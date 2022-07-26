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Новини Війна
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армія рф (16138) Генштаб ЗС (6049) ліквідація (3499) знищення (6529) техніка (1780) втрати (4279)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 870 осіб, 222 літаки, 189 гелікоптерів, 1737 танків та 3959 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 26 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 39 870 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 26.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 39870 (+170) осіб ліквідовано,

танків  - 1737 (+7) од,

бойових броньованих машин  - 3959 (+9) од,

артилерійських систем - 880 (+4) од,

РСЗВ  - 258 (+1) од,

засоби ППО  - 117 (+1) од,

літаків  - 222 (+0) од,

гелікоптерів  - 189 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 722 (+3),

крилаті ракети  - 174 (+0),

кораблі /катери  - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2835 (+3) од,

спеціальна техніка  - 75 (+2).

Також читайте: ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів влучанням у готель у місті Хрустальний (колишній Красний Луч), - СтратКом. ФОТО

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 39 870 осіб, 222 літаки, 189 гелікоптерів, 1737 танків та 3959 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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Топ коментарі
+7
Непогано!
Завтра в орків ювілей! 40к!
І дуже скоро 4к броневиків, взагалі важко уявити цю кількість!
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26.07.2022 10:00
+6
пока у кацапов нет понимания, что ночевать в технике - опасно для жизни. Загнал технику в лесополосу - типа спрятал, а сам - в поле, на один каремат лег, другим укрылся... тогда есть шансы два-три раза пережить свою технику. Но это не точно. Днем может SMArt 155 прилететь...
https://twitter.com/i/status/1551802107791134720
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26.07.2022 10:20
+4
трішечки не дотягнули до юбілею
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26.07.2022 09:58
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трішечки не дотягнули до юбілею
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26.07.2022 09:58 Відповісти
завтра буде юбілейний 40000 орк,ради такого можна і напитись
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26.07.2022 10:01 Відповісти
Як це не довели?? А 39870+170=40040
40040!!!
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27.07.2022 03:25 Відповісти
Непогано!
Завтра в орків ювілей! 40к!
І дуже скоро 4к броневиків, взагалі важко уявити цю кількість!
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26.07.2022 10:00 Відповісти
Про літак су25 сьодні ж писали
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26.07.2022 10:02 Відповісти
Писали навіть про 2 літаки Су-25, обидва Січеславська бригада збила.
Мабуть воно в статистику через день попадає . . . Завтра побачимо.
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26.07.2022 11:36 Відповісти
УРА! План перевыполнили, 40К на 4 дня раньше!
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26.07.2022 10:07 Відповісти
Літак СУ-25 же був збитий вчора. В статистиці немає.
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26.07.2022 10:12 Відповісти
Черчіль казав,найбільше брешуть у трьох ********: перед виборами,після рибалки і на війні. Щось схоже відбувається з Генштабом...ЦРУ дає 15000 вбитими і 45000 пораненими,МІ-6 дає втрати танків у 2 рази меншими від генштабу але на малюють 40000 вбитими,а пораненими тоді скільки 120000? І в то же час війська Рашки чомусь завжди мають частковий успіх,як у випадку з Вугледаром,Северодонецьком,Лисичанськом....
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26.07.2022 10:15 Відповісти
Можно линк на сообщение ЦРУ про 15000 убитыми? Или вам ЦРУ докладывает шифрованными записками голубиной почтой?
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Сходило б ти й само порахувало!
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Рекомендую слушать конашенкова - там для вас еще лучшие цифры будут звучать.
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26.07.2022 10:22 Відповісти
О, да! Этот мастер спорта жжет так, что его зенки в стекляшки очков плющатся!
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26.07.2022 12:52 Відповісти
пока у кацапов нет понимания, что ночевать в технике - опасно для жизни. Загнал технику в лесополосу - типа спрятал, а сам - в поле, на один каремат лег, другим укрылся... тогда есть шансы два-три раза пережить свою технику. Но это не точно. Днем может SMArt 155 прилететь...
https://twitter.com/i/status/1551802107791134720
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Не треба гiвно жалiти!
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27.07.2022 03:27 Відповісти
 
 