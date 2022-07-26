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Німеччина (7088) Денис Шмигаль (4393) відбудова (336)

Очікуємо провести у Німеччині міжнародну експертну конференцію з питань відновлення України, - Шмигаль

шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що українська влада очікує восени провести в Німеччині міжнародну експертну конференцію з питань відновлення України.

"Цінуємо внесок Німеччини в забезпечення єдності Євросоюзу у підтримці України та заходах протидії повномасштабній російській агресії. Хочу також подякувати німецькій стороні за те, що за результатами саміту Групи семи Канцлер ФРН Олаф Шольц анонсував скликання міжнародної експертної конференції з питань відбудови України та створення відповідного плану відбудови в рамках німецького головування в G7", - наводить слова Шмигаля пресслужба уряду за результатами зустрічі з федеральним міністром внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер і федеральним міністром праці та соціальних справ Німеччини Губертусом Гайлем, передає Цензор.НЕТ.

Прем'єр наголосив, що Україна очікує на проведення такої конференції вже восени в Німеччині, й, за його словами, Європейська комісія також висловила готовність приєднатися до заходу.

Також читайте: Розблокування морських портів - це питання на мільярди доларів для економіки України, - Шмигаль

Крім того, Шмигаль подякував Німеччині за виділення Україні 1 млрд євро грантової фінансової допомоги.

Сторони обговорили розвиток проєктів у соціальній сфері, а також питання про визнання українських документів у застосунку "Дія".

У свою чергу федеральний міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер повідомила, що ФРН готова допомогти в розмінуванні українських територій і робитиме все від себе залежне, щоб допомогти Україні у війні.

