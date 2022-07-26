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Потрібна допомога у придбанні спеціальних ґаджетів та приладів для зв'язку для українських воїнів, - волонтерка Білецька

Потрібна допомога у придбанні ґаджетів та спеціальних приладів для зв'язку для українських воїнів. Без цих речей їм не обійтися.

Про це повідомила у фейсбуці волонтерка Ірина Білецька, інформує Цензор.НЕТ. 

"Ми зібрали 390 000 грн із необхідних 400 000 грн. Збирали на суперґаджет (озвучити не можу). Купили один, пацани випробували і сказали СУПЕР! Значить купуватимемо! А поки збирали, сипалися замовлення, які ми теж закривали", - зазначає вона.

За словами волонтерки, днями надійшло ще замовлення на найнеобхідніші штуки для зв'язку

"... ціна космос ..., але без них ніяк! Нам усім потрібна ПЕРЕМОГА! Тому звертаюсь до всіх, кому болить за Україну - допомагайте, будь ласка. Ці ґаджети допоможуть зберегти життя нашим пацанам", - додає Білецька. 

"Впевнена, що ви не залишитеся байдужими до мого прохання. Це потрібно всім нам, адже я не одна хочу повернутися додому і обійняти всіх наших хлопців. І сказати їм Дякую! У наших руках наблизити цей день", - резюмує волонтерка, додавши реквізити, на які всі охочі можуть перерахувати кошти.

Приватбанк 4149 4393 1498 1048 Ірина Білецька

Pay Pal [email protected]

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Потрібна допомога у придбанні спеціальних ґаджетів та приладів для звязку для українських воїнів, - волонтерка Білецька 01

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Зачекайте. Ще не всім депутатам оклад підвищили. Пізніше зкинуться.
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26.07.2022 11:29 Відповісти
Не хочеш допомогти - проходь мимо. При чому тут депутати до допомоги армії?
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26.07.2022 11:51 Відповісти
Вы сами поняли, что сказали?
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26.07.2022 11:58 Відповісти
Так я сказав, що якщо людина не хоче допомогти армії нехай не допомогає - ніхто ж не заставляє, а писати: "я не допоможу армії, бо депутати підняли собі зарплату" це дурість. В депутати якраз і йдуть злодії, бандити і просто аморальні люди - для того щоб красти, мародерити і мішати армії, а не допомагати.
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26.07.2022 12:25 Відповісти
На новий діван тобі скинуться...
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26.07.2022 11:58 Відповісти
+ Бережи вас Бог !
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26.07.2022 12:03 Відповісти
 
 