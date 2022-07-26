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арешт (2497) бойовик (3414) СБУ (12497) тероризм (2856) державна зрада (1633)

Троьох бойовиків "ДНР", які воювали у складі ЗС РФ проти України, засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

арешт

Суд визнав винними ще трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості "новобранців" пройшли військову підготовку у "таборі", який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку.

Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники.

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Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст.111 (державна зрада); ч. 1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).
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Що таке 15 років, це фігня за зраду Батьківщини. У демократичних країнах (ми ж туди ідемо?) за збочення, злочини, зраду - плюсують, плюсують і отримують
по 90, 150 років. Це я розумію, а 15 - НІ!!!...
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26.07.2022 10:13 Відповісти
Підтримую. За кожен вчинений злочин окреме покарання.
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26.07.2022 10:15 Відповісти
Апалченци Бамбаса.
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26.07.2022 10:14 Відповісти
На содержание одного заключенного украинцы тратят в среднем по 10 000 грн в месяц, вот нахрен они живые нужны эти иуды ? Лучше бабушкам хлеб и основные продукты бесплатно раздайте.
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26.07.2022 10:15 Відповісти
Этих тварей из даунбасса надо не садить а вешать, как предателей Родины на площадях, что-бы все видели, что таких как они ждет.
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26.07.2022 10:16 Відповісти
Цих та іньших подібних до цього лайна ублюдків ще й годувати стільки років за рахунок українців...
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26.07.2022 10:19 Відповісти
 
 