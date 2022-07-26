Позиція Ізраїлю "оформлена виключно в проукраїнський бік", це викликає питання, - МЗС РФ
В Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що Ізраїль займає проукраїнську позицію.
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова в ефірі пропагандиста Соловйова, передає Цензор.НЕТ.
"Позиція була оформлена виключно в проукраїнський бік, причому не в плані українського народу, а в бік підтримки тільки й виключно київського режиму, і вона була абсолютно співзвучна з цим дивним і дикуватим голосом Заходу. Це справді викликало питання", - сказала вона.
Захарова наголосила, що не російська сторона сприяла ускладненню двосторонніх відносин з Ізраїлем.
Топ коментарі
+38 Ned Stark
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+25 Прощай немытая раССея
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+19 Александр Керн
показати весь коментар26.07.2022 11:41
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заїзжена...
podzabornaja
Висер Лаврова про те, що эвреї самі Холокост зробили та заборону на роісє Сахнуту хай пригадають.
Ізраїлетяне - народ злопам'ятний.
Так у них згодом нікого співчуваючого не залишається.
Машка, это же повод выпить, не так ли? 🥛
Тому кацапи такими сварками з ізраїлем особливо нічого не втрачають.
и стал на сторону Украины.