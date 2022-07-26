Рашисти здійснили ракетну атаку по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації, - Братчук

Одеська область зазнала ракетної атаки із застосуванням літаків стратегічної авіації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Ракетна атака із застосуванням літаків стратегічної авіації. Подробиці - згодом", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Одещині, влучили у склад