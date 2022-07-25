"Газпром" зменшує постачання "Північним потоком" ще на половину - до 20% потужності
Російський газовий монополіст "Газпром" повідомив, що з 27 липня зменшить постачання до Німеччини газопроводом "Північний потік" ще на половину до 33 млн кубометрів на добу. Це всього 20% від загальної потужності газопроводу, яка становить 167 млн кубометрів на добу.
"У зв'язку із закінченням терміну міжремонтного напрацювання до капітального ремонту "Газпром" зупиняє експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на КС "Портова". Добова продуктивність КС "Портова" з 07:00 МСК 27 липня становитиме до 33 млн куб. м на добу", – йдеться в заяві російської компанії, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Перед цим "Газпром" заявив, що отримав від Siemens документи від влади Канади на раніше заарештовану турбіну "Північного потоку", але все одно не буде збільшувати постачання газу.
Нагадаємо, 14 червня "Газпром" заявив, що постачання газу через "Північний потік" внаслідок проблем з обладнанням може бути забезпечено в обсязі до 100 млн куб. м на добу (за планового обсягу 167 млн куб. м на добу). З 16 червня постачання до Німеччини зменшили ще на третину – до 67 млн кубометрів на добу. І в Німеччині, і в Україні заявляли, що заяви Росії про технічні проблеми на газопроводі – це брехня. Насправді рішення "Газпрому" обмежити постачання газу мало політичний характер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Посипалась параша!
А то меркель перевела всю німеччину з атомних станцій на російський газ.
А от німецьке керівництво та куплені горлопани це знають, тому б погодилися і на третій Північний потік!
Под прєдлогом того, що атомні станції небезпечні, тіпа чорнобиль був.
всього Європа купує 200 млрд кубометрів, з них 70 млрд купує германія.
Сер Черчиль
треба було шантажувати у відповідь,
отримаєш турбіну колу сховища газу будуть повні
По між честю, свободою та газом німецька еліта обрали газ і заставила поставити Канаду турбіни росії. Як наслідок ця нікчемія втратила і честь, і газ.