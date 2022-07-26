Глава Мінекономіки ФРН Габек попередив про поглиблення газової кризи та закликав скоротити споживання на 15-20%

Віцеканцлер, міністр у справах економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Габек назвав ситуацію із забезпеченням газу в країні "серйозною" та закликав до скорочення його споживання на 15-20%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

В ефірі телеканалу ARD він, посилаючись на оголошення "Газпрому" про подальше скорочення постачання палива з 27 липня, сказав, що "до цього треба бути готовим", і "це серйозна ситуація".

Габек зазначив, що Німеччина продовжить отримувати газ із Нідерландів та Норвегії, "ми зможемо продовжувати заповнювати сховища, але як швидко і в яких обсягах" буде ясно пізніше. Він додав, що "у нас не буде газу вдосталь".

Міністр звернувся із закликом скоротити споживання газу на 15-20%, щоб уникнути того, що "певні виробничі ланцюги просто перестануть існувати в Німеччині чи Європі".

Чиновник пообіцяв, що у разі дефіциту газу насамперед постраждають промислові галузі, тоді як будуть вжиті заходи щодо забезпечення житлових будинків і таких об'єктів інфраструктури, як лікарні.

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В інтерв'ю агентству DPA Габек заявив, що не бачить "технічних причин" скорочення постачань "Газпромом".

Як раніше повідомив "Газпром", прокачування газу "Північним потоком" із середи скоротиться до однієї п'ятої від його потужності.

Також зазначалося, що представники країн Європейського союзу (ЄС) погодили надзвичайний план зі скорочення споживання газу на 15%.