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Деокупувати українські території треба до проведення там псевдореферендумів, - Порошенко

порошенко

П'ятий президент вважає, що треба встигнути деокупувати українські території до проведення оголошених росіянами "референдумів".

Про це повідомив Петро Порошенко в ефірі спільного телемарафону "Прямого" та "5 каналу" "150 днів війни", передає Цензор.НЕТ.

"Чому я впевнений, що контрнаступ буде зараз, тому що нам треба встигнути до 11 вересня. 11 вересня в Росії день загальних виборів. Під 11 вересня вони намагаються провести псевдореферендуми на кшталт кримського, яким намагатимуться приєднати окуповані території до Росії, а потім уже атакувати нас під приводом, що вони захищають російську територію. Ми не маємо права їм дати це зробити", – говорить політик.

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"Я переконаний, що ми маємо дуже перспективні позиції. По-перше – я не розкриваю таємниці військового командування – у нас зручні умови для контрнаступу на правому березі Херсона. Сьогодні додаткові переваги дає нам руйнація об’єктів критичної інфраструктури. Ми їм вже не дамо висадити морський десант ні в Одесі, ні в Херсонській, ні в Миколаївській області. І безумовно, що ми маємо розрізати суходол, коридор по Запорізькій області. Там є перспективні напрями наступу. І коли буде удар там – ми зможемо розвинути тактичний успіх і на наших позиціях по Сходу", – додає Порошенко.

За його словами, скоро доставлять додаткову техніку для Збройних сил. Тому контрнаступ в серпні-вересні буде успішним та ефективним.

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Топ коментарі
+24
Дєрьмаку не таке завданя поставили в фсб.
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26.07.2022 10:25
+17
Зелена зрадницька кодла недозволить грошенята за південь в омані отримані не повертати ж
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26.07.2022 10:20
+15
Не хотіли мати Гетьмана на чолі Неньки, отримали блазня - #янелоха, #какаяразніца... Тепер ми, як тому вислові: "Зараз вони тут навибирають, а ти потім бігай з автоматом по буєракам"!
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26.07.2022 11:10
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Зелена зрадницька кодла недозволить грошенята за південь в омані отримані не повертати ж
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Вот НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ Украины , а не 🤢👹ZEиуда и его менеджер ***** №2 Д'ерьмак , Татаров, портнов и вся нечисть пособников рашистов-нацистов‼️Специально тянут с наступлением , идёт такая же баланда , как с РАЗМИНИРОВАНИЕМ Херсона , а сейчас ЗЕИУДЫ ОТРАБАТЫВАЮТ ПОЛНУЮ СДАЧУ Юга , ПОДПИСАВ С САТАНОЙ ****** ДОГОВОРНЯК ПО ЗЕРНУ
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26.07.2022 11:05 Відповісти
А де ж наш ракетни й комплекс "Грім -2", який міг стати стримуючим фактором для росії, якщо би хоч один президент думав про свою державу, а не про свою кишеню?
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26.07.2022 12:04 Відповісти
Похрен все эти референдумы, земля-то украинская - и этим всё сказано, не хочешь жить здесь - давай, вперед, двигай в Россию! В самой России все референдумы на отделение областей, республик по закону запрещены под угрозой длительных тюремных заключений..
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26.07.2022 11:17 Відповісти
Клоун-эрмак-татаров-смірнов-буданов-********... - московський улус у Київі.
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26.07.2022 12:27 Відповісти
Нічого ці псевдовибори не змінять.
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26.07.2022 10:24 Відповісти
тогда могут применять уже ядерный догмат, т.к. территория рассеи
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26.07.2022 10:34 Відповісти
Якщо кацапи захочуть застосувати ядерку, вони ї застосують. Що їм збрехати що українці атакують крим чи ще щось з "їх теріторії".
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26.07.2022 10:40 Відповісти
Генералы США уже давно хотят нанести ядерные удары по России. Россия уже всех достала!
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26.07.2022 11:12 Відповісти
но они все заткнутся и выразят обеспокоенность, поверьте
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26.07.2022 12:25 Відповісти
Можливість використати ядерно зброю у рашки є завжди, і плювали вони на якись юридичні норми
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26.07.2022 14:09 Відповісти
Могут изменить вполне

С 2014 по Крыму никто не стрелял

И даже сейчас

В отличие от действий в ОРДЛО
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26.07.2022 11:01 Відповісти
Після звільнення Херсону і Донбасу прийде черга і до українського Криму
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26.07.2022 14:10 Відповісти
Дєрьмаку не таке завданя поставили в фсб.
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26.07.2022 10:25 Відповісти
Забагато людей знають плани наступу та й взагалі, значіть і рашисти знають, значить і мовчати про те не має сенсу, сумно це все.
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26.07.2022 10:28 Відповісти
Для чого ж тоді Тойшоневтік їх здавав? Ну чудний. Ето другоє.
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26.07.2022 10:29 Відповісти
В свойо время Бамбас поступово звільняли, а тепер найвеличніший поступово здає.
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26.07.2022 10:36 Відповісти
ну й таки порізав вас, касапів, колаборантів і терористів. 70% нашого українського Донбасу тоді було звільнено, доки твій ***** не завів кадрові війська.
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26.07.2022 10:38 Відповісти
Мразота кацапская-згинь.
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26.07.2022 10:52 Відповісти
Кацапів рве, то добре
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26.07.2022 10:56 Відповісти
Та срать на эти " референдумы".
Или шо? Путин на Украину нападёт?

