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Новини Газова війна
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"Газпром" зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності

потік,північний,турбіна

Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив, що з 27 липня зменшить постачання до Німеччини газопроводом "Північний потік" ще на половину до 33 млн кубометрів на добу. Це всього 20% від загальної потужності газопроводу, яка становить 167 млн кубометрів на добу.

"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова". Добова продуктивність КС "Портова" з 07:00 МСК 27 липня становитиме до 33 млн куб. м на добу", – йдеться в заяві російської компанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Перед цим "Газпром" заявив, що отримав від Siemens документи від влади Канади на раніше заарештовану турбіну "Північного потоку", але все одно не буде збільшувати постачання газу.

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Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.

Автор: 

газ (10432) Газпром (3388) Північний потік (2462)


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Топ коментарі
+17
Вітаю Німчуру(інакше ні як) ви победілі. Дебіли Мля. Не шоб дати зброю! Ще вийобую.ся Ну ну
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25.07.2022 23:29
+17
Це меркель перевела всю германію з атомних станцій на путінський газ.
Под прєдлогом того, що атомні станції небезпечні, тіпа чорнобиль був.
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25.07.2022 23:43
+15
Шольц принизливо поповз на вимогу хутіна до Канади, випрошували турбіну, але їх попереджували, не йдіть на поводу у гопніка, все одно кине. Що маємо тепер - газу стало ще менше, гопнік отримав моральну насолоду, німецьке керівництво обісране!
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26.07.2022 00:24
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меркель негодуэ.
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25.07.2022 23:24 Відповісти
Піпєц оркам!
Посипалась параша!
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25.07.2022 23:26 Відповісти
і чому я не здивована...
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25.07.2022 23:27 Відповісти
Вітаю Німчуру(інакше ні як) ви победілі. Дебіли Мля. Не шоб дати зброю! Ще вийобую.ся Ну ну
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25.07.2022 23:29 Відповісти
Чому Європа не будує газовий потік з Катару? Я ніяк не можу зрозуміти.
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25.07.2022 23:29 Відповісти
так а в сирии думаете что происходит!? именно катар и виноват
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25.07.2022 23:45 Відповісти
Там можна побудувати через саудівську аравію, єгипет і середземне море.
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26.07.2022 21:10 Відповісти
Якщо що я з України... Проїздом тут Слава ЗСУ
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25.07.2022 23:31 Відповісти
Згадаймо блокаду кацапами Західного Берліну. Вистояли тоді, вистоїмо і тепер. Сподіваймось на англосаксів - вони не брешуть і не роблять підлоти.
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25.07.2022 23:32 Відповісти
Пора німеччині повертатись до атомних станцій.

