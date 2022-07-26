Через активні обстріли Нікополя кількість охочих евакуюватися з міста зросла в десятки разів, - ОВА

На Дніпропетровщині кількість охочих евакуюватися з Нікополя, який війська РФ віднедавна почали активно обстрілювати з тимчасово захоплених територій, зросла в десятки разів.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Півтора тижня тому ворог почав активно обстрілювати Нікополь. Через це кількість бажаючих покинути місто значно збільшилася. Раніше звідти евакопотягом вирушало до 10 людей на день. Минулого тижня – у десятки разів більше. У середньому до 200 містян на день", - зазначили в ОВА із посиланням на начальника дніпровського центрального вокзалу Вадима Бусурулова.

Інформують, що з Нікополя та Дніпра щодня ходить евакуаційний потяг до Львова. За останню добу ним поїхали з міста 35 людей.

"Поїзд №120 ходить із Запоріжжя до Львова щодня. Він робить зупинки у Нікополі, Апостоловому, Кривому Розі. У складі потягу – 4 евакуаційні вагони. У разі потреби їхню кількість збільшуватимемо. Проїзд безкоштовний", – зауважив Бусурулов.

Ще один евакопотяг - №233/85 "Покровськ-Дніпро-Львів" - їде через Дніпро. Відправлення з Дніпра – о 21:34. Відправка зі станції у Нікополі – о 12:58.

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