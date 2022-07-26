Малюська про перемовини з РФ: Вони готові підписати договір з Україною на умовах, які їм подобаються і які надто схожі на капітуляцію
Між Україною та Росією зараз не ведуться перемовини щодо припинення війни, оскільки єдина позиція росіян в тому, що вони хочуть підписати з нами документ, який дуже схожий на капітуляцію з нашого боку.
Про це розповів міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна, інформує Цензор.НЕТ.
"Треба чітко проводити лінію. Є перемовини з Росією. І є перемовини щодо гарантій безпеки з нашими партнерами і союзниками з Заходу. Перемовини з Росією - це там, де я член переговорної групи. Вони зараз не проводяться, крім дуже вузької групи і дуже вузької теми - це вивезення зерна. Що стосується переговорів з гарантій безпеки - там я участі не беру, тому в мене детальної інформації немає", - пояснює Малюська.
Він зазначив, зараз для перемовин з РФ створена велика група при Офісі президента і які їхні результати будуть досягнуті, та на яких умовах такі гарантії будуть надані - потрібно очікувати інформацію від Офісу президента і МЗС.
"Очевидно з того, що ми з самого початку дивилися і розуміли - напевно, що ці гарантії не будуть універсальними для всіх країн, що приєднаються до такого режиму, скоріш за все. Це комунікували Офіс та МЗС. Але це об'єктивна реальність, тому що можливості різних країн є різними, і принаймні поки що ступінь готовності захищати Україну теж різний у різних державах", - підкреслює Малюська.
За його словами, перемовини на тему зерна відбуваються не на базі групи по гарантіях безпеки, чи навіть тієї повної групи, яка веде перемовини з Росією.
"Це лише частина цієї групи. Фокус на тих, хто співпрацює з ООН, зі Збройними силами. За великим рахунком, можна було б навіть на три групи розподілити переговорний процес", - зазначив міністр.
Тобто, як він пояснює, є перемовини по зерну - короткострокові, вузькі лише щодо точкового питання. Є перемовини з Росією щодо потенційного припинення вогню чи миру - заморожені на певний час і не відбуваються. І перемовини щодо гарантій безпеки - великі, з багатьма країнами активно ведуться.
Міністр зазначив, що бере участь у складі делегації цієї другої групи щодо припинення вогню.
"Так. Там, де ми поки що не ведемо дискусій виключно з огляду на те, що, напевно, зараз перспектив укладення такого договору немає. Насамперед - через позицію Росії", - підкреслив Малюська.
Він розповів, що РФ постійно посилає сигнали про готовність знову відновити переговори, висуваючи свої ультиматуми.
"Це лунає в російських медіа постійно: що ми готові, це українці не хочуть перемовлятися. Насправді вони готові підписати договір на тих умовах, які їм подобаються і які вкрай схожі на якусь капітуляцію. Тому це не готовність до перемовин - це готовність нав'язати свої умови, щоб ми здалися. Десь така в них готовність", - каже міністр.
Своєю чергою міністр наголосив, коли буде реальна готовність до реальних перемовин - безумовно, такі перемовини відновляться.
"Але це питання до керівників переговорних груп, з нашого боку - це Давид Арахамія. Він найбільш детально і компетентно може прокоментувати цю історію і наслідки. Я даю лише загальне враження і своє розуміння", - підсумував Малюська.
Будь ласка, зачекайте...
Наобирали...
пнх...
Звичайний пліснявий воровитий пацюк.
В НАТО треба вступати, в НАТО.
В Україні вона очолила державу. Зате, хотьпаржалі.
"Гуртом легше кацапів бити" ( українська, народна мудрість)
Див.пресконф. Бореля!
Ви і пішли на капітуляцію, гниди нікчемні!
Перестали стріляти, відступили з облаштованих позицій, розмінували дороги!
А тепер сракою крутите!
але ТАК хотіли 73% від виборців.....
але ТАК хотіли 73% від виборців.....
"Якщо ми хочемо закінчити цю війну, заклик для всього світу - припиніть купляти російську енергію! Російську нафту, російський газ і, врешті-решт, всю російську продукцію, починаючи від вугілля і закінчуючи деревиною. Тому, що кожен цент, який ви сплачуєте, витрачається на закупівлю ракет та бомб, якими обстрілюють Україну", - говорить Порошенко.
"Друга рекомендація - зміцнюйте антипутінську коаліцію. Я хотів би подякувати за лідерство США, зокрема Президентові Байдену, а також іншим партнерам - Великій Британії, Європейському Союзу, за запровадження нових та нових санкцій, включаючи ембарго. Наше спільне завдання - зупинити цю війну в цьому році", - наголошує п'ятий Президент.
"Збройні Сили України та українські волонтери роблять все можливе для захисту нашої територіальної цілісності та західного світу. Я щойно повернувся з фронту. Бахмут, Слов'янськ, Краматорськ, Часів Яр та інші місця - там дуже спекотно, там постійні обстріли, там гинуть українські солдати й звичайні громадяни. Я хотів би донести до вас головний сигнал: українські воїни - це герої, а бойовий дух українських солдатів є дуже високим. Волонтери, які були зі мною на фронті, і моя команда роблять все можливе, щоб зміцнювати силу наших військ. Якщо ми хочемо перемогти, нам потрібні три речі: зброя, зброя і зброя", - говорить Порошенко.
"Ми маємо підготуватись до контрнаступу. Українські солдати просять подякувати американському народові за підтримку, за HIMARS, бо ці системи змінили "хід гри", дозволивши нам ефективно знищувати російський арсенал, російську логістику. Я хотів би побачити путіна в Гаазі за ґратами. І хотів би попросити світ не боятись путіна, не довіряти путіну і зберігати єдність. І це шлях до перемоги у цій війні. Допоможіть нам врятувати вас", - резюмує Петро Порошенко.
Нагадаємо, що Петро Порошенко в інтерв'ю французькому телеканалу BFM TV заявив, що https://prm.ua/poroshenko-lavrov-viyskovyy-zlochynets-yoho-mistse-v-haazi/ місце міністра закордонних справ росії Лаврова - на лаві підсудних у Гаазі .
Ну все, тепер я спокійний, такий геній веде перемовини
До речи - во владі одни дебіли і це коли краіна на грані
А Украине постоянно что то мешало стать членом НАТО.
Шахер махер іде в АК,для цього там зібрані елітні прохвости. Ромчик їм заплатить, коли "сделают свою работу полностью" , ну а елдакові гарантії безпеки України, які надать партнери ? та цю "тему" для сміху путін доручив розвивати агенту ГРУ ГШ. Так що, щоб не говорили форумчани про розумові здібності зеленої іде планомірне капітулірен Банкової, а мешканці будинку хочуть заробити свій "пенсіонний фонд" а Хто буде платити, їх колише менше за все.