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Цілі Путіна в Україні зазнали невдачі, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена, - Конгрес США

сша,конгрес

Цілі президента Росії Володимира Путіна в Україні зазнали невдачі. Москва зазнає поразки, якщо продовжуватиме війну.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі.

Група американських законодавців від Республіканської і Демократичної партій відвідала Україну, де зустрілася з президентом Зеленським, провела зустріч з депутатами Верховної ради України, а також відвідала Бучу, Ірпінь та інші райони під Києвом.

Двопартійну делегацію очолив член Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт. У поїздці взяли участь співголова українського кокуса Майк Куіглі, конгресмен Майкл Уолтц, конгресвумен Елісса Слоткін і конгресвумен Майкі Шеріл.

За словами Куіглі, в ході візиту до Києва відбулися плідні дискусії про вплив західної допомоги на війну і про те, що Сполучені Штати і Конгрес можуть зробити, щоб продовжувати підтримувати українську боротьбу за демократію.

"Моє послання президенту Росії Путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися", - додав американський законодавець.

Також читайте: Підхід Заходу до Путіна неправильний, - Ердоган

Автор: 
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Топ коментарі
+22
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26.07.2022 08:22
+18
А чи знають вони хто папа у дєрьмака і що з ним робити?
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26.07.2022 07:57
+18
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26.07.2022 08:38
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А чи знають вони хто папа у дєрьмака і що з ним робити?
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26.07.2022 07:57 Відповісти
А шо робить ? Батьків не вибирають)))
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26.07.2022 08:02 Відповісти
Питання було що з цим робити.
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26.07.2022 08:21 Відповісти
Все вони знають і вже давно відкрито кажуть прибрати, але боневтіку пох
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26.07.2022 08:44 Відповісти
США , хватит терпеть ПРЕДАТЕЛЕЙ ВНЕДРЁННЫХ В Украину , посмотрите , как засранцы ze , Вас и Нас украинцев цинично обманывают ОНИ ЕЩЁ ХУЖЕ ПУТЛЕРА , наносят Вред Государству и народу Зеленский послал на переговоры д'Ерьмака и Арахлама,ЧТОБЫ СНЯТЬ САНКЦИИ С РАШИСТСКОЙ БАНДЫ И ЛИЧНО АБРАМОВИЧА "кошелька" ***** ‼️У Мира требует ,как можно больше санкций , а сам лично втихаря их снимает‼️💩🤡🤢👿. Мраз
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26.07.2022 09:30 Відповісти
"... зазнали часткового успіху. *
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26.07.2022 08:04 Відповісти
Какая альтернатива этому? "Просто перестать стрелять", а западные страны при этом должны "перестать подливать своими поставками вооружения масло в конфликт"?
Все верно?
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26.07.2022 08:07 Відповісти
Про те що у орків все за@бісь , можеш послухати в передачі соловйьоба .. .
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26.07.2022 08:29 Відповісти
. Іншої відповіді від кацапського трололо я й не очікував . Як тільки - нема шо сказать , зразу спливає тема мобілізації . .
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26.07.2022 08:44 Відповісти
Путнє...🤦
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26.07.2022 08:52 Відповісти
А що з масштабом мобілізації не так? Йшов би ти лісом,кацап. Поваляв дурня-досить.
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26.07.2022 08:47 Відповісти
Свежачок, ты записался на кабзона?
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26.07.2022 08:50 Відповісти
Ну це вже від кацапського бидла залежить. Якщо 200 тис. жмурів для них нормально,то хай далі йдуть на забій🤷
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26.07.2022 08:11 Відповісти
Тоді хренова з тебе Ванга. Та й вона сама була мильною бульбашкою.
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26.07.2022 08:25 Відповісти
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26.07.2022 09:19 Відповісти
Єрмак у розпачі .
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26.07.2022 07:58 Відповісти
Чи знають члени кокусу, що мілованов і ніколенко дуже поганої думки про Конгрес і зеленському про це розповіли через СМІ? Якщо він їх звісно читає.
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26.07.2022 08:02 Відповісти
Вони й собі Арестовича завели?
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26.07.2022 08:07 Відповісти