Единственное ,конечно, хочется эту рашисткую ******* побстрей *********.
И если эти даты этому поспособствуют то я только за.
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26.07.2022 10:32 Відповісти
Береш в зуби калаш, та встигаєш 😁
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26.07.2022 10:36 Відповісти
в зуби тобі калашем ЗСУ заїде, а https://t.me/PresidentPoroshenko/3765 Петро забезпечить ЗСУ не лише цією зброєю, а й куди ********** :
"ми вирішили поставити спочатку 50, зараз доводимо до 100 кількість нових пікапів Mitsubishi та JAC. Я дав доручення укласти контракт на постачання додатково ще 200 вантажівок для фронту. Ми відбираємо найкраще і робимо це швидко для того, щоб їх не викупили інші країни. Бо зараз весь світ готується до посилення безпеки.

Ми купуємо і знайшли БМП, щоб посилити наступальні підрозділи Збройних Сил. Ми збираємося зараз представити і унікальні дрони. Це вже повномасштабні безпілотники, які конче потрібні нашій артилерії. Зараз готується проект постачання в Україну бойових роботів. Вони стоять на озброєнні декількох країн НАТО".
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26.07.2022 10:41 Відповісти
Пётр Алексеевич, эти территории не для того каZZапам без боя сдали, чтобы теперь освобождать. И тебе об этом прекрасно известно: кто это сделал и за какие деньги от Куйла.
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26.07.2022 10:42 Відповісти
Любитель минсков.
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26.07.2022 10:55 Відповісти
Дебілів рве від "мінсків" на то й вони дебіли.
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26.07.2022 10:58 Відповісти
друг Медведчука по СДПО(о) вылез.
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26.07.2022 11:04 Відповісти
Дебілам і не таке згодують...

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26.07.2022 11:11 Відповісти
не забувай, що тоді мертвечук не був кумом *****, і власними руками з посади першого заступника голови ВР робив переворот проти коміків і зокрема тодішнього голови Ради Ткаченка з призначенням Плюща та Ющенка очолювати парламент та Уряд.

Іншими словами: на той час СДПУ(о) було продержавницькою партією. І тільки з відходом з її керівництва Василя Онопенка вони стали антиукраїнською.
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26.07.2022 11:13 Відповісти
Никакие референдумы и ничего вообще не изменит того, что придет ВСУ и уничтожит всех орков! Эти референдумы не имеют никакой юридической силы. От того, что Путин заявляет, что Украина - это собственность России, то в реальности оно так никогда не будет! Мир должен перестать слушать Путина! Путин врет и манипулирует так, как ему выгодно! не верьте Путину никогда!!! Путин обманет и ограбит и убьет.
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26.07.2022 11:09 Відповісти
ти для початку визнай, що Зе-клован, якому ти довіряв (а може, ще нині довіряє) "слухав *****" і цим завів Україну до краю прірви-катастрофи
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26.07.2022 11:28 Відповісти
анархіст сабаковський, який логін в тебе був до крайньої деактивації?
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26.07.2022 13:00 Відповісти
Не хотіли мати Гетьмана на чолі Неньки, отримали блазня - #янелоха, #какаяразніца... Тепер ми, як тому вислові: "Зараз вони тут навибирають, а ти потім бігай з автоматом по буєракам"!
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26.07.2022 11:10 Відповісти
"Не хотіли мати Гетьмана" - це про кого?
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26.07.2022 12:24 Відповісти
Порошенко на должности главы МЗС в настоящее время принес бы огромную помощь стране, он может убеждать иностранных лидеров, имеет огромный опыт дипломата, между народные связи. И оружия бы больше шло и разрешение лупить по Крыму и приграничной русне было бы получено. Но для этого нужно иметь мужество президенту-шоумену. Увы , он самовлюбленный нарцисс, не может признавать свои просчеты и неудачи.
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26.07.2022 11:14 Відповісти
Бонэвтик отрабатывает оманские деньги. Шо непонятного? Пока у руля ЗЕ!лёна плесень - никаких контрнаступлений. В президентском кресле - предатель и враг Украины
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26.07.2022 11:33 Відповісти
По моему мнению следует ждать взрыв ядерной бомбы на каком ни будь ненужном острове.
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26.07.2022 11:51 Відповісти
Шо, Крысчан взорвут?
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26.07.2022 11:56 Відповісти
Крым не остров.
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26.07.2022 12:04 Відповісти
А кацапы это знают?
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27.07.2022 08:48 Відповісти
призначив би винагороду за інфо про штаби «референдумів» москалів і їх колаборантів,
щоб зсу чи ссо зробили там хлопки і овації
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26.07.2022 12:27 Відповісти
Есть вероятность что не успеем. и по этому нужно нападать на територию РФ уже СЕГОДНЯ. что бы потом не смогли шантажировать что типа: -- Херсон эт РФ если нападете получите ядерку. либо идти на капитуляцию. уже СЕГОДНЯ
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26.07.2022 12:31 Відповісти
 
 