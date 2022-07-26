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Миколаївська область (2204) Одеська область (2998) ракети (3924)

Масований ракетний удар по півдню України: рашисти вдарили по Одещині та Миколаївщині, - ОК "Південь"

ракета

По півдню України завдано масованого ракетного удару, серед іншого із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог здійснив ракетну атаку по Одещині із застосуванням літаків стратегічної авіації, - Братчук

Зазначається, що по Миколаївському району завдано удару і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.
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Топ коментарі
+53
Отака фігня коли переговори від України по вивозу зерна веде абрамович з агрохімією за 50млн за лист підтримки путінського гаманця.
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26.07.2022 08:53
+42
Доки визволення Херсону почнется , Миколаїв загнеться, а Одеса здригнеться, а у Нікополі гть люднй не залишиться. Отака вона ціна пустої балаканини
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26.07.2022 08:45
+41
Это ратификация зернового соглашения?
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26.07.2022 08:43
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Отака фігня коли переговори від України по вивозу зерна веде абрамович з агрохімією за 50млн за лист підтримки путінського гаманця.
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26.07.2022 08:53 Відповісти
Пане Микола,ви дуже помилились. Ара-хламідія,веде переговори по вивозу зерна з *********** гаманцем абрамовичем,а за лист підтримки,про зняття санкцій сума відкату приблизно 1,5-2 мілліардів доларів.Пацани з єрмаковського ФСБшного ОП,працюють чесно 25% від суми 10 мілліардів,і (торг здесь не уместний).
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27.07.2022 08:54 Відповісти
Потопить ещё пару корыт кацапских типа "Москва".
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26.07.2022 08:37 Відповісти
в этом случае надо не топить а сбивать с чего пуляли
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26.07.2022 08:41 Відповісти
С них и пуляле
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26.07.2022 08:58 Відповісти
И с чего могут пульнуть.
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26.07.2022 08:58 Відповісти
С самолетов
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26.07.2022 09:00 Відповісти
Уточню: "И то, с чего могут пульнуть".
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26.07.2022 12:04 Відповісти
Хтось би пояснив кацапським покидькам,що на демонстрації "за припинення війни" все одно ніхто не вийде,скільки б вони не тероризували населення. Хоча що цій наволочі поясниш?
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26.07.2022 08:41 Відповісти
пояснювати кацапам то марна праця
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26.07.2022 10:45 Відповісти
Это ратификация зернового соглашения?
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26.07.2022 08:43 Відповісти
так, закріплення "вогнем" типу замість підписів і печаток
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26.07.2022 08:56 Відповісти
Ой, напугали ёжика голой попой!
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26.07.2022 14:31 Відповісти
Доки визволення Херсону почнется , Миколаїв загнеться, а Одеса здригнеться, а у Нікополі гть люднй не залишиться. Отака вона ціна пустої балаканини
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26.07.2022 08:45 Відповісти
Так взял бы с собой 33 богатыря и освободили бы Херсон, а ты сидишь тут, и свистишь.
Отака вона ціна пустої балаканини
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26.07.2022 13:25 Відповісти
Цікаво виходить, що державні службовці і правоохоронними здали Херсон? А я бачу, що правоохоронними грабують громадян і ніяк не заспокояться, так ось воно до чого все
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26.07.2022 21:37 Відповісти
сам на якому етапі звільнення?
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26.07.2022 16:57 Відповісти
"Отака вона ціна пустої балаканини"(С) Твоєї.
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26.07.2022 18:25 Відповісти
Може скоріш язик дурнуватий в когось приїпанутого "загнеться" чи його серлива дупа "здригнеться" - аніж Одеса чи Миколаїв від чогось там жахнеться! (скільки б ті рашистські виродки не казились від власного безсилля - їм НІКОЛИ нас не зламати!!!🖕) Хай наші хлопці із ЗСУ💛💙 роблять свою роботу(а роблять вони її на совість - аж у кацападлів😱 пукани здригаються та підриваються!! ) - а нам своє робити: кожен на своєму місці хай робить що має чи хоча б що може - аби тільки пришвидшити нашу Перемогу! А звиздіти усіляку фуйню - не мішки тягати! Херсон ОБОВ'ЯЗКОВО повернеться під контроль України - як і всі поки що захоплені орками землі - і все в нас буде УКРАЇНА!!!🇺🇦 В нас просто немає іншого вибору : або ми перемагаємо(і таки ПЕРЕМОЖЕМО!) орду - або нас просто не буде на цій землі..
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26.07.2022 18:42 Відповісти
ясно , "звиздіти всяку фігню" в нас може тільки т.зв. президент! всім іншим - заткнути писки ! неначасі! проблема , що утримання цього звиздуна здійснюється за НАШІ гроші! і непогано здійснюється!
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27.07.2022 00:15 Відповісти
Ніколи не буде контрнаступу По оманському договорняку три області орки захоплять тихенько без паліва ,а тим часом зелена мафія подоїть сша та європу .Осінню рашка оголосить їх своїми землями і потім сядуть за стіл перемовини .Арахамія вийде і скаже "ну все ж це їх територія нападати не будемо бо буде ядерна війна - нехай подавляться "
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26.07.2022 18:52 Відповісти
Гучні заяви, Перемога, зерновий коридор...ви з ким зібрались домовлятись??? Терорист і бандит ніколи не дозволить вивезти ні кілограма того зерна. Ну звичайно він зацікавлений щоб розмінували підходи до портів і не більше. Ця комедія з підписанням якихось Угод заздалегідь приречена. Тим більше з ким ви підписуєте, хто гарант - імпотентне ООН з другом путіна Ердоганом???
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26.07.2022 08:55 Відповісти
💯,Вы правы‼️
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26.07.2022 09:15 Відповісти
Причому на 1000000000%
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26.07.2022 11:51 Відповісти
Ну й що? Будуть експортувати зерно за запасними маршрутами. А ***** отримає додаткові санкції та втратить будь-яку підтримку у світі.
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26.07.2022 18:28 Відповісти
з ***** якраз зняли всі санкції за зерно. А він всіх кинув
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26.07.2022 18:44 Відповісти
...це які санкції ? може ті після яких рубль буде 45. Та європа тільки робить санкції на словах, а на ділі виконують всі умови х..йла.
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26.07.2022 22:15 Відповісти
Поки не будуть знищені російські заводи, що виготовляють ракети ла далекобійні снаряди, обстріли українських міст триватимуть довічно!
Це, передусім:
1) завод "Новатор" (єкатиринбург) - ракети "калібр", ракети до РСЗВ

