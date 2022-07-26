УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9722 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 490 8
Мелітополь (767) окупація (6517) Федоров Іван (640)

Рашисти залякують мелітопольців тим, що у разі відступу підриватимуть інфраструктуру окупованого міста, - мер Федоров

рф

Російські загарбники в окупованому Мелітополі залякують цивільних.

Про це заявив очільник міста Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Окупанти погрожують у разі відступу знищенням інфраструктури міста.

"Такі погрози лунають, тому що вони чітко розуміють, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях для них гаряче. Останні 3 місяці вони відчували себе досить комфортно на території Бердянська, Мелітополя, Херсона. А сьогодні наші Збройні Сили чітко показують, що наші міста будуть звільнятися. Тому вони лякають людей і показують, що вони підтриватимуть всю інфарструктуру, вони будуть повністю стирати з лиця землі наші міста для того, щоб зробити паніку та жах в наших містах", - пояснив мер.

За словами Федорова, для окупантів цивільне населення нічого не вартує і вони його готові вбивати.

"Такі сумні звістки були вчора від наших жителів. Просто посеред трас військовий КАМАЗ ворога переїхав цивільну машину і загинули двоє дорослих та одна дитина. Цим фактом ми можемо підтвердити, що вони не думають ні про цивільних, ні про наші міста, ні про те, що ми будували десятиліттями", - підсумував мер окупованого Мелітополя.

Також читайте: КАМАЗ окупантів переїхав цивільну автівку на трасі між Мелітополем та Бердянськом. Загинуло двоє дорослих і дитина, - Федоров

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі погрози лунають, тому що вони чітко розуміють що їм піZда
показати весь коментар
26.07.2022 11:14 Відповісти
Він так розповідає,мовби ніхто не зрозумів що таке кацапи.
показати весь коментар
26.07.2022 11:20 Відповісти
они наступают убивают
они оккупировали убивают
они отсутпают убивают..и каков выбор????
показати весь коментар
26.07.2022 11:21 Відповісти
Мутний тип .....
показати весь коментар
26.07.2022 11:21 Відповісти
Вони не залякують а кажуть що так і буде. Как цапи... Вміють нищити а не будувати
показати весь коментар
26.07.2022 11:22 Відповісти
Не треба забувати і того, що вони як кацики завжди брешуть, можуть не встигнути не тільки унітаз приготовлений вивести, а і сходити на нього
показати весь коментар
26.07.2022 11:40 Відповісти
«Как будто провиденциальная наша задача в том состоит, чтобы все без остатка в три дня разрушить и в сто лет ничего не воздвигнуть.» М. Салтыков-Щедрин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
показати весь коментар
26.07.2022 11:50 Відповісти
Від мордорських терористів можна очікувати все, що завгодно.
показати весь коментар
29.07.2022 15:26 Відповісти
 
 