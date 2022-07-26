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перемовини (2715) росія (63552) Малюська Денис (402)

Малюська про перемовини з РФ: Вони готові підписати договір з Україною на умовах, які їм подобаються і які надто схожі на капітуляцію

малюська

Між Україною та Росією зараз не ведуться перемовини щодо припинення війни, оскільки єдина позиція росіян в тому, що вони хочуть підписати з нами документ, який дуже схожий на капітуляцію з нашого боку.

Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.

"Треба чітко проводити лінію. Є перемовини з Росією. І є перемовини щодо гарантій безпеки з нашими партнерами і союзниками з Заходу. Перемовини з Росією - це там, де я член переговорної групи. Вони зараз не проводяться, крім дуже вузької групи і дуже вузької теми - це вивезення зерна. Що стосується переговорів з гарантій безпеки - там я участі не беру, тому в мене детальної інформації немає", - пояснює Малюська.

Він зазначив, зараз для перемовин з РФ створена велика група при Офісі президента і які їхні результати будуть досягнуті, та на яких умовах такі гарантії будуть надані - потрібно очікувати інформацію від Офісу президента і МЗС.

"Очевидно з того, що ми з самого початку дивилися і розуміли - напевно, що ці гарантії не будуть універсальними для всіх країн, що приєднаються до такого режиму, скоріш за все. Це комунікували Офіс та МЗС. Але це об'єктивна реальність, тому що можливості різних країн є різними, і принаймні поки що ступінь готовності захищати Україну теж різний у різних державах", - підкреслює Малюська.

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За його словами, перемовини на тему зерна відбуваються не на базі групи по гарантіях безпеки, чи навіть тієї повної групи, яка веде перемовини з Росією.

"Це лише частина цієї групи. Фокус на тих, хто співпрацює з ООН, зі Збройними силами. За великим рахунком, можна було б навіть на три групи розподілити переговорний процес", - зазначив міністр.

Тобто, як він пояснює, є перемовини по зерну - короткострокові, вузькі лише щодо точкового питання. Є перемовини з Росією щодо потенційного припинення вогню чи миру - заморожені на певний час і не відбуваються. І перемовини щодо гарантій безпеки - великі, з багатьма країнами активно ведуться.

Міністр зазначив, що бере участь у складі делегації цієї другої групи щодо припинення вогню.

"Так. Там, де ми поки що не ведемо дискусій виключно з огляду на те, що, напевно, зараз перспектив укладення такого договору немає. Насамперед - через позицію Росії", - підкреслив Малюська.

Він розповів, що РФ постійно посилає сигнали про готовність знову відновити переговори, висуваючи свої ультиматуми.

"Це лунає в російських медіа постійно: що ми готові, це українці не хочуть перемовлятися. Насправді вони готові підписати договір на тих умовах, які їм подобаються і які вкрай схожі на якусь капітуляцію. Тому це не готовність до перемовин - це готовність нав'язати свої умови, щоб ми здалися. Десь така в них готовність", - каже міністр.

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Своєю чергою міністр наголосив, коли буде реальна готовність до реальних перемовин - безумовно, такі перемовини відновляться.

"Але це питання до керівників переговорних груп, з нашого боку - це Давид Арахамія. Він найбільш детально і компетентно може прокоментувати цю історію і наслідки. Я даю лише загальне враження і своє розуміння", - підсумував Малюська.

