Деокупувати українські території треба до проведення там псевдореферендумів, - Порошенко

П'ятий президент вважає, що треба встигнути деокупувати українські території до проведення оголошених росіянами "референдумів".

Про це повідомив Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону "Прямого" та "5 каналу" "150 днів війни", передає Цензор.НЕТ.

"Чому я впевнений, що контрнаступ буде зараз, тому що нам треба встигнути до 11 вересня. 11 вересня в Росії день загальних виборів. Під 11 вересня вони намагаються провести псевдореферендуми на кшталт кримського, яким намагатимуться приєднати окуповані території до Росії, а потім уже атакувати нас під приводом, що вони захищають російську територію. Ми не маємо права їм дати це зробити", – говорить політик.

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"Я переконаний, що ми маємо дуже перспективні позиції. По-перше – я не розкриваю таємниці військового командування – у нас зручні умови для контрнаступу на правому березі Херсона. Сьогодні додаткові переваги дає нам руйнація об’єктів критичної інфраструктури. Ми їм вже не дамо висадити морський десант ні в Одесі, ні в Херсонській, ні в Миколаївській області. І безумовно, що ми маємо розрізати суходол, коридор по Запорізькій області. Там є перспективні напрями наступу. І коли буде удар там – ми зможемо розвинути тактичний успіх і на наших позиціях по Сходу", – додає Порошенко.

За його словами, скоро доставлять додаткову техніку для Збройних сил. Тому контрнаступ в серпні-вересні буде успішним та ефективним.

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