Україна отримає 4 HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost, - Пентагон
Україна отримає від Сполучених Штатів озброєння на суму понад 200 мільйонів доларів.
Схвалено передачу додаткового озброєння в рамках нового пакету військової допомоги та Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI), передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону.
До чергового пакету увійшли ракетно-артилерійські системи високої мобільності, боєприпаси та значну кількість безпілотних літальних комплексів Phoenix Ghost. Загалом буде передано обладнання із запасів США на суму близько 175 мільйонів доларів, та техніку на суму 95 мільйонів доларів в рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні (USAI).
Мова про чотири додаткові системи HIMARS, тобто Україна отримає 16 одиниць в загальній кількості, чотири командно-штабні машини; додаткове протитанкове озброєння, запасні частини та інше спорядження; 36 000 патронів калібру 105 мм; 580 тактичних безпілотних літальних апаратів Phoenix Ghost.
Безпілотники закуплять в рамках USAI у виробників, а потім доставлять українським військовим.
Будь ласка, зачекайте...
багато зайвих комодну зайву кому. Треба писати так:
Капаци звільнили свого агента Демченка, за те, що він не зміг завадити постачанню зброї до України
(як же він міг завадити, якщо він в розвідці працював. він міг тільки інфу зливати своїм кураторам)
За словами Петра Порошенка, від початку повномасштабного вторгнення він разом з волонтерами зосереджував діяльність на тому, шо вкрай необхідне для армії. Починали з форми та бронежилетів, а тепер постачають бронетехніку і дрони - пояснює п'ятий Президент.
«5 місяців тому армії потрібна була форма, якої не було на складах. Броніки, яких не було на складах, кевларові шоломи, розгрузки, генератори, облаштування - все, починаючи від їжі і закінчуючи амуніцією. Зараз вже значна частина проблеми вирішена», - розповів він.
Порошенко наголосив, що для переходу в контрнаступ зараз армія потребує великої кількості техніки. «Вживаними пікапами ситуацію не вирішиш. Тому ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi, JAC, поставили їх для протитанкових підрозділів десантно-штурмових військ», - зазначив він.
Як відомо, Фонд Порошенка також купує вантажівки для ЗСУ. «Сьогодні я дав доручення укласти контракт на постачання - у нас вже був контракт на 48 машин з кранами, маніпуляторами. Зараз ми додатково купуємо ще 200 автомобілів», - повідомив Порошенко.
«Ми розташовуємо спеціальні сервісні служби, які перевіряють на місці якість, і ми можемо відібрати найкраще. Робимо це швидко для того, щоб вони не пішли в інші країни. Бо зараз весь світ готується до посилення безпеки - починаючи від Саудівської Аравії і закінчуючи латиноамериканськими країнами, починаючи від Південно-Східної Азії і закінчуючи Близьким Сходом, вони все купують і все вивозять», - додав він.
«Ми йдемо на дуже потужні проекти, які коштують мільйони доларів», - повідомив Петро Порошенко.
«Ми знайшли і купуємо БМП. Це те, що на гусеничному ходу, що потрібно нам для того, щоб посилити наступальні підрозділи Збройних сил», - також повідомив він.
Порошенко подякував волонтерам, які організовують і допомагають з логістикою - знайти, перевірити, оформити документи, перегнати техніку. «Дуже дякую тим, хто стоїть в черзі на кордоні і бачать, що техніка військова, - нас пропускають без черги. Дякую співробітникам Міноборони і Генерального штабу, які швидко нам видають кінцевих користувачів. Дякую - на середньому і нижньому рівнях ефективність співпраці абсолютно унікальна», - зазначив Порошенко.
Він додав, що у планах - купівля унікальних «пташок»: «це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії».
«А ще зараз готується проект постачання в Україну бойових роботів. Вони стоять на озброєнні декількох країн НАТО», - також анонсував він.
«Ми демонструємо, що таке українці, як вони вміють об'єднуватися. Як вони здатні вирішувати проблеми. Звичайно для допомоги, щоб нам їх продали, доводиться виходити на президентів, прем'єр-міністрів, лідерів парламентських партій і фракцій нашої родини ЄНП в Європарламенті, для того щоб полегшити прийняття рішень тих країн, які здатні нам це поставити з усього світу. Нам це вдається», - розповідає він.
«Ми вже маємо величезний авторитет. Його заробила Україна і ми з вами. Заробила наша команда своєю ефективністю роботи, бо ми встигаємо бути першими. І заробили ви, бо цією єдністю ви демонструєте невідворотність нашої перемоги», - звернувся Порошенко до всіх небайдужих українців, які допомагають армії.
