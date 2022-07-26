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Новини Війна Російська агресія
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армія рф (16138) Мелітополь (767) Запорізька область (3343) Федоров Іван (640)

Три колони військової техніки ворога поїхали через Мелітополь у бік Херсона, - Федоров

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Окупанти перекидають важку техніку до Херсонщини через територію окупованих районів Запорізької області.

Про це повідомив міський голова окупованого росіянами Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці повідомляють про рух російської військової техніки в районі Мелітополя та в місті. Відомо про те, що протягом минулої доби в бік Херсону проїхали кілька десятків ворожої техніки.

"Окупанти перекидають важку військову техніку. Через Мелітополь в сторону Херсону проїхало 3 колони – близько 80 одиниць техніки", - сказав Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КАМАЗ окупантів переїхав цивільну автівку на трасі між Мелітополем та Бердянськом. Загинуло двоє дорослих і дитина, - Федоров

Раніше голова ОВА Олександр Старух повідомив, що в Бердянську пролунав вибух в районі заводу "Південгідромаш", до цього було чутно ще три. За його словами, такі інцеденти відбуваються постійно. Це свідчить про те, що або проходять розмінування, або окупанти необережно поводяться з боєкомплектами, тому вони періодично вибухають.
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Топ коментарі
+19
зєрновоє пєрєміріє від правітєля УкрАіни Андрєя Государя-Надьожи Єлдака I
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26.07.2022 11:23
+18
Что там с мостами в Херсон? Апять пра*бали?
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26.07.2022 11:20
+17
Гарний метод контрнаступу. Почекати поки кацапня побільше техніки нагонить.
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26.07.2022 11:18
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Гарний метод контрнаступу. Почекати поки кацапня побільше техніки нагонить.
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26.07.2022 11:18 Відповісти
Щоб потім казати що кацапів в десятки разів більше.
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26.07.2022 11:28 Відповісти
Подожди, мы ещё не до конца разрекламировали ГДЕ, КОГДА и КАК будем наступать, а ПОТОМ будем говорить, что рашистов в десятки больше. Не розумію, ось ці публічні висловлювання різних диванних єкспертів....
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26.07.2022 11:50 Відповісти
Ze верховный ИУДА ,гдеТВОЁ ОБЕЩАННОЕНАСТУПЛЕНИЕ⁉️ В Стамбуле просрал ⁉️снятие санкций с Абрамовича путлеровского кошелька‼️🎪🤢👹КЛОУНАРИЙ ИЗсплошных КРОТОВ ЗАСТАВДЯЕТ Украину умываться кровью-войной иПОЗОРОМ⁉️⁉️⁉️
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26.07.2022 12:29 Відповісти
Готується мегаЧорнобаєвка.
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26.07.2022 11:19 Відповісти
Что там с мостами в Херсон? Апять пра*бали?
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26.07.2022 11:20 Відповісти
зєрновоє пєрєміріє від правітєля УкрАіни Андрєя Государя-Надьожи Єлдака I
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26.07.2022 11:23 Відповісти
зернове пермирья на це не впливае у лаврова запитай він прямо сказав да і наші казали що війна не впливає на перевезення так що це не прокатить відмазка
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26.07.2022 11:26 Відповісти
У Лаврова не впливае,а у зеленского-ЕРМАКА ЕЩЁ ,как ВПЛИВАЕ‼️🤮
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26.07.2022 12:31 Відповісти
Как нам рассказывал Аристовичь, мы сделали очередной жест доброй воли. Не стали полностью взрывать мосты а только сделали артиллерией предупредительные отверстия в них. Рашисты по идее нашей верховной ставки должны были испугаться и уйти из Херсона. В реальности рашисты проводят ротацию и наоборот укрепляют оборону Херсона. Разумеется все ето приведет к большим потерям с нашей стороны. Чтобы сказать потом что про*бали.
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26.07.2022 11:29 Відповісти
Арестович сказал) Ставка сказала) Ты заражен словами паразитами. Необходимо пролечить англо-амерами
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26.07.2022 12:15 Відповісти
Zeиуду под ТРИБУНАЛ И гнид ЕГО ПОСОБНИКОВ !
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26.07.2022 12:33 Відповісти
це вже третю добу і телеграм канали казали і вчора і позавчора майже онлайн їде колона з 40 машин всі все знають і що ну ніяк по дорозі не можна знищити?також з крима виїзжала залізницею зброя в напрямку Херсона також нічого мабудь прибули бо це було вчора вранці
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26.07.2022 11:24 Відповісти
давайте по кожному камазу ракету з хаймарса...
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26.07.2022 11:29 Відповісти
Боевая часть хаймарса уничтожает всю технику одновременно в квадрате 4 га.
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26.07.2022 12:41 Відповісти
Папа дерьмака забороняє сину стріляти по його солдатам-фашистам.
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26.07.2022 11:53 Відповісти
а как параша зашла в Мелитополь фьодоров не хочет рассказать где была самооборона?
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26.07.2022 11:25 Відповісти
самоборона это кто? люди с коктейлями молотова? так это самоубийство, если за пол-года войны элементарного не понял
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26.07.2022 12:18 Відповісти
Їдуть на демілітарізацію
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26.07.2022 11:26 Відповісти
Kak gavarila ruskaja Cheburashka , mi buhali buhali , i nakanec vibuhali .....🤣
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26.07.2022 11:31 Відповісти
Надеюсь наше командование имеет хитрый замысел. Потому как все заявления и действия половинчатого характера только такую реакцию со стороны параши и могли вызвать. У диванного обывателя возникает ощущение что кто-то дал по рукам военным уже готовым деокупировать правый берег Днепра
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26.07.2022 11:39 Відповісти
Что происходит в ЗСУ? Когда никого не было кроме днровцев на блокпостах никто не организовал контрнаступление на Херсон. Сейчас идут колонны десантников и днем и ночью. За мостом они сразу рассредотачиваются. Неужели кто-то рискнет наступать в этих условиях? Какой-то бред твориться.
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26.07.2022 11:39 Відповісти
можна запитать у оманського велосипедиста ,але він майже всі канали окупував - немає де
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26.07.2022 11:43 Відповісти
Я больше склоняюсь к военному руководству ЗСУ. Там я нескольких высокопоставленных послушал. Это отсталые люди которых вообще к руководству армией допускать нельзя.
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26.07.2022 11:45 Відповісти
а ты кто для них? Может ты зеленскому сольешь) или ермаку. или вообще в фсб. Правильно делают. А слушать надо абдристовича, зиленского-попрошайку и иже с ними ниже. Только три года назад надо было что то слышать.
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26.07.2022 14:41 Відповісти
пишуть, що однією з умов зернового коридору рузького пдораса дєрьмака був ненаступ на Херсон.
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26.07.2022 11:41 Відповісти
Обычный вброс. Нет логики в этом. Тогда колонны техники не шли бы на Херсон, а наступали бы в другом месте.
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26.07.2022 11:44 Відповісти
Гівнокомандуюче здало коридор, ось і ганяють з ********* та Криму.
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26.07.2022 11:42 Відповісти
Мабуть Хаймерсам вже нічим стріляти По всім питанням-до дєрьмака.Він всім керує-нехай і пояснює.
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26.07.2022 12:09 Відповісти
Схоже на брак *********** до трьохсокир і Хаймарсів. Рашисти це пронюхали, от і поперли через мости.
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26.07.2022 12:13 Відповісти
И опять-таки зачем сообщать врагу, что мы знаем о его передвижениях? Чтобы что?
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26.07.2022 12:45 Відповісти
 
 