2) завод "Авангард" (москва) - ракети Іскандер, ракети С300
3) "іжевський механічний завод" (іжевськ) - снаряди 152/155/203 мм
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26.07.2022 08:58 Відповісти
Ну по іжкару могли б і жовті пульнути, перевірити свої ракети. оркам похер, а кєтайозам сенс.
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26.07.2022 09:05 Відповісти
Чим знищені, чарівною паличкою? Указом Президента? "Пекельними" санкціями?
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26.07.2022 09:16 Відповісти
спочатку нам давали Джавеліни, потім Хаймарси, скоро дадуть і Томагавки. Томагавками і жахнем).

все одно вони не можуть виробляти ці ракети, електроніки йок.
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26.07.2022 09:26 Відповісти
Мы разрушили их "Микрон" в Зеленограде?
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26.07.2022 09:50 Відповісти
У китайців куплять чіпи. Китаю байдуже на всі санкції
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26.07.2022 10:05 Відповісти
чекаємо коли нам щось дадуть? А я знову і знову буду запитувати у Зеленського, його начальника єрмака, татарова та інших, а де наша зброя? Де наші ракети? Якби сказали що ми не мали проектів і грошей, так ні все було. Чомусь не було бажання робити свою ППО, свої ракети, якими можна було знищити кацапів ще на підходах. Радіють 4-м Хаймерсам. Правда вони зроблять погоду на передку, всього чотири, а могли сотні випустити своїх і не гірших, а ще кращих "Вільха М", я вже не пишу за "громи" і "Нептуни", які за місяць разхерачили орду. Чому Володя їх не робив? Щоб не провокувати росію, чи щоб наші не змогли їх вбивати.
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26.07.2022 10:56 Відповісти
Шоб наші не змогли їх вбивати. ПЄРЄСТАТЬ СТРЄЛЯТЬ. *****.
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26.07.2022 11:53 Відповісти
Вы хотели за 3 года уравнять наш военный потенциал с московией?

