Мегават електроенергії в літній період і до 1500 Мегават електроенергії в зимовий період, а покриття відповідних потреб відбувається шляхом місцевих теплоелектростанцій та через енергоміст із території РФ, допустимою потужністю 810 Мегават з ростовської АЕС.

"Енергосистема тимчасово окупованого Кримського півострова ніколи не була самодостатньою та завжди потребувала постачання електроенергії з інших регіонів. Вкрай імовірно, що в умовах окупації окремих територій півдня України, зокрема міста Енергодар і Запорізької АЕС, відновлення високовольтних ліній електропередач між Херсонською областю та окупованим Кримом може бути використано саме для забезпечення потреб Криму за рахунок окупованої Запорізької АЕС", - заявляють в Представництві.

Підкреслюється, що механізми та поведінка окупантів неодноразово свідчили про те, що їхні дії завжди спрямовані саме на викрадення ресурсів, а не на постачання. Таке вже відбулося з Північно-кримським каналом, таке відбувається з викраденням українського зерна з елеваторів та у фермерів новоокупованих територій півдня. Тепер до цього переліку може додатися електроенергія.

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Викрадення електроенергії окупантами може створити загрозу енергетичної кризи в регіоні, зокрема дефіциту електроенергії для потреб місцевого населення.

Автор: 

Крим (14153) енергетика (2597) електроенергія (6198)


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https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02uG17eVRPoFnhpaZBmU6ckep4VE15tNscvT2GeGDB2nrgtWFM8pTLo2ac92tGCy7ql?__cft__[0]=AZUvUj2pxa9ZMpS27koF5uY8aD_vj9gL6gFuDTy9VQ82sB7IxYdQrYDRvgOPLxZZ8BCdJkKhpoYuDeb4iMViFTf4xchzGtcnpUfGUScqA1Ay9hOM8bh38hPl-zMymeVAiVqOIhJY4bC4PvIqS3CTk0Fu&__tn__=%2CO%2CP-R 23 липня о 18:22 ·

Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.

Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?

Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.

http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR1HPEXxU04GrRn_BOPhRJgloA3bKfC6Cq5LwMe_24ygO07FCWCAQLHKQXE http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...

Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.

Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
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25.07.2022 23:12
+20
Надо повторить:
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25.07.2022 23:14
+15
Ну судя с того что наша власть все держит в тайне она в доле. К тому же помним как наша власть с пеной у рта заявляла что это не возможно. А пока что рашиситы через якобы поврежденные мосты через Днепр, заводят в Херсон военную технику для усиления обороны. Вот так мы и воюем.
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25.07.2022 23:13
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https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZUvUj2pxa9ZMpS27koF5uY8aD_vj9gL6gFuDTy9VQ82sB7IxYdQrYDRvgOPLxZZ8BCdJkKhpoYuDeb4iMViFTf4xchzGtcnpUfGUScqA1Ay9hOM8bh38hPl-zMymeVAiVqOIhJY4bC4PvIqS3CTk0Fu&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02uG17eVRPoFnhpaZBmU6ckep4VE15tNscvT2GeGDB2nrgtWFM8pTLo2ac92tGCy7ql?__cft__[0]=AZUvUj2pxa9ZMpS27koF5uY8aD_vj9gL6gFuDTy9VQ82sB7IxYdQrYDRvgOPLxZZ8BCdJkKhpoYuDeb4iMViFTf4xchzGtcnpUfGUScqA1Ay9hOM8bh38hPl-zMymeVAiVqOIhJY4bC4PvIqS3CTk0Fu&__tn__=%2CO%2CP-R 23 липня о 18:22 ·

Окупанти відновили ЛЕП, які були висаджені в повітря у 2015 році, й постачають електроенергію до Криму з Запорізької АЕС.

Чи не для цього український Енергоатом нещодавно запустив третій блок цієї АЕС?

Ще раз: Енергоатом запустив третій блок на АЕС, яка перебуває під контролем окупантів, для того, щоб вони могли постачати електроенергію в окупований Крим.

http://reform.energy/news/zaporizka-aes-pochala-pratsyuvati-troma-blokami-khmelnitska-pidklyuchila-blok-2-pislya-remontu-magate-20486?fbclid=IwAR1HPEXxU04GrRn_BOPhRJgloA3bKfC6Cq5LwMe_24ygO07FCWCAQLHKQXE http://reform.energy/.../zaporizka-aes-pochala...

Тепер розумієте чому американці не хочуть давати нам далекобійні ракети до Хімарсів? Бо від офісу президента до офісу Енргоатому, де засіли вороги, менше ніж чотири кілометри.

Який сенс обстрілювати ворожі штаби далеко за лінією фронту, якщо один з найбільш шкідливих ворожих штабів спокійно існує неподалік нашого міністерства оборони?
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25.07.2022 23:12 Відповісти
К сожалению Энергоатом не контролирует станцию и не может ничего запустить. Энергоатому в данном случае остается только констатировать факт.
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25.07.2022 23:22 Відповісти
БРЕХНЯ. ЗАЭС не может поставлять в Россию э/э. Потому что синхронизирована с ЕС.

