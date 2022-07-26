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ліки (1277) окупація (6517) Ляшко Віктор (1504)

Ляшко закликав міжнародні організації сприяти доставці ліків на окуповані Росією території

ляшко

Міністерство охорони здоров'я України продовжує звертатися до міжнародних організацій з проханням сприяти в організації гуманітарних коридорів для доставки лікарських засобів на тимчасово захоплені Росією українські території.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час зустрічі з представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Як міністр охорони здоров'я вже неодноразово звертався до різних міжнародних гуманітарних організацій із закликом втрутитися та допомогти нам в організації гуманітарних коридорів для забезпечення необхідними медикаментами наших громадян, які наразі перебувають на територіях, де росія намагається встановити окупаційний режим. Збереження людського життя та здоров'я є пріоритетом для міністерства. Для нас дуже важливо знати та розуміти, чи надається і як медична допомога нашим громадянам, у тому числі й полоненим, в окупації", – зазначив під час зустрічі міністр.

Також очільник МОЗ порушив питання організації доставки на території, де рф намагається встановити окупаційний режим, лікарських засобів і препаратів для того, щоб лікарі могли надавати медичну допомогу, а населення мало доступ до необхідних препаратів. Наразі загарбники блокують будь-яку можливість уряду України передати лікарські засоби на ці території, констатував Ляшко.

Крім того, за даними пресслужби, сторони обговорили співпрацю у питаннях відновлення психічного здоров’я українців та у сфері реабілітації.

Також читайте: Російські окупанти пошкодили вже майже 900 закладів охорони здоров’я в Україні, 127 лікарень повністю зруйновано, - Ляшко

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Топ коментарі
+11
Це тупо ! Всі ці ліки люди не отримають рашка їх забере.Ми во.ємо с покидьками і терористами.
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26.07.2022 02:17
+11
ИДИОТ... ну или агент ФСБ. . Сколько медикаментов достанется украинцам на оккупированной территории? 0 целых, хер десятых. Ну так и кому это надо?
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26.07.2022 06:27
+9
Хто-небудь дурню нагадає положення Конвенції про те що забезпечення населення всім необхідним на окупованих територіях покладається на окупанта?
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26.07.2022 06:38
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До речі,а де ця істота інша Ляшко?
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26.07.2022 02:00 Відповісти
Где-то,по-идеи в песте за бугром...
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26.07.2022 02:10 Відповісти
под корягой.......
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26.07.2022 02:21 Відповісти
под шконкой
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26.07.2022 04:26 Відповісти
Це тупо ! Всі ці ліки люди не отримають рашка їх забере.Ми во.ємо с покидьками і терористами.
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26.07.2022 02:17 Відповісти
Ліки тільки колаборантам , це очевидно . Але все ж таки частина ліків потрапить куди потрібно і це вже буде перемога . Рашистам поз на цевільних , вони самі дохнуть як мухи . Там залишились наші люди які потребують нашої допомоги
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26.07.2022 02:25 Відповісти
Каким образом до людей попадут лекарства?Орки ещё на блок постах всё отберут.И дай бог,чтобы люди с гумпомощи домой вернулись.
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26.07.2022 07:27 Відповісти
Я думал Олежка раздуплился! Кстати а где он! Боевой пи......!
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26.07.2022 04:24 Відповісти
Глас вопиющего в пустыне
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26.07.2022 04:27 Відповісти
Иди ещё с гибускум посоветуйся! Тот ещё эфиоп твою мать!
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26.07.2022 04:34 Відповісти
ВОЗ и ООН говнокорумпированая, полностью импотентная организация!
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26.07.2022 04:36 Відповісти
у боготыревой просите, она весь рынок лекарств крышевала , и контрафакт с роисси гнала , к нее лекарств много.
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26.07.2022 06:09 Відповісти
ИДИОТ... ну или агент ФСБ. . Сколько медикаментов достанется украинцам на оккупированной территории? 0 целых, хер десятых. Ну так и кому это надо?
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26.07.2022 06:27 Відповісти
Хто-небудь дурню нагадає положення Конвенції про те що забезпечення населення всім необхідним на окупованих територіях покладається на окупанта?
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26.07.2022 06:38 Відповісти
Скотиняка... А, це не той Ляшко...
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26.07.2022 06:50 Відповісти
давайте будем думать об их благополучии, лекарств подкинем, электрику, пару скорых мож, может на джип насобираем ?
***** ты тупой, лошко
там людям них*** не достанется, вообще ничего
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26.07.2022 07:05 Відповісти
Червоний хрест буде відновлювати психічне здлровя українців? Це у міністра треба відновити мізки.
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26.07.2022 07:17 Відповісти
Червлний хрест - це беззуба пропутінська організація, корумпована рашкою.
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26.07.2022 07:19 Відповісти
Тварюка ЗЕлена за все що коїться на окупованих тереторіях відповідальність несе окупат. Чи ти **** кацапні хочешь ліки відправляти в обхід санкцій?
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26.07.2022 07:22 Відповісти
Як московія використає цей заклик нашого міністра:
- обгрунтує необхідність залишитись в рашці фармкомпаніям;
- дозвіл на імпорт технологій;
- імпорт хімічних і біологічних компонентів;
- звинуватить саму Україну, що не дає можливості поставляти ліки;
- підірве десь авто з ліками і буде звинувачувати Україну
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26.07.2022 07:25 Відповісти
Драсти, давно не вылазило. Ковидные прививки уже закончились, шо Ляшко решил своим фейсом поторговать? Пошли кацапам остатки ,,астразенеки" в виде гуманитарки. Чё ж добру пропадать. Министр хренов. В ОТСТАВКУ!!!
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26.07.2022 08:10 Відповісти
в третьяковке старый жид молодому говорит - видишь трех богатырей, так в центре - муромец-еврей... ляшка, грёбаный ты бурят, на освобожденных территориях лекарств не хватает, так ты, чмо вонючее, еще и об оккупированных территориях говоришь... дурень, за оккупированные территории отвечают оккупанты... да, видать зеля настолько фейсом об дубовый тэйбл туп, что таких и министров понабирал...
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26.07.2022 08:15 Відповісти
Так , а свинособачі ******** будуть роздавати населенню. Воно дурне, чти така вазіва з масквабадщини?
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26.07.2022 08:29 Відповісти
Цікаво а уряд Шмигаля пенсії та соцвиплати на Лугандон дальше передає ?
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26.07.2022 08:52 Відповісти
Сралін в 1941-44 теж передавав на окуповані Гітлером території медикаменти та продукти ?
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26.07.2022 08:54 Відповісти
Вже виплачували вісім років пенсії жителям лднр ,тепер давай медикамети рашистам є клепка в голові ?
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26.07.2022 09:22 Відповісти
 
 