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Топ коментарі
+24
таке враження що у нас одні дебіли
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26.07.2022 09:12
+21
В народі про таких, як Малюська, кажуть: "Колотить (товче) гімно в ступі!"
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26.07.2022 09:14
+20
А какое имеет значение, что хочет *****? Тем более, после того что рашисты вытворили в Украине? Любой мирный договор с Парашей сейчас, это признание поражения Украины и невозможность наказать оккупантов за убийства, насилие, мародерство
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26.07.2022 09:21
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Малюська просто геній...
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26.07.2022 09:09 Відповісти
Обраний зезидент призначів! А який геній в зезидента,якщо він таких "геніїв" на дрібні посади призначає?!!!! А Абрахамію,з Сухумського пітомника, на головуваня в партії зезидента?!!
Наобирали...
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26.07.2022 09:31 Відповісти
Присутствует такая хрень,когда начальник набирает подчиненных тупее себя,что бы те не казались умнее шефа,учитывая интеллект зелупы,становится страшно
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26.07.2022 09:50 Відповісти
"Геній", але без букви "Е"
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26.07.2022 10:27 Відповісти
дисскусии с переговорами о капитуляции неуместны...
пнх...
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26.07.2022 10:37 Відповісти
Ага, геній, без літери "Е" і без соломи.
Звичайний пліснявий воровитий пацюк.
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26.07.2022 10:45 Відповісти
Намолов сім мішків гречаної вовни.
В НАТО треба вступати, в НАТО.
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26.07.2022 09:10 Відповісти
В народі про таких, як Малюська, кажуть: "Колотить (товче) гімно в ступі!"
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26.07.2022 09:14 Відповісти
Мутна банда. А переговори від України веде голуб мира і водночас гаманець путіна абрамович. Це він може сказати про цю державну таємницю про яку гуде весь світ? Може він "компетентно прокоментувати про цю історію і наслідки" цього договорняка"? Чи ховається за оповськими змовниками?
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26.07.2022 09:36 Відповісти
Етнічна мафія.
В Україні вона очолила державу. Зате, хотьпаржалі.
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26.07.2022 10:49 Відповісти
ага. їх національність - совкИ.
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26.07.2022 16:08 Відповісти
таке враження що у нас одні дебіли
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26.07.2022 09:12 Відповісти
не у нас, а в зекоманді)
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26.07.2022 09:14 Відповісти
ми їх обрали...
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26.07.2022 09:16 Відповісти
73%.....
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26.07.2022 09:21 Відповісти
Менше 45%, з уразуванням явки.
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26.07.2022 09:26 Відповісти
все намногопечальнее,те кто не голосовал,такие же идиоты как и те 73%,одним-какая разница,другим-пох.Потому имеем у власти зелупу
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26.07.2022 09:34 Відповісти
вибачте, я їх не обирала. а Єрмака взагалі ніхто не обирав, так само як і цього малюську, їх зелена кодла призначила.
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26.07.2022 09:22 Відповісти
всеми назначениями занимается зелупа и ермак,ермак работает,как и зелупа на раху
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26.07.2022 09:19 Відповісти
Сколько арахамии зарядил Абрамович,что он там вообще делает ??
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26.07.2022 09:12 Відповісти
малюська дегенерат
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26.07.2022 09:13 Відповісти
Не так, щоб дуже. Косить під дегенерата. Бо які притензії до придурка? Хоча, є велика ймовірність того, що він доларовий мультиміліонер, як Боневтік, на початку каденції "нарідного презЕдента".
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26.07.2022 10:55 Відповісти
Вже готові щось підписувати? Прогрес. Раніше і слухати про це не хотіли. Химка, вогню! Тиснемо далі.
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26.07.2022 09:13 Відповісти
"На курорте в Турции польские туристы "наказали" россиян из-за "спецоперации" в Украине СМИ утверждают, что польские туристы избили группу российских отдыхающих в отеле в Алании после спора о вторжении России в Украину."
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26.07.2022 09:14 Відповісти
С ноги прорезала зачётно
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26.07.2022 09:19 Відповісти
Кацапам вообще за пределы ихнего оркостана рыло высовывать теперь не стоит.
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26.07.2022 09:21 Відповісти
Читала, що прибувша на місце бійки охорона готелю приєдналась до польських туристів, а поліція, яка підтягнулась за викликом, затримала ... кацапське *********.
"Гуртом легше кацапів бити" ( українська, народна мудрість)
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26.07.2022 10:58 Відповісти
Ну хто тебе-довбой@ба питає? Вилазить різний непотріб і вважає за потрібне висловлювати свою, нікому не цікаву думку.
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26.07.2022 09:14 Відповісти
А какое имеет значение, что хочет *****? Тем более, после того что рашисты вытворили в Украине? Любой мирный договор с Парашей сейчас, это признание поражения Украины и невозможность наказать оккупантов за убийства, насилие, мародерство
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26.07.2022 09:21 Відповісти
що Малюська, що Мілованов - феєричні довбойоби! Таких до влади могли привести лише кукловоди з Лубьянки ну і 73% дурнів що повелись на Голобородька
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26.07.2022 09:21 Відповісти
Це ти Шойгу та Сердюкова маєш на увазі?
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26.07.2022 09:29 Відповісти
треба робити Ядерни боєголовки та вести перемовини. У чому проблеми? Уран є, плутоній є, трітій є, спеціалісти є, технологія є. Шо вони там ждуть ? у кого є ядерна зброя тіх не чипають, та теріторії не віджімають
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26.07.2022 09:23 Відповісти
Я так розумію, спеціаліст це ти? На заводі Артем будеш робити?
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26.07.2022 09:41 Відповісти
Арахімя переговорник? Гарно можна домовитись,коли по обидві боки стола сидять друзі/партнери!
Див.пресконф. Бореля!
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26.07.2022 09:23 Відповісти
А на що схоже «нада проста пєрєстать стрєлять»?
Ви і пішли на капітуляцію, гниди нікчемні!
Перестали стріляти, відступили з облаштованих позицій, розмінували дороги!
А тепер сракою крутите!
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26.07.2022 09:24 Відповісти
це ОДВІЧНА трагедія України....ДОЛЮ України визначає якійсь бабуїн арахамія...купка жидів, купка агентів раSSії та купка Злодіїв.....