Не повторяйте вслед за Корчинским и цензором брехню. -

«Дурень думкою багатіє». В «Енергоатомі» відповіли на заяви РФ щодо Запорізької АЕС

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html
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25.07.2022 23:48 Відповісти
Вы энергетик? Отключиться и подключиться при соответствующей доработке - не составляет особого труда если им надо. Керченский мост тоже невозможно было построить. Построили. Долго ли будет стоять- другое дело
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25.07.2022 23:59 Відповісти
Синхронизирована с ЕС, и что? Частота что в ЕС, что в рашке 50 гц, так что вообще никаких проблем
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26.07.2022 00:18 Відповісти
Частота в сети вот вообще никогда не бывает равна 50Гц. Она может быть 49.997Гц, и может быть 50.25Гц. Синхронизируется даже не частота сети, синхронизируется фазовый угол сдвига между сетями. Кацапы могут отключить от нашей энергосети Каховскую ГЭС, и тогда она будет поставлять электроэнергию в Крым, и вообще не будет поставлять в Украину. Там проще, там, грубо говоря, достаточно одного провода. Для АЭС это так не работает, к ней надо тащить минимум три независимых друг от друга нитки. А лучше 4. С другой стороны, это же кацапы, мы же знаем, что устроить аварию на АЭС, просто ради прикола - раз плюнуть. То есть правы и те, которые говорят, что это невозможно, и те, которые говорят что для кацапов нет ничего невозможного, могут и АЭС подорвать просто ради того, чтобы попытаться воровать с неё электроэнергию.
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27.07.2022 01:53 Відповісти
Ця відповідь була 21 травня цього року. Перечитайте ще раз, аргументи там непереконливі. Зважайте також на повний фізичний контроль орками ЗАЕС а також на ядерний шантаж Енергоатому, України і Європи.
Так що, при бажанні можуть це зробити, ми і світ ще й змушені будемо в цьому їм допомогти. Вони ж ще й будуть кричати, що людям з окупованої потрібна енергія
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26.07.2022 03:05 Відповісти
Марадерство, это главная духовная скрепа орды.
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25.07.2022 23:13 Відповісти
Ну судя с того что наша власть все держит в тайне она в доле. К тому же помним как наша власть с пеной у рта заявляла что это не возможно. А пока что рашиситы через якобы поврежденные мосты через Днепр, заводят в Херсон военную технику для усиления обороны. Вот так мы и воюем.
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25.07.2022 23:13 Відповісти
Надо повторить:
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25.07.2022 23:14 Відповісти
А що складно знову підірвати леп ? Чи там біля кожноі опори москальський батальйон стоіть.
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25.07.2022 23:17 Відповісти
достаточно взвода.
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25.07.2022 23:34 Відповісти
іди підрви, прапор тобі в сраку, чи то пак динамітна шашка
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26.07.2022 07:26 Відповісти
А їхній енергохвіст шо? Вже відсох?
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25.07.2022 23:18 Відповісти
багато ще чого розповідали. що й міст сраний керченьский не простоїть і року, і що воду нереально давати в крим без насосних станцій, і ще багато чього... трахомонія все в стамбулі з єрмаком порішали, і воду і електрику, і хавчик, все просто ВСЕ, які молодці...
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25.07.2022 23:20 Відповісти
тобі зЕ вже ввів чи ще чекаєш.,,. Нарід наголосив по попріколу Уря Уря ще раз Ур.,..слів нема
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25.07.2022 23:43 Відповісти
Какое то дежавю бл*****
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25.07.2022 23:21 Відповісти
І що? Там ваші люди? ******* по тих слупах. Чи Дєрьмак не дає?
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25.07.2022 23:21 Відповісти
Все йде по плану ууу зЕ і дерьмау ц опа буде жопа. На все свій час
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25.07.2022 23:46 Відповісти
Так «красиво» все прос*ать - это могли только зелёные блюдки!
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25.07.2022 23:23 Відповісти
Крым это Украина.
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25.07.2022 23:23 Відповісти
А вы то думали почему разминировали переходы на Херсон а ЗАЭС вообще сдали без боя. Зато нам радостно рассказывают что ЗАЭС подключила дополнительный енергоблок якобы для продажи електроенергии зарубеж. Так вот какой у вас зарубеж твари лживые. Опять про*бали? А потом как только меняется руководство так начинают секретные бумаги жечь чтобы народ не узнал правду.
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25.07.2022 23:27 Відповісти
Ну да,у Арахамии имеется огромный опыт по стрижке бабла с поставок электроэнергии (Берорусь), возможно решил и сдесь применить свой опыт.А может жахнуть как в 2015 г.?
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25.07.2022 23:29 Відповісти
Якщо вони з'єднали з Кримом.то і вся Україна під'єднана до цієї мережі.А Україна з'єднана з ЄС. Тут якісь мутки або брехня.А якщо ні то Україна може також відбирати електроенергію в рф.
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25.07.2022 23:30 Відповісти
И электричество и вода в Крым

