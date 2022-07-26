В Запорізькій області окупанти обстріляли цивільні інфраструктурні об'єкти в 5 населених пунктах, - ОВА (оновлено). ФОТОрепортаж
Російські війська продовжують нищити цивільну інфраструктуру в прифронтових районах області.
Про це повідомляють на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Ворог продовжує утримувати зайняті рубежі в області. Протягом минулої доби російські війська здійснили 63 обстріли позицій українських захисників з танків, реактивної та ствольної артилерії вздовж усієї лінії зіткнення.
Поліціянти зафіксували обстріли з боку ворога у районах населених пунктів Юльївка, Юрківка, Кам'янське, Новокарлівка, Оріхів. До правоохоронних органів надійшло 10 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів окупантами.
Зафіксовано обстріл приміщення будинку культури та місцевої бібліотеки в Юльївці, також пошкоджено десять приватних будинків селища. Інформації щодо травмованих в селах Юрківка та Юльївка не надходило.
З окупованих Росією районів області евакуювалися до Запоріжжя 1942 громадянина, з них 512 дітей.
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