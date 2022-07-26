Цілі Путіна в Україні зазнали невдачі, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена, - Конгрес США
Цілі президента Росії Володимира Путіна в Україні зазнали невдачі. Москва зазнає поразки, якщо продовжуватиме війну.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це заявив співголова українського кокусу в Конгресі США Майк Куіглі.
Група американських законодавців від Республіканської і Демократичної партій відвідала Україну, де зустрілася з президентом Зеленським, провела зустріч з депутатами Верховної ради України, а також відвідала Бучу, Ірпінь та інші райони під Києвом.
Двопартійну делегацію очолив член Палати представників у справах збройних сил Адам Сміт. У поїздці взяли участь співголова українського кокуса Майк Куіглі, конгресмен Майкл Уолтц, конгресвумен Елісса Слоткін і конгресвумен Майкі Шеріл.
За словами Куіглі, в ході візиту до Києва відбулися плідні дискусії про вплив західної допомоги на війну і про те, що Сполучені Штати і Конгрес можуть зробити, щоб продовжувати підтримувати українську боротьбу за демократію.
"Моє послання президенту Росії Путіну зрозумілі: ваші цілі в Україні зазнали невдачі. Якщо ви продовжите цей незаконний напад, Росія буде тільки ще більше ізольована і принижена. Україна та її союзники не будуть вагатися", - додав американський законодавець.
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Довідка:
на початок 1994р. на озброєнні 43-ї ракетної армії України було 176 ракетних комплексів типу «ОС» («Окремий старт»), що мали на озброєнні 130 ракет класу РС-18 «Стілет» (SS-19) та 46 ракет класу РС-22 «Скальпель» (SS-24).
SS-19 несли по 6 ядерних боєголовок (загалом 780), а SS-24 - по 10 (460).
Разом 1 240 боєголовок із стратегічними зарядами, всього ж на озброєнні перебувало 1272 стратегічних ядерних боєголовок.
Україна мала також щонайменше 2 883 одиниці тактичної ядерної зброї.
буде принижений чи **@ло не збереже то його проблеми,
наше завдання знищити максимум ворогів хто вторгся на територію України
сьогодні ми воюємо з остазією, а завтра з євразією, какая разніца.