У Новій Каховці розташовано більше російської військової техніки, ніж у Херсоні, - мер Коваленко

Окупанти розмістили в місті багато боєприпасів, обладнання та техніки. Частину ворожих складів вже знищено українськими захисниками за допомогою HIMARS.

Про це розповів в прямому ефірі мер Нової Каховки Володимир Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Тактично чи географічно, Нова Каховка стала центром - у нас збройних сил РФ і техніки більше, мабуть, чим в самому Херсоні. Я можу констатувати, що ЗСУ добре обізнані, де що розташоване, бо кожен приліт досягав своєї мети - успіхів не довелось довго чекати. І реально, де були склади, туди і прилітало", - наголосив Коваленко.

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Також він додав, що окупанти вже поводяться не так розслаблено, як раніше. До атак ворожих складів з артилерійських ракетних систем HIMARS росіяни ходили до ресторанів та кафе.