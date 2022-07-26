Важкохворі українці або ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати заявку на програму медевакуації, - МОЗ

Для того, щоб подати попередню заявку на програму медичної евакуації, на сайті Міністерства охорони здоров’я України в розділі "Опитування" потрібно заповнити відповідну анкету та чекати на зворотний зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі МОЗ.

"Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами. Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що громадяни України, які перетнули кордон після 24.02.2022 року в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу на рівні з громадянами цієї країни. За посиланням можна дізнатися більш детально про медичну допомогу в окремих країнах.

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"Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах Програми медичних гарантій. Загалом завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами МОЗ вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців", - додають у міністерстві.

Ознайомитися з алгоритмом медичної евакуації можна за посиланням.