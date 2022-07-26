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Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням війни проти України, - Кулеба

путін

Європі варто позбутися будь-якої залежності від Росії.

Про це у Twitter повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"Газова війна Путіна проти Європи є прямим продовженням війни проти України. Скрізь, де він може завдати шкоди, він це зробить. Він використовуватиме будь-яку залежність Європи від РФ, щоб зруйнувати нормальне життя кожної європейської родини. Єдиний спосіб - завдати удару у відповідь та позбавитися будь-якої залежності", - наголосив міністр.

Також читайте: Кулеба про політику США щодо постачання зброї: Як у грі, але в житті ви не можете померти кілька разів, перш ніж перейдете на наступний рівень

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Кулеба-також геній...
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26.07.2022 10:21 Відповісти
Та хай подивляться Пуйлу в очі і все налагодиться. А ще хай будують до кордонів з білоруссю дороги.
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26.07.2022 10:34 Відповісти
Єврокомісія запропонувала скоротити споживання газу лише на 15% і пішли відмови від країн.
Навіть, у Польщі. Погано воюєте , пан Кулеба!
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26.07.2022 10:42 Відповісти
Він такий же уклоніст як і Зеля.
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26.07.2022 10:57 Відповісти
міністр-пустобрьох.
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26.07.2022 10:57 Відповісти
 
 