А то меркель перевела всю німеччину з атомних станцій на російський газ.
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25.07.2022 23:33 Відповісти
У нас всё-таки дело идёт к тому, что их обслуживание продлят. Надо бы, конечно, стороить нормальные новые, но тут такое дело, инерция.
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25.07.2022 23:36 Відповісти
ага, все це під самим благовідним приводом - екологія, зелена енергія, скільки там відірваних верещало і що? це тільки слова були для казкових дурнів.
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26.07.2022 00:23 Відповісти
А Ви не знали, що Німеччина знаходиться у зоні такої сейсмічної активності, що японці тихенько радуються, що у них краще розташування в світі, ніж у бідних німців)))
А от німецьке керівництво та куплені горлопани це знають, тому б погодилися і на третій Північний потік!
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26.07.2022 08:23 Відповісти
ВНЕЗАПНО!!!
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25.07.2022 23:35 Відповісти
Перед зимою повністю зупинять...
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25.07.2022 23:36 Відповісти
Країни ЄС відверто за#бали, я глянув на на процент споживання газу, то населення в ЄС споживає 30% на опалення приготування їжі, 40% споживає хімічна та інша промисловість, а решту 30% споживають електростанції, якщо трішки напрястися то генерацію на газу можна виключити, повернувши використання на ТЕЦ вугілля або нафти, все ж буде дешевше аніж спалювати газ по 1900$ за 1000 кубів, щоб генерувати електроенергію.
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25.07.2022 23:39 Відповісти
Це меркель перевела всю германію з атомних станцій на путінський газ.
Под прєдлогом того, що атомні станції небезпечні, тіпа чорнобиль був.
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25.07.2022 23:43 Відповісти
Каталізатором була Фукусіма.
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26.07.2022 10:45 Відповісти
ну бачите вони стільки там скандалили що вугілля це неекологічно, стільки полякам мозги клєпали, санкції накладали і тепер, якщо вони на вугілля перейдуть то їм прийдеться признати що полякі і прибалтийці були праві, а німці обіср..ся.
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26.07.2022 00:25 Відповісти
Вони знали. Там дурнi не сидiли. Просто половина Бундестагу , як й наша Верховна Рада , були проплаченi Путiним .
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26.07.2022 00:34 Відповісти
Европа мне напоминает того чувака из игры престолов, которому что-то отрезали и пытками сломили волю.
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25.07.2022 23:40 Відповісти
Скорше:- трубу в дупу вставили й вони під наркозом. Дешевий газ- токсичний. Матимуть дешевий газ- здихатимуть в ГУЛАЗІ без газу. Ой,їм так некомфортно ,користуватися мізками!!! Сракою комфортніше
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26.07.2022 07:27 Відповісти
Найбільше російського газу купує Німеччина.
всього Європа купує 200 млрд кубометрів, з них 70 млрд купує германія.
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25.07.2022 23:41 Відповісти
німакі може давайте до урала знов?тепер вже разом за газом сходимо
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25.07.2022 23:45 Відповісти
а излишки куда, в воздух!?
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25.07.2022 23:47 Відповісти
це добре! дуже добре.
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25.07.2022 23:56 Відповісти
От вам і *****! Так виїбати одразу і Канаду , і Німеччину!!! Так хто тепер ідіот???
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26.07.2022 00:12 Відповісти
Дитячий садочок "Сонечко" ,на прогулянці
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26.07.2022 07:32 Відповісти
Шольц принизливо поповз на вимогу хутіна до Канади, випрошували турбіну, але їх попереджували, не йдіть на поводу у гопніка, все одно кине. Що маємо тепер - газу стало ще менше, гопнік отримав моральну насолоду, німецьке керівництво обісране!
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26.07.2022 00:24 Відповісти
А,не поповз,би:- гірше небуло,б. Й невін би,був на колінах,а кацапи стояли раком! Плазуни нездатні дивитися згори...
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26.07.2022 07:11 Відповісти
Заготовлюйте кізяки,бюргери.
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26.07.2022 00:24 Відповісти
Нехай ліс рублять на гроби,дебіли
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26.07.2022 07:22 Відповісти
Вітання ліверним ковбасам! 😂
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26.07.2022 02:37 Відповісти
"Якщо ви хочете віддати турбіну та отримати газ, ви не отримаєте ні турбіни, ні газу"
Сер Черчиль
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26.07.2022 02:39 Відповісти
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26.07.2022 07:29 Відповісти
Як,ми в восьмому класі в 1972р потішалися над довбнями з Європи,що купляться на Дешевий Газ,й стоятимуть Раком,коли Дядя Вася прикрутить вентиль ?!! Й що маємо,ми дитинчата, були Неправі!?? Який рівень недоносків з Європейсткого істеблішменту? Про шмеркель некажу,бо хвойда...
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26.07.2022 07:21 Відповісти
Так пол сотни лет газ на халяву. Пока Вы потешались, они на нём свою экономику до небес подняли.
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26.07.2022 15:06 Відповісти
супер..отже Європа на 80% швидше буде шукати нові ринки газу
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26.07.2022 08:56 Відповісти
Газ они не найдут. Если даже кто-то где-то выгнется раком чтобы поставить в Европу, его будет недостаточно и слишком дорого. Единственный путь отказ от газа в пользу других энергоносителей. Украина же как-то снизила потребление с 50 до 15 миллиардов кубов.
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26.07.2022 09:25 Відповісти
отримав турбіну а все рівно х@р на них ложив,
треба було шантажувати у відповідь,

отримаєш турбіну колу сховища газу будуть повні
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26.07.2022 08:58 Відповісти
Нужно переходить с газа и нефти на электричество. Бойлеры, индукционные плиты, электроотопление, электрокары, и т.д. Больше нужно строить АЭС и становиться независимыми. И тянуть трубы в другие нефтегазовые страны!
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26.07.2022 09:34 Відповісти
Як казав Бандера - Коли поміж хлібом і свободою народ обирає хліб, він зрештою втрачає все, в тому числі і хліб.

По між честю, свободою та газом німецька еліта обрали газ і заставила поставити Канаду турбіни росії. Як наслідок ця нікчемія втратила і честь, і газ.
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26.07.2022 10:19 Відповісти
А немецкая жаба уверяла что газ это не политика а просто бизнес.
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26.07.2022 16:20 Відповісти
 
 