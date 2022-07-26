Масований ракетний удар по півдню України: рашисти вдарили по Одещині та Миколаївщині, - ОК "Південь"

По півдню України завдано масованого ракетного удару, серед іншого із застосуванням авіації, з напрямку Чорного моря. Випущено кілька ракет повітряного базування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у оперативному командуванні "Південь".

"На Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. На місцях працюють рятувальники. Попередньо постраждалих немає. На Миколаївщині атаковано портову інфраструктуру", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що по Миколаївському району завдано удару і ЗРК С-300 з тимчасово окупованої Херсонщини. Є влучання в авторинок, інші відкриті території передмістя. Інформація щодо масштабів руйнувань та постраждалих уточнюється.