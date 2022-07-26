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Російські війська укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі та Херсонщині, - ISW

рф,армія

Загарбники на Запоріжжі та Херсонщині укріплюють позиції в очікуванні контрнаступу української армії.

Як передає Цензор.НЕТ, такого висновку дійшли аналітики Інституту вивчення війни (ISW) на основі зібраних даних.

Російські війська досягли незначних територіальних здобутків на південь від Бахмута 25 липня, але переважно страждають від тих самих обмежень, які раніше заважали їм швидко завоювати значні позиції під час наступальних операцій у Луганській області.

На відео з геолокації в соціальних мережах від 25 липня видно, що війська приватної військової компанії "Групи Вагнера" (ПВК) просунулися до Новолуганського, а російські та українські джерела відзначають, що російські війська контролюють територію Вугледарської електростанції на північній околиці Новолуганського, ймовірно, в результаті контрольованого відходу українських військ із цього району.

Російські Telegram-канали почали повідомляти про спроби росіян просунутися на Новолуганське ще 25 травня, тобто російські війська два місяці безуспішно атакували це єдине місце. Новолуганське не є ані великим населеним пунктом, ані характеризується особливо складним рельєфом, але російські війська тижнями стояли біля нього.

Захоплення Новолуганського та Вугледарської ГЕС не створить зручного виступу, яким російські війська зможуть просуватися на північ у напрямку Бахмута.

Читайте: На Запоріжжі в полоні російських окупантів залишаються понад 170 осіб, - ОВА

Захоплення Росією Новолуганського та Вугледарської електростанції, з іншого боку, вирівнює лінію української оборони, тим самим обмежуючи перевагу, яку окупація цих районів дає російським військам.

Російські війська навряд чи зможуть ефективно використати захоплення Новолуганського для взяття Бахмута, а постійні тактичні та оперативні обмеження, з якими вони стикаються на полі бою, ймовірно, сприятимуть кульмінації наступу на Донбасі до захопленням Бахмута, Слов’янська чи будь-якого іншого великого міста Донецької області.

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Російські війська досягли незначних успіхів на південь від Бахмуту, але навряд чи зможуть ефективно використати ці досягнення для повного контролю над самим Бахмутом.
  • Окупанти здійснили обмежені наземні атаки на північ від міста Харків, на схід від Сіверська та на схід від Бахмута.
  • Загарбники продовжують укріплення та зміцнення позицій у Запорізькій та Херсонській областях в очікуванні контрнаступу українських військ.
  • Українські війська продовжують завдавати ударів по російських опорних пунктах уздовж Південного напрямку.
  • Російські війська продовжують виводити військову техніку зі складів в Омську та зіткнулися з проблемами ремонту пошкоджених бойових машин.
  • Окупаційні чиновники продовжують висувати умови для приєднання окупованих територій до Російської Федерації та розширення адміністративного контролю над окупованими територіями України.

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Топ коментарі
+8
С таким контрнаступом кацапня може так там укріпитися,що хрен викуриш.
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26.07.2022 06:44
+6
піаніст молодець, завчасно попереджає орків до чого ім готуватися... йому. -- медальку від кремля!..
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26.07.2022 07:31
+4
Не забуваємо про дерьмаків, це третій варіант.
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26.07.2022 07:55
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С таким контрнаступом кацапня може так там укріпитися,що хрен викуриш.
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26.07.2022 06:44 Відповісти
Хто триндить про контрнаступ, той же відбивати не буде
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26.07.2022 07:25 Відповісти
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) враховують, що у нас є дерьмак, зелені, переговори по миру веде абрамович на пару з агрохімією з листом за 50 млн? Може вони нічого не знають про Україну?
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26.07.2022 07:54 Відповісти
Ана *** кожний день базарить що будем наступать можна і потіху дать
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26.07.2022 07:07 Відповісти
Військовослужбовці російської армії дезертують і відмовляються битися на фронті у війні проти України. Дедалі частіше фіксуються свідчення того, що бойовий дух окупантів знижується.

Про це заявив високопоставлений американський військовий чиновник. Його слова процитувала https://www.defense.gov/News/News-Stories/Article/Article/3103655/more-himars-*******-ghost-drones-bound-for-ukraine/ пресслужба Міністерства оборони США .

"Ми як і раніше спостерігаємо зростаючі ознаки проблем із дисципліною і моральним духом в російській армії", - зазначив він.

Також наголосив, що існує багато звітів, у яких детально описується, як російські солдати всіх рівнів дезертують із постів або відмовляються йти в бій.
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26.07.2022 07:28 Відповісти
піаніст молодець, завчасно попереджає орків до чого ім готуватися... йому. -- медальку від кремля!..
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26.07.2022 07:31 Відповісти
У кацапов есть 2 варианта. Первый и самый надежный, сдаться ВСУ, и тогда они живыми поедут пад радныя бярезки. После нашей победы. И второй вариант, под радныя бярезки поехать в пакете для мусора.
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26.07.2022 07:35 Відповісти
Не забуваємо про дерьмаків, це третій варіант.
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26.07.2022 07:55 Відповісти
И пока для кацапов он самый надёжный. Если мы не подсуетимся
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26.07.2022 08:03 Відповісти
Просто не всі розуміють як саме хотять зробити контрнаступ. А все просто в Херсоні відрізати від шляхів постачання зруйнувати всю логітику. В окупантів будуть проблеми з пальним ************ і харчами. Коли їх остаточно виснажать ось тоді будуть заходити в місто. А те що треба говорити про контрнаступ чи ні ( для України треба говорити щоб знали не тільки в Росії але й закордоном о то техніку Україна поступово отримує ось нехай західні партнери чують що не дарма будуть постачати зброю. І те що кажуть що орки закріпляться це викликає великі сумніви -проти західної зброї вони не врятуються і бліндажі їх не врятують.
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26.07.2022 08:14 Відповісти
Ви прям генерал Гундаріан. Без вас Україна ніяк. Треба швидко у генштаб.
Тільки ви не врахували декілька речей. По перше, що кацапи взвели понтони. І по друге, що ракети GMLRS, якими ЗСУ пуляє з HIMERS по кацапам, як виявилось мають один недолік. Коли ціль є бетонна металоконструкція. Замість того, щоб вибухнути на поверхні моста ракета в ньому пропалює дірку і вже потім вибухає. Тому міст на Херсонщині устояв. І русня дірки вже ті залатала. А наші перестали марно витрачати дорогі **********. Так що пропонуєте зробити, щоб відрізати московитів від постачання? Яким чином?
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26.07.2022 10:23 Відповісти
Незважаючи на нестерпну спеку, тисячі українців, що тікають від "рускава міра", змушені тижнями чекати дозволу рашистів на пропуск через їх блок-пости під Василівкою на дорозі до Запоріжжя.
Ворог це робить свідомо, щоб прикритись нашими людьми як живим щитом від можливої раптової атаки при початку контрнаступу ЗСУ в цьому районі.
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26.07.2022 08:16 Відповісти
 
 