Також читайте: Німецькі міністри Фазер і Гайль прибули з візитом до Києва

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Топ коментарі
+11
Відновлення, це все добре. Але скільки з того, що окуповано, вже відвойовано?
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26.07.2022 01:54
+10
Немає куди більше гроші платників податків витрачати???!!! Яке відновлення, які оцінки??? Війна ще бл#дь триває!!! Купить краще авто та шоломі з броніками для Захисників!!!
Курви зелені ніяк неможуть дочекатися великого крадівництва відбудивництва!!!
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26.07.2022 04:01
+9
THE TIME написали, як член української делегації у Турції Арахамія веде перемовини про відмивання від санкцій бабла хйла ( через кишеню його Абрамовича) . .. Хтось почне боротися зкорупцією таі мітацією боротьби зі зрадою у владі!!!
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26.07.2022 05:26
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Недостатньо всрались в Лугано?
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26.07.2022 01:52 Відповісти
Модно стало на переговори ходити з абрамовичем, як от по зерну. Туди його теж запросять?
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26.07.2022 06:56 Відповісти
Відновлення, це все добре. Але скільки з того, що окуповано, вже відвойовано?
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26.07.2022 01:54 Відповісти
ни одного крупного города
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26.07.2022 06:32 Відповісти
В УКРАЇНИ Є ШАНС ПОБУДУВАТИ НАРЕШТІ КОМФОРТНІ МІСТА І МІСТЕЧКА
ПО ЗАХІДНОМУ СТАНДАРТУ, АЛЕ ДУМАЮ ДЛЯ Зе ВЛАДИ ГОЛОВНЕ ЩОБ ЇМ
ВИДІЛИЛИ КОШТИ НА ВІДБУДОВУ РАДЯНСЬКОЇ СПАДЩИНИ
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26.07.2022 02:04 Відповісти
Та вже замахали ці продажні кончені тварі зі своїми наполеонівськими планами чергового великого- превеликого грабунка України та західних грошей, срать на загибель людей, срать на рахруху в містах- головне добратися до бабла та пилять, пилять і знов пилять в свої безрозмірни кишені. Я вже не дивиюсь довготерпінню нашого в край тупого "мудрого наріда", я дивуюсь терпінню патріотів! Сьогодні не на часі розбиратися, а завтра вже будуть зі всіма нами розбиратися, якщо хто буде проти. Подивиться на Корбана, так це відома персона, а інших , мабуть, відразу в гулаг в улюблену зеленоконченими мразями раху.
А "мудрий нарід" чекає (вже зачекався) російського сапога у себе на шиї, бо нашийник раба завжди легше обладунків воїна.
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26.07.2022 09:29 Відповісти
Саме Німечинні потрібно не давати великх ініциатив не кажучи велику роль в цій війні.Ці тварюки почали грати дуже в погану гру.Саме вони почали в 2012 році війну проти Україну і дефакто дали добро на це підготовкую рос військ на своїй території..Німцям ні в якому разі не потрібно довіряти.Німці Французи Угорці ці тварюки роблять все щоб Україна якого мога довше воювала і не мала впливу.
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26.07.2022 02:15 Відповісти
Коли Шмигаль став прем'єром, заговорив про воду в Крим, мовляв, там наші люди живуть. Зрозуміло, що то була лінія ОП, тому і говорив.
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26.07.2022 02:20 Відповісти
В ОП усі зрадники.
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26.07.2022 07:59 Відповісти
ФСБ: журналіст Христо Грозєв разом із українською розвідкою та людиною на ім'я Боб Дінар (а не Ділан?) намагався вкрасти військовий літак.....
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26.07.2022 02:24 Відповісти
Немає куди більше гроші платників податків витрачати???!!! Яке відновлення, які оцінки??? Війна ще бл#дь триває!!! Купить краще авто та шоломі з броніками для Захисників!!!
Курви зелені ніяк неможуть дочекатися великого крадівництва відбудивництва!!!
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26.07.2022 04:01 Відповісти
tak.
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26.07.2022 04:29 Відповісти
Нічого не зрозуміло. Нащо мертвим відновлення якесь? Дайте зброю і станки
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26.07.2022 04:50 Відповісти
THE TIME написали, як член української делегації у Турції Арахамія веде перемовини про відмивання від санкцій бабла хйла ( через кишеню його Абрамовича) . .. Хтось почне боротися зкорупцією таі мітацією боротьби зі зрадою у владі!!!
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26.07.2022 05:26 Відповісти
Лист Арахамії на захист про відмивання санкцій кишені Хйла Абрамовича THE TIMES представив у червні, а у ці дня Абрамович сидів в перших рядах перемовників по зерну ЯК ХТО? ПРЕДСТАВНИК ХЙЛА? То кому допомогає Арахамія , за винагороду звичайно, відмивати мільярди Хйла ?
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26.07.2022 06:43 Відповісти
Зелёные гниды договорились с абрамовичем пилить бабло лохов-европейцев?
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26.07.2022 05:55 Відповісти
Зараз мега ключовий елемент діяльності влади має бути забезпечення умов для економічного підйому країни. Люди мають отримати роботу, бізнес - шикарні умови для діяльності. А що роблять зелені довпойопи? Вони дєрєбанять чужі гроші і знімають популістські відосіки. Отже, на розвиток країни їм начхати, їм треба прібірахлітся на лохах здєсь і сєйчас.
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26.07.2022 06:03 Відповісти
А зарплати депутатам ВР збільшили у 10 разів під час війни.
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26.07.2022 07:58 Відповісти
обязательно надо взять украинскую делегацию в составе 500 человек минимум...
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26.07.2022 06:28 Відповісти
Це будуть мажори.
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26.07.2022 07:56 Відповісти
Шмигаль! Не "***** ногами"! Гроші давать не будуть - будуть гнать будівельні матеріали А їх красти складніше Та й будувать будуть під контролем представників ЕС
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26.07.2022 06:41 Відповісти
А шо - війна закінчилася?
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26.07.2022 07:29 Відповісти
Для Зелі і Шмигаля головне піар. Вірність до Батьківщині не має для них жодної вартості, бо не знають до якої.
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26.07.2022 07:54 Відповісти
Як же они надоели. Сдают интересы страны со всех сторон, но зато видосики и интервью такие патриотичные и пафосные. Уходите в отставку! Дайте людям победить рашку, гниды!!
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26.07.2022 08:17 Відповісти
Самі нікуди вони не підуть.
А людину з зростом й комплексом "янєлох" взагалі може виявитись важче позбутися ніж янкуовоча.
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26.07.2022 10:22 Відповісти
Долбоебы! Войну выиграйте , а потом восстанавливайте! А то опять про асфальт говорить будут и бабло клянчить!
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26.07.2022 09:20 Відповісти
 
 