И сухопутный коридор, и зерно

Все как Х-ло задумал, пока что идет
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25.07.2022 23:34 Відповісти
до опор 130-140 км - в радиусе достижения М31А2 с унтарной б\ч 90 кг. Вопрос решаемый. Не вижу препятствий.
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25.07.2022 23:37 Відповісти
Спокійно, у влади є план як отримати героїв росії.
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25.07.2022 23:48 Відповісти
А почему до сих пор ЛЭП "стоит загадочный"??Позорище..Мы и так не всё знаем, но даже не всего достаточно, чтобы делать неутешительные выводы...!
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25.07.2022 23:48 Відповісти
БРЕХНЯ. ЗАЭС не может поставлять в Россию э/э. Потому что синхронизирована с ЕС.

Не повторяйте вслед за Корчинским и цензором брехню. -

«Дурень думкою багатіє». В «Енергоатомі» відповіли на заяви РФ щодо Запорізької АЕС

https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-zaporizka-ayes-rosiya-okupatsiya/31860475.html
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25.07.2022 23:50 Відповісти
21 мая

Тогда может так и было

А сейчас линии восстановили, контроль переключили

За 2 месяца все можно переделать
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25.07.2022 23:58 Відповісти
Рюзьгі пи%дять,рюзьгі пи%здять шо хотять (С)
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25.07.2022 23:53 Відповісти
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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26.07.2022 00:58 Відповісти
ЩО ЗАВАЖАЄ ПОВТОРИТИ ПІДРИВИ ЛЕП.
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26.07.2022 02:12 Відповісти
А пам'ятаєте, як влада "сивочолого" руками вірного пса ківи пресувала в 2015-му патріотів, які підірвали цю ЛЕП? Тоді теж обгрунтовували, що цього робити не треба, бо там, в Криму, наші громадяни
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26.07.2022 03:11 Відповісти
У нас єдина можливість цього не допустити - це відвоювати ЗАЕС в окупантів!
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26.07.2022 03:20 Відповісти
Кто бы сомневался. Когда надо что-то украсть россия действует очень быстро
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26.07.2022 03:26 Відповісти
Мій прогноз:
Якщо рашисти зможуть утримати ЗАЕС до осені-зими (в чому я сумніваюсь), вони будуть зменшувати до мінімуму виробництво електроенергії ЗАЕС. Я бачу великий план путлєра лишити енергобезпеки Європи на зиму і шантажувати, щоб зняли санкції. З зерном це їм вже вдалось зробити (без проблем продають наше зерно як своє і світ мовчить, бо хоче їсти). Про цей план свідчать:
- зменшення прокачки газу в Європу під різними причинами (щоб не змогли закачати достатньо газу в сховища);
- спроби створити аварії на нашому газопроводі;
- блокування постачання вугілля в Україну морським шляхом;
- зменшити виробництво на ЗАЕС до мінімуму.
Але я надіюсь, що до того у путлєра будуть такі воєнні проблеми, що йому буде не до цих планів. ЗСУ - наша надія!
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26.07.2022 03:44 Відповісти
Добрі і правильні діла в Україні завжди починають активні громадяни, активісти-патріоти, яких підтримують патріотичпі змі. Влада при цьому чинить спротив, розганяє, дискредитує, саджає. Але влада не може перемогти патріотів, тому з часом під натиском патріотів здається, зі скрипом підтримує деякі добрі діла і потім навіть видає як свою заслугу.
Згадаймо деякі: добробати, волонтерство, вода в Крим, електроенергія в Крим, вугілля з ОРДЛО, вугілля з рашки, електроенергія від лукашенка, продуктопроводи для медведчука, візи для рашки, інформаційні ресурси руесесского міра в Україні (теле і радіоканали, москальська література, москальська мова, москальські назви, москальські співуни і т.і.)
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26.07.2022 04:18 Відповісти
Ну нормально, нам не надо будет строить
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26.07.2022 05:44 Відповісти
Зелені потвори в долі кляті зрадники
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26.07.2022 06:33 Відповісти
Так Дерьмак и его ж.ОПа на зря бабло от *****, срущего в чемодан, получают.
И пусть а ж.ОПе не валят всю вину на СБУшника даже высокого ранга, приказать разминировать на Чонгаре 4 моста и 6 дамб могла дать только ж.ОПа, то-есть Дерьмак или его петушки типа Татарова.
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26.07.2022 07:44 Відповісти
Понятное дело что рашисты воры . Но когда освободят Херон Енергодар Мелитополь быстрее падут не будет смысла удерживать так как логистическая цепочка будет отрезана.
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29.07.2022 19:39 Відповісти
 
 