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В ОБСЄ нагадали, що росіяни на Донбасі досі тримають у полоні членів моніторингової місії

обсє

Виконувачка обов’язків голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Антьє Ґраве у понеділок засудила переслідування місцевих членів Місії, зокрема позбавлених свободи на окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Про це йдеться у заяві Ґраве, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Я найрішучіше засуджую необґрунтовані заяви та сфабриковані звинувачення проти наших місцевих членів Місії, а також вимагаю негайного звільнення наших співробітників, позбавлених свободи в непідконтрольних урядові районах, у Донецьку та Луганську", – сказала вона.

"Вони виконували свої обов’язки на найвищому рівні професіоналізму, відданості та неупередженості, надаючи об’єктивну інформацію, украй важливу для безпекової та гуманітарної ситуації в Україні", – зазначила виконувачка обов’язків голови СММ ОБСЄ.

Вона додала, що ОБСЄ робила і робитиме кроки щодо залучення всіх можливих каналів для забезпечення дотримання привілеїв та імунітетів нинішніх і колишніх посадових осіб ОБСЄ.

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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі на початку березня оголосила про припинення діяльності в Україні після того, як її остання польова місія, розміщена у Маріуполі, була обстріляна російськими військами.

31 березня Росія заблокувала продовження мандата СММ ОБСЄ в Україні. З 1 квітня СММ перейшла до адміністративної ролі для забезпечення безпеки членів Місії та майна на всій території України, зокрема на окупованих територіях.

Після цього голова Слідчого комітету Росії доручив перевірити інформацію про нібито ведення розвідувальної діяльності представниками місії ОБСЄ на території Донбасу.

А наприкінці квітня ОБСЄ підтвердила, що в Донецьку й Луганську полонили низку членів СММ, а Організація домагається їхнього звільнення. Одного з них вдалося евакуювати наприкінці травня.

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Топ коментарі
+9
Сьогодні Путін є терористом номер один у світі. А з терористами не ведуть переговорів, їх знищують, як знищили свого часу путінського колегу Осаму бен Ладена

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26.07.2022 01:08
+8
ця моніторінгова місія їздила тільки там, де потрібно було кацапським розвідникам. ось і доїздились. мандат протух тепер засуджувати.
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26.07.2022 01:13
+7
В таких організаціях , як ОБСЄ, ООН і інш. НЕ повинно бути росіян , так як вони всесвітні терористи !!
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26.07.2022 01:05
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Тому що мали неправильне ставлення до росії. Ердоган же вам сказав, із ****** дружити треба, а не ображати його
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26.07.2022 00:59 Відповісти
Та вони ж намагались. Мабуть, недостатньо поштиво "дружили".
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26.07.2022 01:21 Відповісти
ООН... ОБСЕ... А толку от вас?
Намониторили что? МН17? Беззубая Лига наций... Насмешка...
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26.07.2022 00:59 Відповісти
В таких організаціях , як ОБСЄ, ООН і інш. НЕ повинно бути росіян , так як вони всесвітні терористи !!
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26.07.2022 01:05 Відповісти
Сьогодні Путін є терористом номер один у світі. А з терористами не ведуть переговорів, їх знищують, як знищили свого часу путінського колегу Осаму бен Ладена

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26.07.2022 01:08 Відповісти
ця моніторінгова місія їздила тільки там, де потрібно було кацапським розвідникам. ось і доїздились. мандат протух тепер засуджувати.
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26.07.2022 01:13 Відповісти
ОБСЕ,называйте вещи своими именами-не держат в плену,а вместе ушли в запой.
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26.07.2022 01:15 Відповісти
Осудила, но конкретно не сказала, кто в этом виноват и от кого это зависит. Пипец, амеба.
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26.07.2022 02:28 Відповісти
Напомнили.... Терпите дальше импотенты и терпилы.
А меня интересует как там ребята со Змеиного и Азова....
Что то не вижу обеспокоенности Зеленского, ОП и зелени в ВР о их судьбе. Или уже списанный материал?
Сейчас Зеленского и ко больше волнуют кадры в сбу, прокуратуру....
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26.07.2022 04:16 Відповісти
Глибоко стурбована
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26.07.2022 04:51 Відповісти
Та даже если мамашу Столтенберга будут насиловать, они палец об палец не ударят. Русня смеётся в лицо всему миру, и всем законам, а они прощают под видом что ничего не происходит.
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26.07.2022 07:04 Відповісти
А причем тут генеральный секретарь НАТО?
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26.07.2022 09:10 Відповісти
ОБСЕ нагадалы и .... Шо? Обосрались? Пошлите на рашку ще одну мониторинговую миссию, може найдёте трупы потеряшек
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26.07.2022 08:29 Відповісти
Який сенс бути членом організацій, яка не виконує свої устави? Україна має поставити питання, або ви виконуєте свої устави, або всі визнають ваше кодло як фейкове сбіговисько скирдувальників бабла, та залишають його.
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26.07.2022 09:14 Відповісти
Ми дуже занепокоєні
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26.07.2022 10:51 Відповісти
Wyrażam swoje głębokie zaniepokojenie
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26.07.2022 20:42 Відповісти
 
 