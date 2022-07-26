Голова штабу оборони Дніпра Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову потрапити до України: Прориву кордону не чекайте
Голова штабу оборони Дніпра Геннадій Корбан перебуває у Польщі та шукає можливості знову перетнути кордон України.
Про це він зазначив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Дорогі друзі, дякую за ваше хвилювання і занепокоєння. Я перебуваю в здоров'ї та бадьорому дусі, незважаючи на дивовижні курйози останніх днів. Я вийшов із транзитної зони. На даний момент я перебуваю в Польщі. Додому мене, як ви знаєте, не впустили. Паспорт відібрали, позначивши у графі громадянство моє становище як "особа без громадянства", - розповідає він.
За словами Корбана, наразі він шукає можливості знову перетнути кордон України.
"У мене на руках є ще свідотство про народження, яке ніхто ні призупинити, ні скасувати не може. У цьому документі написано, де я народився - місто Дніпропетровськ (нині Дніпро. - Ред.), Україна. Проте голь на вигадки хитра, як свідчить народна мудрість", - додає він.
"Прориву кордону в стилі Саакашвілі не чекайте. У країні війна! Ну і головне - я з перших днів війни захищав і хочу продовжувати захищати свою країну - хоч із паспортом, хоч без…", - резюмує Корбан.
Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що в ОП подумують забрати громадянство у Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана і Вадима Рабіновича.
22 липня з'явилася інформація, що Корбан хотів в'їхати в Україну, однак прикордонники вилучили в нього український паспорт. Згодом, голова штабу оборони Дніпра Корбан підтвердив, що у нього на кордоні вилучили паспорт та не пускають в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
Судячи з усього, справжня самооборона, була в містах Херсон, Мелітополь, Енергодар!
- и тьі поц обрезанньій, но я могу тебе гражданства лишить !!!
Стаття 19. Підстави для втрати громадянства України
...
Положення пунктів 1, 3 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.
Але що утиркам до порушення ЗУ, якщо їм давно пох на Конституцію.
що п'ятий що шостий?