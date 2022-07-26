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Ізраїль (1609) МЗС рф (948) Захарова (348)

Позиція Ізраїлю "оформлена виключно в проукраїнський бік", це викликає питання, - МЗС РФ

мария,захарова

В Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Ізраїль займає проукраїнську позицію.

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі пропагандиста Соловйова, передає Цензор.НЕТ.

"Позиція була оформлена виключно в проукраїнський бік, причому не в плані українського народу, а в бік підтримки тільки й виключно київського режиму, і вона була абсолютно співзвучна з цим дивним і дикуватим голосом Заходу. Це справді викликало питання", - сказала вона.

Захарова наголосила, що не російська сторона сприяла ускладненню двосторонніх відносин з Ізраїлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвинувачення української держави у нацизмі - нісенітниця, - посол Ізраїлю Бродський

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Топ коментарі
+38
А ви більше *******, що Гітлер був євреєм...
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26.07.2022 11:37
+25
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26.07.2022 11:51
+19
Машка, они тоже русофобы)))) везде одни русофобы...караул))
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26.07.2022 11:41
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А ви більше *******, що Гітлер був євреєм...
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26.07.2022 11:37 Відповісти
Чутки про єврейські коріння Адіка були ще задовго до того, як "унилая лошадь" стала головувати в їхньому МЗС.
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26.07.2022 11:56 Відповісти
Озвучувати чутки - це якраз рівень коняки...
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26.07.2022 14:18 Відповісти
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26.07.2022 12:58 Відповісти
Маша, з'їш ще полуниці... Все буде Україна!
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26.07.2022 11:38 Відповісти
Кому они всё время пытаются втереть эту гнилую доктрину "Киевский режим гнобит несчастный украинский народ". Своим ванькам?
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26.07.2022 11:57 Відповісти
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26.07.2022 12:41 Відповісти
мімікрія, називаєтся
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26.07.2022 13:22 Відповісти
А за таке і бан можна отримати.
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26.07.2022 13:29 Відповісти
кобила
заїзжена...
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26.07.2022 11:41 Відповісти
Її фейс з кожним днем, більше і більше стає "мужественным", ще рік, другий, якщо не вдається, то стане як лавров
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26.07.2022 11:42 Відповісти
мімікрія, називаєтся
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26.07.2022 13:23 Відповісти
захарова - ще одна претендентка на довічне ув'язнення
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26.07.2022 13:49 Відповісти
bljadj
podzabornaja
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26.07.2022 12:35 Відповісти
Машка, они тоже русофобы)))) везде одни русофобы...караул))
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26.07.2022 11:41 Відповісти
Тиха-тиха, не шуми. Уже давно известно на кацапии, что все вопросы лучше всего решаются за стаканом. Потому МашкеПолстакашке нужно срочно заполнить наполовину. И тогда много вопросов исчезнут сами собой.
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26.07.2022 11:43 Відповісти
Ага.
Висер Лаврова про те, що эвреї самі Холокост зробили та заборону на роісє Сахнуту хай пригадають.