"Державне Київське конструкторське бюро "Луч" спільно з СКТБ Корпорація "УкрІннМаш" почали ходові випробовування першої серійної пускової установки протикорабельного комплексу "Нептун", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, контракт на перший дивізіон наземного берегового протикорабельного комплексу РК-360МЦ "Нептун" був підписаний між https://www.ukrinform.ua/tag-minoboroni Міністерством оборони України та ДККБ "Луч" наприкінці 2020 року. Його передача ВМСУ запланована на перший квартал 2022 року.
Крім цього, в одному з інтерв'ю українським ЗМІ Командувач ВМСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа повідомив про ймовірність початку випробувань у 2022 році "морського" варіанту "Нептуна". За його словами, наразі в України вже є морська випробувальна платформа для розміщення дослідних зразків вітчизняного протикорабельного комплексу.
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3391513-puskovu-ustanovku-kompleksu-neptun-testuut-u-polovih-umovah.html
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26.07.2022 13:48 Відповісти
а з 2019 до кінця 2020 нічого не робили, та й 2021 теж.. чому ж не піарилися як клятий барига?
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27.07.2022 00:18 Відповісти
Асфальтом
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26.07.2022 15:22 Відповісти
Простіше перерізати усіх тих кацапських пілотів прям в рашціале Буданов несе усяку кухню а не ділом займается
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26.07.2022 10:03 Відповісти
Піар -наше все ! Беруть приклад із Зелі.
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26.07.2022 11:33 Відповісти
Как их зарезать? Финкой в подворотне? Кто это будет делать? Ну можно назначить награду 20000$ за каждого убитого или зарезаного пилота. Можно подрядить тамошний криминалитет. Деньги на карточку на счет + украинский паспорт. Но ФСБ и следком такихорошо вычислить быстро. Проще закупить систему ПВО типа железный купол.
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26.07.2022 11:57 Відповісти
Да и криминалитет там весь под ментами. Те кто не под местами все сидят.
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26.07.2022 12:00 Відповісти
Можна не саме по цих заводах - вони досить далеко, а відшукати десь поближче виробників критично важливих компонентів.
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26.07.2022 18:31 Відповісти
А Одеса згідно з Оманськими домовленостями буде віддана Московії.
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26.07.2022 11:35 Відповісти
росии разрешили торговать продуктами. про спасение голодных африканцев хорошо придумали. и самолёты ремонтировать можно. как котят развели. теперь украинское зерно просто лишний конкурент
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26.07.2022 09:18 Відповісти
Як дозволили, так і, з огляду на їхню поведінку, можна відіграти назад.
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26.07.2022 18:33 Відповісти
И кто по-вашему будэ отыгрывать назад? Бонэвтик, який слова сказатьне может без Дерьмака? Чи Арахамия, якому заплатил бешенные деньги Абрамович за снятия санкций?
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26.07.2022 20:09 Відповісти
Почему молчат военные Членограй 👹под дурачка косит , послал арахламидию с рашистов и Абрамовича санкции снять по предложению Украины‼️Не требовали охраны КОРАБЛЕЙ НАТО - ЭТО ИСПОЛНЕНИЕ ДЕРЬМАКОМ-Зеленским полной сдачи Юга Украины‼️
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26.07.2022 09:20 Відповісти
хто, Обама, хто ж. Керрі, саллівани всякі та інші ліваки
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26.07.2022 09:27 Відповісти
Про котел в Херсонській обл замовкли? Тепер чимсь н6овим будуть відволікати увагу від здачі Півдня?
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26.07.2022 09:30 Відповісти
ну так зі світовим тероризмом розбиратися це не в сраці колупатися.
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26.07.2022 10:54 Відповісти
Корбаном та Коломойським, яким грамадянство нібито скасували. Потім все відновлять. Ще й моральну шкоду з наших податків заплатять !
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26.07.2022 11:39 Відповісти
Ты ***** Зеленский , ***** было подписывать зерновые угоды , это реальное предательство, Украины , до этого ,орки все время нарушали все договора , а тут вдруг одумались Ермака , уволняй в месте с Татаровым . Или ты далеко не убежишь,
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26.07.2022 09:31 Відповісти
Чего возбудилось-то,мабудь ты читал те угоды?
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26.07.2022 15:43 Відповісти
@5050

Блондінка, да?

«Какова вероятность того, что это не роzzия, а Украина начала и не хочет закончить войну?

- Это 50 на 50».

Передайте пану Подоляку, що ці кляті писаки на Цензорі читають, підлі, усі матеріали з інших джерел і тому ОПіоідна лапша на іхніх вухах триматися не хоче.

