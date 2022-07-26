Голова штабу оборони Дніпра Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову потрапити до України: Прориву кордону не чекайте

Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову перетнути кордон України.

Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі друзі, дякую за ваше хвилювання і занепокоєння. Я перебуваю в здоров'ї та бадьорому дусі, незважаючи на дивовижні курйози останніх днів. Я вийшов із транзитної зони. На даний момент я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "особа без громадянства", - розповідає він.

За словами Корбана, наразі він шукає можливості знову перетнути кордон України.

"У мене на руках є ще свідотство про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився - місто Дніпропетровськ (нині Дніпро. - Ред.), Україна. Проте голь на вигадки хитра, як свідчить народна мудрість", - додає він.

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"Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна! Ну і головне - я з перших днів війни захищав і хочу продовжувати захищати свою країну - хоч із паспортом, хоч без…", - резюмує Корбан.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.

22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.

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