Ізраїлетяне - народ злопам'ятний.
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26.07.2022 11:46 Відповісти
Ні. Ми, євреї не злопам'ятні, просто ми іноді буваємо злими, і маємо гарну пам'ять. А якщо серйозно, то мстити нам Тора забороняє (окрім небагатьох випадків, зараз не про це).
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26.07.2022 12:02 Відповісти
Як про садиста? Підвів касаба до лещат(тіскі), затиснув його причандалля(чоловіча гордість), бере в руки пилку, а касаб верещить: "Шо! відріжеш???" Ні! Тора забороняє! Вийняв вороток з лещат, викинув, дав, в руки касабу пилку тай каже: "Сам відріжеш, я йду підпалювати стодолу"
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26.07.2022 13:39 Відповісти
Евреи наверняка оценили этот высер.
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26.07.2022 11:47 Відповісти
Бешеные кацапы лают на всех
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26.07.2022 11:49 Відповісти
От що мені подобається у рашистах, так це те, що вони всіх, хто не вилизує їм дупу - записують у "зрадники та вороги".
Так у них згодом нікого співчуваючого не залишається.
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26.07.2022 11:50 Відповісти
Та они и так уже разосрались со всем миром. Им все должны
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26.07.2022 11:52 Відповісти
Так про це ще в 60-ті дисиденти казали ! У росіян всі люди світу діляться на їх "слуг" і "врагов"
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26.07.2022 12:19 Відповісти
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26.07.2022 11:51 Відповісти
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26.07.2022 11:54 Відповісти
вони не слов'яни
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26.07.2022 12:02 Відповісти
У нацистів викликає питання позиція євреїв. Дежавю.
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26.07.2022 11:52 Відповісти
очень тяжело комментировать бред ... да и не зачем !!!
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26.07.2022 11:56 Відповісти
Пресс алкаше
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26.07.2022 11:57 Відповісти
Как эта наркоманка ******* уже
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26.07.2022 12:03 Відповісти
А що тут дивного? Євреї розумні люди, чого вони повинні добре відноситися до довбойобів та підарасів?
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26.07.2022 12:11 Відповісти
Вот и израильские нацисты примкнули к мировому нацизму в борьбе против скрепных дедовоевателей!

Машка, это же повод выпить, не так ли? 🥛
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26.07.2022 12:12 Відповісти
Після Сохнуту, ви ще концтабори для євреїв замутіть. Тоді, замість мавзолею, синагога буде стояти. І зірка Давида на кремлівських баштах
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26.07.2022 12:13 Відповісти
А ці пі.ари дійсно думають , що хоча б чомусь праві ? Ні , вся ця маячня розрахована на кацапских істот .
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26.07.2022 12:14 Відповісти
лавролошадный ублюдок,проститутка кремля-захарова идите ***** твари.....................................................
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26.07.2022 12:15 Відповісти
Нацизм такий нацизм.
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26.07.2022 12:15 Відповісти
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26.07.2022 12:21 Відповісти
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26.07.2022 12:23 Відповісти
Це все розраховано на мусульманський світ, який може підтримати рф, так як традиційно ненавидить ізраїль. Рф важливіша арабська нафта і газ, чим відносини з ізраїлем, який теж традиційно хоче дружити з рф і не поспішає допомогати Україні.
Тому кацапи такими сварками з ізраїлем особливо нічого не втрачають.
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26.07.2022 12:23 Відповісти
АХАХАХАХ
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26.07.2022 12:27 Відповісти
Скоро "Колективний Захід " стане "Колективним світом"
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26.07.2022 12:34 Відповісти
https://ibb.co/ZhvVGZW
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26.07.2022 12:36 Відповісти
а шо йому просвинособачу позицію займати?
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26.07.2022 12:45 Відповісти
Звичайно ж Ізраіль "проукраїнський" продав нам купу зброї,засудив агресію мордору проти України.Щось орків понесло.
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26.07.2022 12:52 Відповісти
Пока Израиль не даст Украине железный купол и не признает голодомор, в проукраинскую позицию евреев не поверю. Недавно смотрел чат-рулетку с израильтянами - никогда не думал что в Израиле столько ************* ватников и как это не странно совкодрочеров. Вы же все русскоговорящие и в 70,80, 90- х бежали в Израиль именно от совка который вовсю гнобил и прессовал евреев. Признаться, мне это было очень удивительно и очень странно… ибо никогда не думал что там есть такие экземпляры и их оказывается довольно много!!!
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26.07.2022 12:58 Відповісти
Более 70% поддерживают Украину. А учитывая, что шестая часть населения Израиля -арабы, однозначно поддерживающие эрефию, подсчитайте сами число сторонников росмразей.
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26.07.2022 13:51 Відповісти
Израиль посмотрел как Маша облизывает немытую клубнику,
и стал на сторону Украины.
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26.07.2022 13:31 Відповісти
Да к ты тупая кобыла скажи спасибо своему начальнику коню. Нечего трындеть на евреев они этого не любят.
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26.07.2022 16:52 Відповісти
 
 