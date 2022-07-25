Казахстан посилює зв'язки із США, Китаєм та Туреччиною і збільшує оборонний бюджет, – The Wall Street Journal

Казахстан, побоюючись стати наступним об'єктом російської агресії, розширює співпрацю зі США, Китаєм та Туреччиною, а також суттєво збільшує свій оборонний бюджет

Про це пише The Wall Street Journal, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Видання зазначає, що зростальна дистанція між Москвою та її найбільшим союзником у Центральній Азії є несподіваним викликом російському диктатору Володимиру Путіну.

Казахстан і РФ мають спільний кордон протяжністю 7644 км, що є другим за протяжністю кордоном у світі після кордону США і Канади.

WSJ поговорила з колишніми та чинними казахстанськими чиновниками, законодавцями та аналітиками. Вони кажуть, що зараз Казахстан переосмислює привілейоване становище Росії у своїй зовнішній політиці та налагоджує контакти з такими країнами, як США, Туреччина та Китай.

У Казахстані заборонено антивоєнні демонстрації, які можуть роздратувати Москву, але також заборонено публічне демонстрування пропагандистського російського символу Z. На початку березня Казахстан відправив в Україну Boeing 767 із 28 тоннами ліків.

На початку липня Міністерство фінансів Казахстану опублікувало проєкт наказу, в якому підтримуються західні обмеження на певні види експорту до Росії. Позиція Казахстану викликала гнів деяких представників російської влади.

За кілька тижнів після вторгнення делегація казахстанських офіційних осіб вирушила до Азербайджану та Грузії для переговорів про відродження так званого Середнього коридору — торгового маршруту, який проходить із Китаю до Європи через Середню Азію, Кавказький регіон та Туреччину.

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Офіційні особи США, починаючи з квітня, відвідували Казахстан кілька разів.

Наприкінці квітня міністр національної оборони Китаю Вей Фенхе приїхав до Казахстану та зустрівся з президентом Касимом-Жомартом Токаєвим. За даними китайського міністерства, сторони домовилися зміцнювати військове співробітництво.

Казахстан також прагне більш тісних відносин з Туреччиною. На початку травня Токаєв відвідав Анкару, де офіційні особи Туреччини та Казахстану підписали угоду про спільне виробництво бойових безпілотників у Казахстані.

Казахстан також збільшив власний оборонний бюджет на 441 млрд тенге (близько $918 млн).

За словами високопоставленого казахстанського чиновника, частина грошей піде на збільшення військових резервів. Казахстан засвоїв уроки із запеклого опору України, додав чиновник, – країна має реформувати свою армію, щоб вона стала більш мобільною та професійною для ефективної протидії у гібридній війні, яка використовує поєднання звичайних бойових дій та таких методів, як кібервійна, дезінформація та втручання у вибори.

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