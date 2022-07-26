Троьох бойовиків "ДНР", які воювали у складі ЗС РФ проти України, засуджено до 15 років за ґратами, - СБУ

Суд визнав винними ще трьох бойовиків терористичної організації "ДНР" у державній зраді та запереченні збройної агресії РФ проти України і засудив до позбавлення волі на 15 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Їх взяли в полон українські захисники наприкінці березня під час звільнення села Вільхівка Харківської області. Усі вони входять до незаконного збройного формування російських окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Як встановила СБУ, на початку березня фігуранти у якості "новобранців" пройшли військову підготовку у "таборі", який окупаційна влада облаштувала в одній зі шкіл-інтернатів Донецька. Там їх розподілили кулеметниками і відправили до 2 взводу 2 роти 3 батальйону 115 полку.

Після цього бойовиків відправили до російського Бєлгорода для посилених тренувань на військовій базі. А потім повернули в Україну, перекинувши на Харківський напрямок, де їх незабаром взяли в полон українські захисники.

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Слідчі СБУ зібрали потужну доказову базу щодо цих бойовиків, яка дозволила засудити їх до реальних строків ув’язнення. Провадження велося за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст.111 (державна зрада); ч. 1 ст.436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).