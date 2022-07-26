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Рашисти здійснили ракетну атаку по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації, - Братчук
Одеська область зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.
"Одещина. Ракетна атака із застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+26 Микола Мазуренко
показати весь коментар26.07.2022 06:52
+17 Александр Товба
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+17 Лилия Стацкая
показати весь коментар26.07.2022 07:38
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а фсбешний Швець там був присутній і своїми вухами бачив ?
то прибрати пілотів
чи може щось станеться з інфраструктурою аеропорту