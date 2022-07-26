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Держдепартамент США (1583) зерно (3091) росія (63552) Прайс Нед (144)

США будуть працювати з партнерами, щоб змусити Росію виконувати зернову угоду, - Держдеп

прайс,нед

Росія вкотре продемонструвала, що її обіцянкам не можна вірити, здійснивши удар по одеському порту одразу після підписання угоди щодо його розблокування, однак США очікують, що ця угода діятиме і для цього працюватимуть із партнерами.

З такою заявою виступив у понеділок під час брифінгу в Вашингтоні речник Держдепартаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Зухвалий напад Росії на портове місто Одеса лише через 24 години після підписання цієї угоди, безумовно, підриває довіру до зобов’язань росії перед іншими сторонами цієї угоди – ООН, Туреччиною й Україною",- підкреслив Прайс.

Так само, за його словами, це підриває довіру до ширших гуманітарних зобов’язань РФ, які вона взяла на себе.

Також читайте: Всі сторони підтвердили свої зобов'язання щодо зернової угоди, - ООН

Прайс зауважив, що Москва таким чином продовжує навмисно перешкоджає доставці вкрай необхідного продовольства до багатьох найбідніших країн світу.

"Попри ці (ракетні – ред.) удари, ми розуміємо, що сторони продовжують підготовку до розблокування чорноморських портів України для експорту продовольства та добрив",- зазначив представник Держдепу.

Він також підкреслив, що Сполучені Штати "надалі очікують, що Чорноморська угода буде імплементована".

У цьому зв’язку Прайс підкреслив, що Вашингтон працюватиме з партнерами по всьому світу, "щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди".

Також читайте: Всі повинні діяти відповідно до взятих на себе зобов'язань, - Ердоган про вивіз зерна

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Топ коментарі
+8
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26.07.2022 01:25
+4
https://twitter.com/i/status/1551328482751381508 https://twitter.com/i/status/1551328482751381508

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26.07.2022 01:27
+4
Верить КГБешнику такое себе удовольствие
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26.07.2022 01:47
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26.07.2022 01:25 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1551328482751381508 https://twitter.com/i/status/1551328482751381508

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26.07.2022 01:27 Відповісти
Ну не може дерьмак воювати з військами свого батька. Він же не може зрадити батька, який його виховав? А якщо може, то він кончений зрадник і може зрадити Україну.
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26.07.2022 07:15 Відповісти
Це зЕздець. Повний.
Чекаємо журналістського розслідування.
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26.07.2022 10:17 Відповісти
Посмотрите последний выпуск Ю Швеца , многое станет ясно. В
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26.07.2022 01:29 Відповісти
Верить КГБешнику такое себе удовольствие
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26.07.2022 01:47 Відповісти
отрывок про арахамию и абрамовича вполне себе, то что у многих на уме...
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26.07.2022 01:50 Відповісти
"Давайте спорить о вкусе устриц и кокосовых орехов с теми, кто их ел, до хрипоты, до драки, воспринимая вкус еды на слух, цвет на зуб, вонь на глаз....." (с)
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26.07.2022 02:17 Відповісти
А как вы думаете, такое имеет место быть? Ну вот честно
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26.07.2022 03:30 Відповісти
верить арохамии и прочей зе!блевотине ещё глупее
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26.07.2022 06:03 Відповісти
"щоби добитися від Москви відповідального виконання досягнутої угоди" є спосіб

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26.07.2022 01:33 Відповісти
И это очень хороший и действенный способ
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26.07.2022 08:20 Відповісти
красивое: один дрон снимает работу другого дрона, который палит какую-то рашистскую коробку.....
https://twitter.com/i/status/1551663292992688129
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26.07.2022 02:11 Відповісти
да розїбіть рашистам порти і чм флот разом з мостом томагавками за 1 годину і все закінчиться дуже швидко
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26.07.2022 03:00 Відповісти
"Дискотека" в турецком отеле. Найди каZZапа на фото слева и каZZапку на фото справа.
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26.07.2022 05:58 Відповісти
Гогилашвили передаёт привет Госдепу от
Арохамии и Абрамовича
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26.07.2022 06:04 Відповісти
краще б дали нам ракети на 300км щоб покарати москалів,
іншої мови воно не розуміє
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26.07.2022 08:51 Відповісти
 
 