Але про що це я? А, ось. ООН не є підписантом угод. Воно ЗБОКУ. А підписантами є Турція-Украіна і роzzія-Турція.
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26.07.2022 18:47 Відповісти
Про котел в Херсонській обл.замовкли? Чим тепер будуть відволікати увагу наріду від здачі Півдня?
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26.07.2022 09:32 Відповісти
Ось тобі - читай!
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26.07.2022 18:39 Відповісти
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26.07.2022 09:32 Відповісти
Поки Зе-лупінь,грає театральну комедію,про посилення санкцій,в цей час на переговорах в Станбулі,від імені України:Арахламідія через Абрамовича,знімає санкції,з власного кошелька *********** в розмірі 13 мілліардів доларів.Сума відкату 25%,а це 1.5 мілліардів дол.Ось так єрмак керує Україною.
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26.07.2022 09:40 Відповісти
Дерьмак под крышей любимого дебильным наридом73% найвеличайшего лидера боневтика 🤢🤥👹🤡‼️
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26.07.2022 16:24 Відповісти
діру в Крим потрібно закривати якнайскоріше ...гатите туди потрібно з усього що є ...Або не гатити і чекати поки пів України відломлять
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26.07.2022 09:44 Відповісти
Масований ракетний удар по півдню України - результат діяльності антиукраїнського збіговиська в Турції.за участі зрадників України з ОП .прорашистського ООН,рашистського окупанта України .та вбивці українського народу і його турецького посіпаки пердогана.
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26.07.2022 09:48 Відповісти
Що та зрада, якщо вони такі гроші за це отримали від Абрамовича !
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26.07.2022 11:42 Відповісти
Якщо зрада добре профінансована, то може вона вже і не зрада, а бізнесова угода?
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26.07.2022 18:49 Відповісти
Коли вже Зеленський знищить той чорноморський флот, який нас ракетами обстрілює?
Скільки ще можна терпіти щоденні обстріли Одеси і Миколаєва?
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26.07.2022 09:49 Відповісти
Зеленский ничего не решает , оно марионетка агента"козыря
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26.07.2022 16:26 Відповісти
Як саме? Чарівною паличкою?
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26.07.2022 19:52 Відповісти
А люся говорив,що раша випустила по Украіні 70%ракет.
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26.07.2022 09:55 Відповісти
Треба щоб 100% населення слухали Люсю, тоді не буде у Зелі проблем з керуванням країною.
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26.07.2022 11:43 Відповісти
Для України є варіант - почати у відповідь масовані обстріли бидлостану.
Є для України, звичайно й інший вихід крім масованих обстрілів бидлостану - це знищення їхнього вищого керівництва своїми ж, або за допомогою союзників України - НАТО.
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26.07.2022 10:18 Відповісти
Меняйте ,срочно ****** ,Зеленского , на военную , диктатуру , . Есть Пашинский ,Черновил, Порошенко , они знают ,что делать .
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26.07.2022 10:25 Відповісти
Ооооо...саме пройдисвіт Пашинський і врятує Україну.
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26.07.2022 13:01 Відповісти
Пара …18 - ты Нормальный ⁉️ кодла зеИУД превзошла всех предыдущих вместе взятых
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26.07.2022 16:30 Відповісти
Есть Пашинский ,Черновил, Порошенко

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

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26.07.2022 15:40 Відповісти
А Березовца на белом коне,не?
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26.07.2022 15:41 Відповісти
"Отмечается, что по Николаевскому району был нанесен удар из ЗРК С-300 с временно оккупированной Херсонщины. Есть попадание в авторынок, другие открытые территории пригорода. Информация о масштабах разрушений и пострадавших уточняется."

Жоден, просто жоден не помітив, що з ЗРК С300 не стріляють по авторинкам. Можна нести будь-яку дурню і це проковтнуть.
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26.07.2022 11:54 Відповісти
Ви не в темі - орки вже другий тиждень своїми С-300 гатять по наземних об'єктах. І так, це закладено в специфікації комплексу
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26.07.2022 12:17 Відповісти
Ты умный или как ? Ты с принципом ракет знаком ПВО и воздух -земля или земля -земля ,если нет ,то чушь не пиши,за умного сойдешь
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26.07.2022 19:20 Відповісти
Нужны зенитные комплексы, которые могут сбивать ракеты и самолёты, над территорией рф в каспийском регионе.
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26.07.2022 12:08 Відповісти
Это какие? Лампа Алладина?
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26.07.2022 12:09 Відповісти
Вы просто не представляете, на что способен обычный асфальт.
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26.07.2022 15:28 Відповісти
>Вы просто не представляете, на что способен обычный асфальт

І добра рогатка...
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26.07.2022 18:53 Відповісти
"ковры - самолёты"..((
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26.07.2022 15:56 Відповісти
Таких не існує, що збивають на відстані 2000 км. Для цього застосовується авіація, яка не долетить туди через ППО.
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26.07.2022 13:24 Відповісти
Жоден у світі натаке не здатен. Надто велика дистанція. Тим більше, що ціль не стоїть на місці.
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26.07.2022 18:43 Відповісти
Или беспилотные истребители
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26.07.2022 12:17 Відповісти
Давай!
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26.07.2022 18:44 Відповісти
Про отвєтку:

Мовчання ягнят -
Побиття немовлят
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26.07.2022 15:35 Відповісти
 
 