але ТАК хотіли 73% від виборців.....
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26.07.2022 09:25 Відповісти
Для чого стільки тексту? Можна було так : "Кацапи хочуть повної капітуляції і анекції нашої території. Ми послали їх "за ваєним карабльом"."
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26.07.2022 09:26 Відповісти
це ОДВІЧНА трагедія України....ДОЛЮ України визначає якійсь бабуїн арахамія...купка жидів, купка агентів раSSії та купка Злодіїв.....

але ТАК хотіли 73% від виборців.....
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26.07.2022 09:26 Відповісти
Якщо Росія хоче переговорів значить там все погано . Це не Україна а Росія хоче переговорів з підписанням для неї вигідних умов. І правильно роблять що не ведуть перемовин і нічого не підписують треба Росію дотискати і підписувати договір тільки на умовах України
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26.07.2022 09:28 Відповісти
.

"Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купляти російську енергію! Російську нафту, російський газ і, врешті-решт, всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому, що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну", - говорить Порошенко.
"Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових та нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році", - наголошує п'ятий Президент.
"Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та західного світу. Я щойно повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати й звичайні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдатів є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні три речі: зброя, зброя і зброя", - говорить Порошенко.
"Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили "хід гри", дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за ґратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. І це шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас", - резюмує Петро Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що https://prm.ua/poroshenko-lavrov-viyskovyy-zlochynets-yoho-mistse-v-haazi/ місце міністра закордонних справ росії Лаврова - на лаві підсудних у Гаазі .
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26.07.2022 09:30 Відповісти
Малюська, не отвлекайся на международную политику - строй тюрьмы для Ермака Верещук гетьманцева
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26.07.2022 09:31 Відповісти
👍 кращий комент!
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26.07.2022 12:08 Відповісти
Когда уже за слово *подписать с Рашкой документ* будут садить в тюрьму на 10 лет минимум?
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26.07.2022 09:31 Відповісти
Перемовини з Росією - це там, де я член переговорної групи Джерело:

Ну все, тепер я спокійний, такий геній веде перемовини
До речи - во владі одни дебіли і це коли краіна на грані
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26.07.2022 09:32 Відповісти
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26.07.2022 09:32 Відповісти
Наша проблема в тому,що таку угоду хочуть підписати і Боневтік-Єрмаки-Арахноїди але поки що бояться...От якби їм вдалося нанести ЗСУ та Україні величезні,катастрофічні втрати,тоді б вони сказали-немає іншого виходу...
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26.07.2022 09:35 Відповісти
дивіться,якщо Давід Арахноїд,з дозволу Зе-лупи пише листи про зняття санкцій з Абрамовіча,він же бере в Абрамовіча за це гроші? Бере.І за капітуляцію України в Путена теж можна взяти гроші,тільки більші?
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26.07.2022 09:37 Відповісти
Про переговоры с РФ у меня рука тянется к топору. А про переговоры с Западом насчет *гарантий безопасности*, все уже в который раз увидели чего они стоят эти гарантии безопасности. Максимум озабоченность и требование к Украине пойти на новые компромисы вы получите...
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26.07.2022 09:36 Відповісти
Это смотря как они будут сформулированы, эти гарантии. Одно дело "гарантируем оказывать консультации", как в Будапештском меморандуме и совсем другое формулировка 5-й статьи договора между странами НАТО.
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26.07.2022 09:44 Відповісти
Хотілось би побачити (насправді - не приведи Господь), як будуть виконувати 5-ту статтю такі члени НАТО, як Угорщина, Турція, та ж Німеччина... Тут навіть про повноцінне застосування економічних санкцій, які нібито гуртом приймали, не можна казати. А коли потрібно буде нести людські та матеріальні втрати?
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26.07.2022 12:28 Відповісти
Украина в НАТО?К чему тупой высер?Страны балтии,Польша в НАТО.Вот они ложили на раху.Раха максимум,что может,нарушить воздушное пространство говнолетом,что не забывали о таком говне,что оно еще живет в болотах.
А Украине постоянно что то мешало стать членом НАТО.
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26.07.2022 09:46 Відповісти
Вот же фарисей!))) Я даже восхитился. Переговорный процесс идёт, по каждому процессу работает своя переговорная группа, переговоров о перемирии нет, но есть некоторые краткосрочные специализированные договоры со страной-агрессором, похожие на зерновой, а в основном мы договариваемся с западными партнёрами, но у них нет единой позиции. Это все, что он сказал, но зато сколько слов)))
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26.07.2022 09:37 Відповісти
Малюська, краще готуй камери для сідєльцев з ,ОП та затули свою пельку
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26.07.2022 09:42 Відповісти
Перемовами керують два керівника-Ара,та Хам.Обидва з.*******,яких цікавить тільки ціна за продаж України.
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26.07.2022 09:44 Відповісти
"Але це питання до керівників переговорних груп, з нашого боку - це Давид Арахамія. Він найбільш детально і компетентно може прокоментувати цю історію і наслідки.
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26.07.2022 09:46 Відповісти
Компетенто? Ти'''''бнувся?
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26.07.2022 10:13 Відповісти
Я не є і не буду прибічником Зеленського і його ставлеників. Але конкретно тут все сказано дуже правильно.
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26.07.2022 09:59 Відповісти
Ніяких перемовин
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26.07.2022 10:00 Відповісти
Воля або смерть.
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26.07.2022 10:05 Відповісти
Коротше, х@й цого знає, хто з ким і про що веде перемовини. Все замкнене на ОПі, яка є дорадчим органом. Тому можна припустити, що аід України зі своїм кацапським шефом веде перемовини кацапськтйагент Єрмак. А перемовини про експорт зерна настільки вузькі, що навіть цілий Малюська нічого не знає. У мене питання, де тут інтереси власне України і хто представляє саме ці інтереси - інтереси України?
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26.07.2022 10:09 Відповісти
Вбивця судить суддю, приблизно так виглядає бажання кремлівських бандитів.
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26.07.2022 10:12 Відповісти
Вбивця судить не суддю. Вбивця судить жертву.
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26.07.2022 12:31 Відповісти
Ви суки зелені доперемовляєтесь, що вас винесуть уперед ногами.
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26.07.2022 10:18 Відповісти
Ослиный министр юстиции.А нахер ты такое вообще озвучиваешь?Что там" кремлевская парашка" хочет УКРАИНЦАМ насрать!...........................просто долбень *****................................................................
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26.07.2022 10:31 Відповісти
"Переговорники", блін. Он арахамія взяв і відмазав від санкцій путлеровського "гаманця" рому абрамовича. Про що вони домовляються? Здається, вони намагаються "зберегти обличчя" путлеру.
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26.07.2022 10:36 Відповісти
А чому вони відмазують Абрамовича. А тільки тому що він Абрамович.
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26.07.2022 10:55 Відповісти
Абрамович - це гаманець путіна. один із гаманців.
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26.07.2022 12:10 Відповісти
перша група (капітулірен) Агрогниди. Для задимлення позицій групи АК(агрогнида капітулірен) Елдак утворив другу групу(Єрмак гарантірен). Результати ахові, але їх не вимагається, це проста імітація маскування для першої. По зерну там створена тимчасова тристороння комісія без політики. Міждержавні відносини покладені на МІД.
Шахер махер іде в АК,для цього там зібрані елітні прохвости. Ромчик їм заплатить, коли "сделают свою работу полностью" , ну а елдакові гарантії безпеки України, які надать партнери ? та цю "тему" для сміху путін доручив розвивати агенту ГРУ ГШ. Так що, щоб не говорили форумчани про розумові здібності зеленої іде планомірне капітулірен Банкової, а мешканці будинку хочуть заробити свій "пенсіонний фонд" а Хто буде платити, їх колише менше за все.
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26.07.2022 11:06 Відповісти
Вони таки підпишуть !
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26.07.2022 11:23 Відповісти
Ми перемовин не ведемо. Але вони там такого вимагають!
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26.07.2022 14:13 Відповісти
 
 