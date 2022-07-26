Країни ЄС попередньо погодили план зі скорочення споживання газу: зменшити збираються на 15%, - ЗМІ
Представники країн Європейського союзу (ЄС) погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.
Про це повідомляє DPA, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Згідно з відомостями агентства, новий план буде затверджений у вівторок на спеціальній зустрічі міністрів енергетики ЄС в Брюсселі.
Згідно з планом, запропонованим Європейською комісією, країни добровільно мають скоротити споживання газу на 15% в період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.
Нагадаємо, що російська компанія "Газпром" продовжує зменшення постачання газу в Європу через трубопровід "Північний потік".
В Європі очікували, що робота "Північного потоку" так і не буде відновлена в строк. "Газпром" таки відновив постачання газу, однак європейські політики продовжили готуватися до повної зупинки постачання російського газу.
Нещодавно президент Путін заявив, що має намір таки скоротити постачання газу вдвічі. Причиною для цього він назвав нібито повільний ремонт обладнання.
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інша справа, що перед війною якраз драматично виросла ціна на газ, я вже не пригадую через що. але якщо газ не продавати по дєшовкє на ферросплавні заводи Коломойського, то знову ж таки, проблема вирішується.
проте дійсно Україна повинна домовлятися і з ОАЕ, і з Азербайджаном, і з іншими постачальниками, а не чекати від моря погоди.
Захід теж трохи допоможе, очевидно.
крім того, у нас ще є родовища на Донбасі, в Криму, у Чорному морі он досі горять вишки Бойка. Може, вдасться відвоювати це все на якомусь етапі.
карочє, якби не коломойський, бойко і путін, у нас взагалі все було б ок у газовій сфері).
-рф не могла не відновити постачання газу у ЄС, бо якщо вони не будуть прокачувати енергоносій, то треба закривати родовище, а це дуже дорого і тому вони будуть відновлювати постачання хоча можуть ще якийсь час шантажувати Німеччину та ЄС на фоні того, що там не до кінця заповненні газосховища
-усі розуміють, що рф не потрібна турбіна з Канади, щоб постачати газ в Європу. мацква не може наповнювати свої газові сховища чи перенаправляти газ в інші регіони, через який період після зупинки транспортування, вони вимушені будуть відновлювати постачання, бо газ вже не йде через Ямал
-якщо рф продовжить спалювати газ, то в них згорить весь Сибір
-наразі є виключання у санкціях ЄС відносно постачання продовольства, просто про це ніхто не кричить. Йдеться про зерно та інший експорт, про який турбується ООН
-Німеччина виявила слабкість відносно санкцій, але це потрібно було німецькому суспільству
-це останній рік, коли рф може отримувати надприбутки. Бо з 2023 ЄС відмовляється від рос нафти
-половина усіх доходів ЄС - нафта та газ, у кремлі це чудово розуміють і тому вони роблять усе, щоб санкції не почали працювати. Усі розуміють, що розмови про те, що ЄС втрачає від санкцій проти рф більше, аніж сама рф, це лише фейк
-у рф є два роки. Далі ЄС майже повністю перейде на купівлю газу та нафти з інших країн. Втрата Німеччина для рф катастрофічна, німці вже визнали, що давно допустили стратегічну енергетичну помилку
-Північний потік-2 буде гнити на дні Балтійського моря. Німеччина почала розробляти план перебудови частини потоку під LNG-термінал для скрапленого газу з США
-Захід вже зрозумів, що це не війна України та рф, тому не йде мова про те, що через газовий шантаж ЄС буде менше підтримувати Україну
-чим більше рф буде перекривати газ Європі, тим швидше Німеччина, а за нею й інші країни ЄС, будуть переходити на альтернативні джерела енергії
-через українську ГТС йде 20% від усіх потужностей, його наразі не збільшують, а зменшують на фоні перекриття транспортування газу через Північний потік-1
-рф не може повністю перекрити постачання газу у ЄС фізично, бо нікуди дівати газ, що пре з родовищ
-рф дуже важлива газова інфраструктура України, тому жодна гілка газогону на нашій території не була вражена снарядами
-Україна суттєво зменшила використання газу через бойові дії. Газу повинно вистачити на опалювальний сезон. Експорт газу та вугілля заборонені. Є проблема забезпечення газом комерційних підприємств
-в березні усі були в шоці від того де взяти газ, окрім як в рф. Зараз це питання вже не стоїть
-Заходу потрібен по суті не так газ, як електроенергія. Україна готова забезпечити Європу додатковою електроенергією і це стане суттєвим внеском у позбавленні від газової залежності
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