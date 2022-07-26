Україна отримає 4 HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost, - Пентагон

Україна отримає від Сполучених Штатів озброєння на суму понад 200 мільйонів доларів.

Схвалено передачу додаткового озброєння в рамках нового пакету військової допомоги та Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.

До чергового пакету увійшли ракетно-артилерійські системи високої мобільності, боєприпаси та значну кількість безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost. Загалом буде передано обладнання із запасів США на суму близько 175 мільйонів доларів, та техніку на суму 95 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).

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Мова про чотири додаткові системи HIMARS, тобто Україна отримає 16 одиниць в загальній кількості, чотири командно-штабні машини; додаткове протитанкове озброєння, запасні частини та інше спорядження; 36 000 патронів калібру 105 мм; 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost.

Безпілотники закуплять в рамках USAI у виробників, а потім доставлять українським військовим.

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