Вимога до уряду США про постачання Україні необхідного озброєння є не лише справедливою, а й законною. Бо існує не лише моральні зобов'язання США, як гаранта згідно Будапештського меморандуму, а й цілком матеріальні: весь збройовий уран вартістю кілька сот мільярдів $, відданий Україною росії у складі боєголовок стратегічних і тактичних ядерних ракет, було транзитом передано США, через що років 15-20 тому депутати-путінці звинуватили свого колишнього правителя єльцина у державній зраді.
Довідка:
на початок 1994р. на озброєнні 43-ї ракетної армії України було 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 «Стілет» (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (SS-24).
SS-19 несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а SS-24 - по 10 (460).
Разом 1 240 боєголовок із стратегічними зарядами, всього ж на озброєнні перебувало 1272 стратегічних ядерних боєголовок.
Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї.
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26.07.2022 08:08 Відповісти
міністрьі і савєтнікі нє любят кангрєс...(с).
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26.07.2022 08:10 Відповісти
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26.07.2022 08:10 Відповісти
Наші запроданці чемно зустріли друзів. Пригощали, як водиться, Ірпенем і Бучею. Господи, що воно коїться!!!
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26.07.2022 08:12 Відповісти
Так у кацапні цілі міняються чи не кожен тиждень.
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26.07.2022 08:13 Відповісти
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26.07.2022 08:41 Відповісти
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26.07.2022 08:22 Відповісти
Ни добавить , ни убрать.
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26.07.2022 09:06 Відповісти
сейчас выбегут подельники хутина -орбан -эрдоган -эритрея, Китай и все будут умолять сохранить хутину лицо ,а не пошли бы вы н**** все вместе ,строем.
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26.07.2022 08:26 Відповісти
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26.07.2022 08:30 Відповісти
Не знаю точних планів куйла, однак не все так хєрово як пишуть американці: Україною править маріонетка агента фсб, в офісі президента України більша частина співробітників - це рашистська агентура, в парламенті - прокацапська більшість.Так що Ze дуже вигідний для рашистів през.
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26.07.2022 08:30 Відповісти
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26.07.2022 08:38 Відповісти
👍👍👍
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26.07.2022 09:18 Відповісти
чим х@йло думав коли починав війну,
буде принижений чи **@ло не збереже то його проблеми,
наше завдання знищити максимум ворогів хто вторгся на територію України
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26.07.2022 08:45 Відповісти
Путлеру некуда деваться, признать поражение - зомби-стадо не воспримет. Получается врал, что все идет по плану. Для него это смерть. Потому он пустил все на самотек. Не могу завоевать, то все разрушу. Как в аникдоте - не догоню, зато согреюсь. Потому пока есть ракеты будут бомбить, и не факт, что только один год...
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26.07.2022 08:55 Відповісти
зомбі-стадо сприйме все, що їм скажуть скабєєва і ко.
сьогодні ми воюємо з остазією, а завтра з євразією, какая разніца.
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26.07.2022 09:40 Відповісти
25 відсотків країни захоплено, фронт 1000 кілометрів під постійним обстрілом, краще б ці чиновники думали як нам все повернути й нам зберегти лице, а не кінченим людоїдам з боліт.
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26.07.2022 09:01 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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26.07.2022 09:19 Відповісти
а кремлевский ******** будет- опущенный,обосаный ***********............................мать его суку...............................!
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26.07.2022 09:19 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА ВСУ!
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26.07.2022 09:20 Відповісти
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26.07.2022 09:20 Відповісти
Плювать вона хотіла на ваше приниження. Хіба уже цій тупоголовій європі і США досі не зрозуміло?????...
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26.07.2022 12:49 Відповісти
Може воно і так, але нам від цього не легше.
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26.07.2022 13:20 Відповісти
Це остання велика війна для мордору. В плані воєнних технологій вони вгору вже не піднімуться.
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29.07.2022 14:58 Відповісти
 
 