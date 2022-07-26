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Нова Каховка (179) Херсонщина (5361) HIMARS (300)

У Новій Каховці розташовано більше російської військової техніки, ніж у Херсоні, - мер Коваленко

рф,орки,окупанти,рашисти

Окупанти розмістили в місті багато боєприпасів, обладнання та техніки. Частину ворожих складів вже знищено українськими захисниками за допомогою HIMARS.

Про це розповів в прямому ефірі мер Нової Каховки Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Тактично чи географічно, Нова Каховка стала центром - у нас збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, чим в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети - успіхів не довелось довго чекати. І реально, де були склади, туди і прилітало", - наголосив Коваленко.

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Також він додав, що окупанти вже поводяться не так розслаблено, як раніше. До атак ворожих складів з артилерійських ракетних систем HIMARS росіяни ходили до ресторанів та кафе.
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26.07.2022 11:47 Відповісти
Это намек?
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26.07.2022 11:47 Відповісти
Это и дураку понятно.мост и канал. Надеюсь все эти орки прямо с Каховки к кобзону на концерт попадут....даёшь 41 тысячу
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26.07.2022 12:28 Відповісти
зачем сообщать врагам, что нам известно где они и что разместили? чтобы они это убрали или переместили? Ох уж эти неугомонные деятели... Веселее только те, которые ЕЩЕ и советуют врагу как нужно делать издеваясь якобы над тем, что те делают неправильно )
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26.07.2022 12:43 Відповісти
накройте шквалом радости HIMARS
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26.07.2022 12:58 Відповісти
 
 