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обстріл (27045) евакуація (2240) Нікополь (1074)

Через активні обстріли Нікополя кількість охочих евакуюватися з міста зросла в десятки разів, - ОВА

нікополь

На Дніпропетровщині кількість охочих евакуюватися з Нікополя, який війська РФ віднедавна почали активно обстрілювати з тимчасово захоплених територій, зросла в десятки разів.

Про це повідомила пресслужба Дніпропетровської обласної військової адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

"Півтора тижня тому ворог почав активно обстрілювати Нікополь. Через це кількість бажаючих покинути місто значно збільшилася. Раніше звідти евакопотягом вирушало до 10 людей на день. Минулого тижня – у десятки разів більше. У середньому до 200 містян на день", - зазначили в ОВА із посиланням на начальника дніпровського центрального вокзалу Вадима Бусурулова.

Інформують, що з Нікополя та Дніпра щодня ходить евакуаційний потяг до Львова. За останню добу ним поїхали з міста 35 людей.

"Поїзд №120 ходить із Запоріжжя до Львова щодня. Він робить зупинки у Нікополі, Апостоловому, Кривому Розі. У складі потягу – 4 евакуаційні вагони. У разі потреби їхню кількість збільшуватимемо. Проїзд безкоштовний", – зауважив Бусурулов.

Ще один евакопотяг - №233/85 "Покровськ-Дніпро-Львів" - їде через Дніпро. Відправлення з Дніпра – о 21:34. Відправка зі станції у Нікополі – о 12:58.

Читайте: Окупанти вночі обстрілювали Нікополь та Марганець зі спальних районів Енергодару, - мер Орлов

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Сидели и ждали у моря погоды до последнего .Неужели думали что их пронесёт ?
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26.07.2022 08:29 Відповісти
чому не давати активну відповідь москалям через дніпро
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26.07.2022 08:40 Відповісти
Дроном-камiкадзе вдарили по палатцi в Енергодарi,а потрiбно було массово атакувати "Гради" противника.Не було би чим обстрiлювати Нiкополь.
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Чомусь Корбана перед цим нейтралізували? Після успіхів на харківському напрямку зняли керівника СБУ, а зараз пішло гівно по трубах. Такі співпадіння?
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26.07.2022 08:42 Відповісти
Залишати свої домівки і їхати з дітьми у невідомість - на це дуже важко зважитись. Але, якщо ти кожен день перебуваєш у дикому стресі, ночуючи у підвалі, коли боїшся вийти на двір чи в магазин, бо ракети ворожих "градів" прилітають несподівано і тихо, коли дізнаєшся про поранення близьких чи знайомих тобі людей і уявлсєш на їх місці себе чи своїх рідних, тоді із бажанням якнайскоріше позбутись цих кошмарів само собою і приходить рішення їхати.
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26.07.2022 08:42 Відповісти
ЗСУ, звичайно, герої. Героям слава!
Але толку мало.
Сухопутку в Крим орда вже має, їм треба сухопутку в ПНР, чекаємо.
Слава "мудрому нАріду"!
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26.07.2022 08:47 Відповісти
Зелена мразото нейтралізувала Корбана який дуже заважав сідати Дніпро та область….зараз наверстуют
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26.07.2022 10:07 Відповісти
 
 