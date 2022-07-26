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РФ шукає найманців у країнах Центральної Азії, серед ув’язнених та представників віддалених регіонів, - ГУР МО

рф,армія,мобілізація,примува

У Москві формують так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їх заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Головному управлінні розвідки МО України.

"У РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації по батальйону". В її рамках Кремль зобов’язав кожен з 85 російських регіонів, включно з Кримом і Севастополем, сформувати та фінансово простимулювати по одному новому батальйону "добровольців" для участі у війні проти України. Щоправда, не всі регіони готові створювати такі батальйони за рахунок місцевого населення. Зокрема, влада Москви формує так званий "мерівський полк", в який здебільшого набираються люди з інших регіонів та навіть громадян країн Центральної Азії (Таджикистан, Киргизстан, Узбекистан). Для їхнього заохочення пропонується висока зарплатня та можливість отримати громадянство РФ", - йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначають, що  РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. Щоб уникнути небажаного оголошення мобілізації, набір військовослужбовців здійснюється через приватні військові компанії, росгвардію та "ЛДНР".

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"Фіксуються випадки примусу до підписання "контрактів" щодо місцевого населення на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запоріжської областей. Отримано повний карт-бланш бланш від влади РФ на відбір бойовиків колоніях. Розпочато роботу з колишніми випускниками Челябінського танкового училища в запасі у віці до 50 років. Їх закликають йти добровольцями до танкового батальйону, який орієнтовно формується в Пермі. Там організовується збірний пункт та прибувають танки Т-72, які терміново знімають з довготривалого зберігання", - додає українська розвідка.
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Своїх бурятів та інших кадирівців вже не вистачає?
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26.07.2022 11:25 Відповісти
Равшаны и джамшуты зарешают. Вайна-мана..."груз200"-мана..))
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26.07.2022 11:25 Відповісти
нічєго нє панімаєтє,
всьо ідьот по плану, патєрь нєт
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26.07.2022 12:15 Відповісти
Не зря Лавров в Африку ездил..
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26.07.2022 12:18 Відповісти
мда, шото кацапня сама не поспішає в армію записуватися, не зважаючи на обіцяні гроші. то зеки, по пенсіонери, то киргизи ***********.
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26.07.2022 12:20 Відповісти
 
 