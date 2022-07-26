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Голова штабу оборони Дніпра Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову потрапити до України: Прориву кордону не чекайте

корбан

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову перетнути кордон України.

Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі друзі, дякую за ваше хвилювання і занепокоєння. Я перебуваю в здоров'ї та бадьорому дусі, незважаючи на дивовижні курйози останніх днів. Я вийшов із транзитної зони. На даний момент я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "особа без громадянства", - розповідає він.

За словами Корбана, наразі він шукає можливості знову перетнути кордон України.

"У мене на руках є ще свідотство про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився - місто Дніпропетровськ (нині Дніпро. - Ред.), Україна. Проте голь на вигадки хитра, як свідчить народна мудрість", - додає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Голову штабу оборони Дніпра Корбана позбавили громадянства через критику Зеленського, - Welt

"Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна! Ну і головне - я з перших днів війни захищав і хочу продовжувати захищати свою країну - хоч із паспортом, хоч без…", - резюмує Корбан.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

Також читайте: Держприкордонслужба про недопуск голови штабу оборони Дніпра Корбана в Україну: Інспектори діють виключно в межах норм чинного законодавства

Автор: 
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Топ коментарі
+20
Згідно з концепцією єрмака, Корбан керівник фейкової самооборони Дніпра.
Судячи з усього, справжня самооборона, була в містах Херсон, Мелітополь, Енергодар!
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26.07.2022 10:20
+13
Прийде час, можливо півтора, можливо два, або три роки і Боневтік буде скитатися по світу, переховуватися по таким транзитним зонам. У нього все попереду, бумеранг ще ніхто не скасовував.
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26.07.2022 10:36
+10
А ну, нагадайте, коли позбавлений громадянства України Янукович.
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26.07.2022 10:37
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Дарма. Його тут зловлять як нелегала і депортують щоб не заважав здавати Дніпро.
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26.07.2022 10:19 Відповісти
Він же каже, що не збирається нелегально!
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26.07.2022 10:21 Відповісти
Згідно з концепцією єрмака, Корбан керівник фейкової самооборони Дніпра.
Судячи з усього, справжня самооборона, була в містах Херсон, Мелітополь, Енергодар!
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26.07.2022 10:20 Відповісти
причому в Енергодарі по концепції охорони ядерних обьєктів повинні були бути військові підрозділи, нацгвардія. Але і їх не було або завчасно по вказівці ОП відвели. Щоб здати без бою і сьогодні наша електроенергія йде прямісінько в Крим для постачання численних військових баз, про Севастополь вже мовчу
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26.07.2022 10:57 Відповісти
Боже,яке воно гниле то зелене.
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Саакашвілі в помащь...
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26.07.2022 10:20 Відповісти
Бэ бэ бэ, мне так еще никто не говорил.
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26.07.2022 10:41 Відповісти
еж гєша абідєл бубочкіного корєша єлдака бач даже не має значення що ви з беніто бабломойським в один храм ходите для боневтіка єлдак непрікасаємий мабуть на ньому оманські рахунки оформлені
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26.07.2022 10:26 Відповісти
- тьі поц обрезанньій !!!
- и тьі поц обрезанньій, но я могу тебе гражданства лишить !!!
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26.07.2022 10:27 Відповісти
Нехай по Ізраільському паспорту заїде. У них там усіх богоізбранних по кілька громадянств.
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26.07.2022 10:28 Відповісти
Прийде час, можливо півтора, можливо два, або три роки і Боневтік буде скитатися по світу, переховуватися по таким транзитним зонам. У нього все попереду, бумеранг ще ніхто не скасовував.
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26.07.2022 10:36 Відповісти
А ну, нагадайте, коли позбавлений громадянства України Янукович.
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26.07.2022 10:37 Відповісти
Схоже на якусь постановку.
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26.07.2022 10:45 Відповісти
ЗУ "Про громадянство України"

Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
...
Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.

Але що утиркам до порушення ЗУ, якщо їм давно пох на Конституцію.
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26.07.2022 10:49 Відповісти
Дать взятку пограничникам,или обратится к контробандистам пусть переправят
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26.07.2022 11:04 Відповісти
Що вони так Корбана не переносять ,
що п'ятий що шостий?
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26.07.2022 11:24 Відповісти
ЗЕ!нелохи уже не только болт положили на Конституцию, но и выдирают из неё по листику, чтоб было чем подтереться. Попрощайтесь с демократией и законами. У нас нынче беззаконие и рукотворный хаос. Ещё немного и ,,Привет, голодные бунты". Но это зимой. Шо тогда будет вещать в своих видосиках Бонэвтик? ,,Раз нету хлеба, ешьте пирожные"?
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26.07.2022 11:49 Відповісти
Війна відійшла на другий план, штаб оборони в розпачі, Корбана не пустили до України.
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26.07.2022 12:23 Відповісти
я взагалі нічого не розумію ! ну забрали паспорт і що ? чому не дозволяють заїхати як особі без громадянства , яка має майно і навіть прописана в Україні . краще ловіть кацапську агентуру !
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26.07.2022 14:40 Відповісти
Це не смішно читати? Може навпаки, якби була ХОРОША самооборона, можливо, все було б по іншому. Чи це не відбілювання самих себе, свого нехлюйства. Соромно таке писати і смішно читати.
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26.07.2022 17:16 Відповісти
 
 