Підтримка Збройних сил України - наразі пріоритет благодійної діяльності Петра Порошенка. З 24 лютого на потреби армії витрачено понад півмільярда гривень. За ці кошти були придбані тисячі бронежилетів та кевларових шоломів, зброю (зокрема кулемети, снайперське обладнання та інше), десятки автомобілів на потреби фронту, тепловізори, дрони, прилади нічного бачення, електрогенератори, цифрові радіостанції, старлінки, військовий одяг, турнікети, натівські аптечки, системи очистки води, засоби для будівництва фортифікаційних споруд, пальне, продукти харчування (в тому числі велика кількість зерна і продуктові набори як для військових, так і для мешканців визволених міст).
Фонд Порошенка тісно співпрацює з волонтерами ГО «Справа громад» і «Res_Publika. Брати по зброї», які окремо і додатково зібрали більше 40 мільйонів гривень на потреби армії.
"Що є ключовим фактором перелому, зміни гри? Перше, що відіграло визначальну роль - це нові системи залпового вогню HIMARS. Українські військові продемонстрували, що вони мають виключну точність, ефективність щодо протистояння протиракетній обороні росії. І якщо ми отримуємо розвідданні, а ми їх отримуємо з різних джерел - від нашої розвідки до іноземних партнерів, маємо дуже своєчасні, в режимі реального часу, - це дозволило нам вийти на ключові позиції за останні шість тижнів", - зазначив Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" наголосив, що українська армія довела, що вміє ефективно застосовувати західне озброєння
"Це - знищення арсеналів на відстань до 70 кілометрів. І коли ти приїжджаєш на фронт - в Херсонську область чи в Бахмут, чи в Сіверськ, тобі кажуть - "подивіться, росіяни вже рідше стріляють". "Ви собі не уявляєте, але два тижні тому тут канонада була, а зараз відчувається, що у них менше снарядів і не встигають привозити". Круто. Просили мене - передайте американцям велику вдячність за HIMARS", - зазначив Порошенко.
П'ятий президент окремо наголосив, що переломним моментом у війні стало постачання ЗСУ новітніх систем залпового вогню.
"Це перший крок до перелому, тому що це нова війна. Позиційна війна в минулому. Сьогодні це війна точної артилерії, яка вміє швидко змінювати позиції, яка вміє в координації з дронами чітко вражати цілі. І перед тим, як пускати піхоту в наступ, там все має бути знищено. Сьогодні і HIMARS і М777, і CAESAR, і багато іншої артилерії, яку ми отримали від партнерів, яскраво це продемонстрували", - констатує Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" також висловив сподівання, що невдовзі українським військовим за допомогою ******** зброї вдасться найголовніше - реалізувати контрнаступ.
"А ще - війна протиповітряної оборони, ********, американської, натівської, яка точно у нас попереду. А ще це війна літаків, які точно будуть у нас найближчим часом, тому що готуються вже пілоти наші на відповідних базах країн НАТО. І ще, я сподіваюсь, ми будемо мати найближчим часом нові натівські танки, бойові машини піхоти, нові БТРи, і їх чисельність дозволить нам реалізувати те, про що я кажу - контрнаступ", - говорить Порошенко.
"Українці чудово використовують систему ******* Ghost. Це дозволяє нам вийти та законтрактувати у виробників додаткові потужності. А з ******* Ghost ми можемо забезпечити стабільне постачання цього потенціалу, щоб забезпечити безперервне забезпечення ними Збройних Сил України", - цитує прес-служба Пентагону слова "високопоставленого представника міноборони США".
Водночас що саме ховається під ******* Ghost залишається невідомим. Навіть попри те, що цей дрон активно використовується ЗСУ, якому вже було передано близько 120 цих баражючих ***********. Хоча тепер можливо вирахувати і умовну ціну одного дрона-камікадзе, яка становить близько 164 тисяч доларів (можливо у цю суму також входить навчання та транспортування).
І цей пункт необхідно додати до переліку того, що вже відомо про ******* Ghost, який наразі виглядає наступним чином:
дрон призначений для знищення цілей із середнім рівнем бронювання схожий зі Switchblade
може злітати вертикально
розроблявся на замовлення повітряних сил США
час польоту - близько 6 годин
оснащений інфрачервоною камерою
він розроблявся з урахуванням того, що Пентагон побачив на Донбасі ще до 24 лютого 2022 року
Враховуючи заявлений час польоту, а також розробку для повітряних сил США існувала думка, що це дрон-камікадзе https://defence-ua.com/weapon_and_tech/***********************************************************************-7235.html призначений для знищення протиповітряної оборони противника . Певний аналог ізраїльського Harop. Але орієнтовна вартість ******* Ghost, а головне темпи виробництва, скоріш за все говорять, що це простіша та компактна зброя.
Это я вам как зрадофил говорю