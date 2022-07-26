Ляшко закликав міжнародні організації сприяти доставці ліків на окуповані Росією території
Міністерство охорони здоров'я України продовжує звертатися до міжнародних організацій з проханням сприяти в організації гуманітарних коридорів для доставки лікарських засобів на тимчасово захоплені Росією українські території.
Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
"Як міністр охорони здоров'я вже неодноразово звертався до різних міжнародних гуманітарних організацій із закликом втрутитися та допомогти нам в організації гуманітарних коридорів для забезпечення необхідними медикаментами наших громадян, які наразі перебувають на територіях, де росія намагається встановити окупаційний режим. Збереження людського життя та здоров'я є пріоритетом для міністерства. Для нас дуже важливо знати та розуміти, чи надається і як медична допомога нашим громадянам, у тому числі й полоненим, в окупації", – зазначив під час зустрічі міністр.
Також очільник МОЗ порушив питання організації доставки на території, де рф намагається встановити окупаційний режим, лікарських засобів і препаратів для того, щоб лікарі могли надавати медичну допомогу, а населення мало доступ до необхідних препаратів. Наразі загарбники блокують будь-яку можливість уряду України передати лікарські засоби на ці території, констатував Ляшко.
Крім того, за даними пресслужби, сторони обговорили співпрацю у питаннях відновлення психічного здоров’я українців та у сфері реабілітації.
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***** ты тупой, лошко
там людям них*** не достанется, вообще ничего
- обгрунтує необхідність залишитись в рашці фармкомпаніям;
- дозвіл на імпорт технологій;
- імпорт хімічних і біологічних компонентів;
- звинуватить саму Україну, що не дає можливості поставляти ліки;
- підірве десь авто з ліками і буде звинувачувати Україну