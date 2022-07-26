США будуть працювати з партнерами, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп

Росія вкотре продемонструвала, що її обіцянкам не можна вірити, здійснивши удар по одеському порту одразу після підписання угоди щодо його розблокування, однак США очікують, що ця угода діятиме і для цього працюватимуть із партнерами.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зухвалий напад Росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань росії перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною",- підкреслив Прайс.

Так само, за його словами, це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань РФ, які вона взяла на себе.

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Прайс зауважив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджає доставці вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

"Попри ці (ракетні – ред.) удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив",- зазначив представник Держдепу.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати "надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована".

У цьому зв’язку Прайс підкреслив, що Вашингтон працюватиме з партнерами по всьому світу, "щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди".

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